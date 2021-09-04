Gái xinh giảm 20kg nhờ chế độ dinh dưỡng 'thần thánh', khiến hội chị em ào ạt xin bí quyết

Món ngon mỗi ngày 04/09/2021 05:14

Không cần kiêng cử quá đà hay bỏ bữa, cô nàng này đã giảm 20kg nhờ chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý.

 

Không chỉ nỗ lực tập luyện thể dục, việc giảm cân của hội chị em còn phụ thuộc vào một chế độ ăn kiêng hợp lý và đảm bảo tốt cho sức khỏe. Với thực đơn từ cô nàng đang này, hội chị em có thể "tích lũy" cho mình vài món ngon vừa bổ vừa giảm cân hiệu quả.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Lương Hải Yến đã chia sẻ những món ăn hàng ngày trong quá trình giảm cân của mình. Cô nàng cho hay: "Mình muốn chia sẻ câu chuyện đã giảm từ 65kg xuống 45kg một cách an toàn và khoẻ mạnh của mình. Đặc biệt, tóc mình bớt rụng đáng kể so với lúc trước. Vì đang giãn cách xã hội nên mình có nhiều thời gian hơn và chụp lại thực đơn để gửi đến mọi người".

 

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Trước khi bắt đầu thực hiện chế độ ăn uống này, cô nàng thường rất tự ti và e ngại về ngoại hình mũm mĩm của mình. Sau đó, cô nàng đã tìm hiểu kĩ càng về chế độ ăn uống như tăng cường thêm thật nhiều rau củ trong mỗi bữa ăn. Đồng thời, việc thay thế cơm trắng bằng khoai lang hoặc bún lứt cũng như giảm lượng gia vị nêm nếm một cách đáng kể.

 

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Ngoài ra, cô nàng còn nhắn nhủ hội chị em trong quá trình giảm cân không nên nóng vội và hãy kiên trì giảm cân một cách an toàn. Đồng thời, khi thực hiện giảm cân, bạn phải chú trọng sức khoẻ và học cách yêu bản thân mỗi ngày.

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Từ khóa:   thực đơn Các bữa ăn giảm cân Gợi ý món ăn

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