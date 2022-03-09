Đổi gió món ngon bữa tối với Lẩu mắm chuẩn gốc Sài Gòn, đậm đà thơm cả gian phòng!

Món ngon mỗi ngày 09/03/2022 10:53

Làm lẩu mắm ăn tối nhé

LẨU MẮM SÀI GÒN – PHIÊN BẢN ĐƠN GIẢN

Đổi gió món ngon bữa tối với Lẩu mắm chuẩn gốc Sài Gòn, đậm đà thơm cả gian phòng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 150gr mắm cá linh
  • 150gr mắm cá sặc
  • 300gr tôm
  • 500gr mực ống
  • 700gr thịt ba rọi
  • 1 lít nước dừa tươi
  • 1 lít nước lọc
  • 1 quả khổ qua
  • 1 quả cà tím
  • Sả, ớt, tỏi
  • Gia vị: Đường, hạt nêm, bột ngọt
  • Rau sống ăn kèm

Cách làm:

- Mắm cá sặc và mắm cá linh nấu với 1 ít nước cho rã hết thịt cá, sau đó lọc bỏ xương cá. Cho thêm 1 lít nước dừa tươi và 1 lít nước lọc vào nấu cùng.

 

Đổi gió món ngon bữa tối với Lẩu mắm chuẩn gốc Sài Gòn, đậm đà thơm cả gian phòng! - Ảnh 2

 

- Phi thơm tỏi, sả, ớt rồi cho ba rọi cắt miếng vừa ăn vào xào cùng cho đến khi miếng ba rọi săn lại thì đổ vào nồi nước lẩu mắm, nấu khoảng 30 phút để thịt mềm.

- Cho khổ qua, cà tím cắt miếng vào nêm các gia vị gồm: 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe bột ngọt.

- Chuẩn bị các rau sống để ăn kèm món này, khi ăn tới đâu thì thả tôm, mực, rau sống nhúng vào vào tới đó.

 

Đổi gió món ngon bữa tối với Lẩu mắm chuẩn gốc Sài Gòn, đậm đà thơm cả gian phòng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Trường Thọ

Từ khóa:   các loại lẩu lẩu mắm cá linh bún mắm

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