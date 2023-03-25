Đã bắt đầu tiết Xuân Phân và đây là 3 món canh giúp tăng sức đề kháng cực tốt

Món ngon mỗi ngày 25/03/2023 16:00

Thời tiết lúc này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và cần bổ sung những món ngon nào để tăng sức đề kháng, hãy xem ngay nhé!

Tiết Xuân Phân năm 2023 bắt đầu vào ngày 21/3/2022 dương lịch và kết thúc vào ngày 4/4/2023. Trong khoảng thời gian này, thời tiết có nhiều sự thay đổi. Khí lạnh của mùa đông biến mất để nhường chỗ cho thời tiết ấm áp, xen kẽ đó là những cơn mưa báo hiệu cho sự tươi tốt của vạn vật.

Mặc dù tiết trời ấm hơn nhưng hiện tượng ẩm thấp có thể kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi và cũng là thời điểm các bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh dễ xảy ra. Bởi vậy, việc bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng là rất quan trọng.

Hãy cùng thêm vào bữa cơm hàng ngày những món canh ngon, vừa kích thích vị giác lại tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

1. Canh sườn củ năng

Củ năng hay còn gọi là củ mã thầy, ăn vào mùa xuân rất hợp. Mang nấu canh với sườn non sẽ kích thích vị giác, mang lại vị thanh ngọt, ngay cả người vừa ốm dậy cũng sẽ được bồi bổ năng lượng.

Nguyên liệu cần thiết

Sườn non - 200g, củ mã thầy - 100g, cà rốt - 1 củ, thêm một khúc củ sắn dây nấu cùng cho ngọt nước, 2 lát gừng, hành lá, rau mùi

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Cách thực hiện

Củ sắn dây gọt vỏ, rửa sạch và cắt miếng nhỏ. Củ mã thầy gọt vỏ, rửa sạch và cắt làm đôi hoặc để nguyên cả củ. Cà rốt bào vỏ, cắt miếng.

Sườn mang rửa sạch. Nấu sôi một nồi nước với vài lát gừng, cho sườn vào chần khoảng gần 1 phút rồi vớt ra. Rửa lại bằng nước lạnh và để ráo.

Cho sườn vào nồi cùng sắn dây, thêm nước tùy ý. Sau khi đun sôi thì vặn lửa nhỏ hầm khoảng 35-45 phút cho mềm. Sau đó, thêm cà rốt và củ năng vào đun khoảng 5-7 phút nữa. Nêm nếm cho vừa miệng. Khi ăn, rắc lên trên hành lá và rau mùi thái nhỏ.

Đã bắt đầu tiết Xuân Phân và đây là 3 món canh giúp tăng sức đề kháng cực tốt - Ảnh 2
 

2. Canh đu đủ chân gà

Nguyên liệu cần thiết

Chân gà - 150g, đu đủ - 1 quả, lạc đỏ - 30g, rượu nấu ăn, gừng, muối.

Đã bắt đầu tiết Xuân Phân và đây là 3 món canh giúp tăng sức đề kháng cực tốt - Ảnh 3
 

Cách thực hiện

Chân gà mua về cắt bỏ móng, rửa sạch với nước. Đun sôi nồi nước với vài lát gừng và 1 thìa rượu nấu ăn. Cho gà vào chần khoảng 20 giây thì vớt ra rửa với nước lạnh. Để ráo.

Lạc đỏ mang ngâm với nước. Đu đủ không nên chọn quả chín quá, hầm canh sẽ không ngon, nên chọn quả ương để có màu vàng đẹp nhưng đủ độ cứng để sau khi nấu canh sẽ mềm vừa đủ. Đu đủ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng dày.

Cho vào nồi: chân gà, lạc đỏ cùng hai lát gừng. Thêm nước và hầm trong khoảng 45 phút ở lửa nhỏ. Sau đó thêm đu đủ vào hầm thêm 10 phút nữa. Nêm nếm cho vừa miệng vì đu đủ cũng có vị ngọt nhẹ. Món canh này rất thích hợp cho mùa xuân.

Đã bắt đầu tiết Xuân Phân và đây là 3 món canh giúp tăng sức đề kháng cực tốt - Ảnh 4
  

3. Canh sườn đậu đỏ

Thêm một gợi ý nữa cho món canh sườn, sườn non nấu cùng đậu đỏ thêm hương vị thơm ngon và bổ dưỡng.

Nguyên liệu cần thiết

Sườn heo - 200g, đậu đỏ - 35g, đậu trắng - 30g, đại mạch - 30g, gừng, muối.

Đã bắt đầu tiết Xuân Phân và đây là 3 món canh giúp tăng sức đề kháng cực tốt - Ảnh 5
 

Cách thực hiện

Đậu trắng, đậu đỏ và đại mạch rửa sạch và ngâm nước khoảng 1-2 giờ. Sườn heo rửa sạch. Đun sôi nồi nước với hai lát gừng, xíu muối, cho sườn vào chần khoảng 45 giây. Vớt ra, rửa nước lạnh và để ráo.

Cho sườn, đậu đỏ, đậu trắng và đại mạch vào nồi cùng 3 lát gừng. Thêm nước và đun sôi ở lửa lớn. Sau đó, hầm ở lửa nhỏ khoảng 1 giờ cho mềm. Nêm nếm vừa miệng.

Đã bắt đầu tiết Xuân Phân và đây là 3 món canh giúp tăng sức đề kháng cực tốt - Ảnh 6
 

Ba món canh trên rất dễ nấu với các nguyên liệu đơn giản. Đây là những thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể rất tốt. Bạn có thể trổ tài để các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức.

Chúc bạn thực hiện các món canh này thành công nhé!

Nguồn ảnh: Migu/Sohu

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