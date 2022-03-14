Giò heo hầm coca - Món ngon bồi bổ cho bà bầu cũng như gia đình

Món ngon mỗi ngày 14/03/2022 09:12

Giò heo hầm mềm rục, thấm đượm gia vị, nấu nhanh gọn mà gia đình ai cũng tấm tắc khen

GIÒ HEO KHO COCA

Giò heo hầm coca - Món ngon bồi bổ cho bà bầu cũng như gia đình - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 chân giò heo 
  • Gừng, sả, hành, tỏi, ớt
  • 1 lon coca
  • Nước dừa
  • Hoa hồi
  • Gia vị: nước màu, đường, nước mắm, hạt nêm, tiêu, ớt bột, dầu hào, tương ớt

Cách làm:

- Giò heo rửa sạch, trụng với nước sôi, thêm muối và gừng để làm sạch và khử mùi.

- Hành tím, sả, tỏi, ớt băm nhuyễn.

- Giò heo sau khi đã để ráo thì ướp với các gia vị trên, cùng bó sả, và 1/2 hành tỏi sả ớt băm nhuyễn, trong 30 phút

 

Giò heo hầm coca - Món ngon bồi bổ cho bà bầu cũng như gia đình - Ảnh 2

 

- Set nồi áp suất chế độ Xào, phi hành tỏi sả ớt cho thơm, thêm vào 2 cái hoa hồi. Tiếp đến cho giò heo vào xào cho săn lại, thì cho nước dừa và coca vào xâm xấp mặt thịt là được.

- Chọn chế độ Đun sôi mức thấp, đậy nắp kiếng và đun đến khi nước ngấm hết vào thịt. Thêm ít sả băm và vài trái ớt lên trên cho đẹp mắt.

 

Giò heo hầm coca - Món ngon bồi bổ cho bà bầu cũng như gia đình - Ảnh 3

 

- Dùng với cơm nóng rất ngon.

 

Giò heo hầm coca - Món ngon bồi bổ cho bà bầu cũng như gia đình - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

Làm keo cá nục đậm đà, thấm đượm gia vị - Để dành ăn với cơm siêu 'bắt' vị!

Làm keo cá nục đậm đà, thấm đượm gia vị - Để dành ăn với cơm siêu 'bắt' vị!

Nấu cá nục kho siêu ngon, món ngon có có vị ngọt ngọt, mặn mặn cùng 1 chút béo của mỡ cá và vị cay the the nhẹ của ớt sẽ giúp bạn có bữa ngon bên gia đình

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon món ngon với giò heo cách nấu giò heo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ