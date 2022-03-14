Giò heo hầm coca - Món ngon bồi bổ cho bà bầu cũng như gia đình

Giò heo hầm mềm rục, thấm đượm gia vị, nấu nhanh gọn mà gia đình ai cũng tấm tắc khen

GIÒ HEO KHO COCA

Nguyên liệu:

1 chân giò heo

Gừng, sả, hành, tỏi, ớt

1 lon coca

Nước dừa

Hoa hồi

Gia vị: nước màu, đường, nước mắm, hạt nêm, tiêu, ớt bột, dầu hào, tương ớt

Cách làm:



- Giò heo rửa sạch, trụng với nước sôi, thêm muối và gừng để làm sạch và khử mùi.

- Hành tím, sả, tỏi, ớt băm nhuyễn.

- Giò heo sau khi đã để ráo thì ướp với các gia vị trên, cùng bó sả, và 1/2 hành tỏi sả ớt băm nhuyễn, trong 30 phút

- Set nồi áp suất chế độ Xào, phi hành tỏi sả ớt cho thơm, thêm vào 2 cái hoa hồi. Tiếp đến cho giò heo vào xào cho săn lại, thì cho nước dừa và coca vào xâm xấp mặt thịt là được.

- Chọn chế độ Đun sôi mức thấp, đậy nắp kiếng và đun đến khi nước ngấm hết vào thịt. Thêm ít sả băm và vài trái ớt lên trên cho đẹp mắt.

- Dùng với cơm nóng rất ngon.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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