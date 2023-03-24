Giải nhiệt mùa hè với sữa chua mít độc đáo, mùi vị thơm nồng, giòn ngon cực đã!

Món ngon mỗi ngày 24/03/2023 13:25

Thành phẩm của những múi mít sữa chua mang đến cho bạn cách thưởng thức lạ miệng, thơm ngon đến miếng cuối cùng!

Mùa hè là mùa của những trái mít mang lại hương vị thơm ngon nhất. Giữa cái nóng của buổi trưa hè lại được nhâm nhi những múi mít cùng sữa chua mát lạnh, chắc chắn mang đến cho bạn cảm giác tuyệt vời mà cách làm lại không khó chút nào.

Với cách làm này, sữa chua mít thơm nồng, giữ nguyên độ chua ngọt thích miệng. Bên cạnh đó, mít tươi thơm nồng, có độ giòn ngon cực đã. Đảm bảo sẽ khiến bạn và cả nhà thích mê!

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Các bước làm sữa chua mít. Ảnh: Internet 

Cách làm múi mít sữa chua thạch

Các bước thực hiện đơn giản như sau đây:

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Chuẩn bị lượng mít vừa đủ. Ảnh: Internet

- Bạn chuẩn bị một lượng múi mít vừa đủ ăn

- Sơ chế, tách mít khỏi vỏ rồi tách bỏ hột (lưu ý vẫn giữ nguyên phần vỏ bên ngoài, tránh làm rách nhé. Bí quyết là bạn hãy cắt nhẹ phần đầu hột mít sẽ tự lấy ra rất dễ dàng. Bỏ vào trong khay đựng.

Giải nhiệt mùa hè với sữa chua mít độc đáo, mùi vị thơm nồng, giòn ngon cực đã! - Ảnh 3
Bạn đổ sữa chua và bột báng vào múi mít. Ảnh: Internet

- Bạn chuẩn bị bột báng đã sơ chế chín và bỏ một lượng vừa đủ vào múi mít.

- Bạn tiếp tục đổ sữa chua vào múi mít

- Làm lạnh trong 2h để có được thành phẩm vừa mềm bên trong vừa giòn sực sực bên ngoài

Giải nhiệt mùa hè với sữa chua mít độc đáo, mùi vị thơm nồng, giòn ngon cực đã! - Ảnh 4
Những múi mít sữa chua giải nhiệt mùa hè. Ảnh: Internet

Cách chọn mua mít tươi ngon

Nên chọn những trái mít có kích thước vừa phải, tròn đều, phần gai nở đều và to.

Ưu tiên chọn những trái khi ngửi có mùi thơm nồng nàn đặc trưng và khi nhấn thử khá mềm.

Không nên chọn những miếng mít có màu quá nhạt, không có mùi thơm đặc trưng, phần xơ quá nhiều, múi mít có vết lốm đốm bất thường. Vì có thể chúng đã bị hư hoặc để quá lâu, không tươi ngon.

Cách làm sữa chua mít hạt lựu

Bạn có thể làm sữa chua cùng mít cắt hạt lựu ăn kèm vô cùng ngon miệng.

Nguyên liệu

- Sữa chua cái 100 gr

- (1 hộp có đường hoặc không đường)

- Mít 200 gr

- Sữa tươi có đường 220 ml (1 bịch)

- Sữa đặc 1/2 hộp (190gr)

- Nước lọc 150 ml

- Nước sôi 1 ít

Sơ chế mít

Sử dụng 200gr mít sau khi mua về tách riêng các múi mít ra, bỏ sơ, hạt và vỏ. Tiếp đó, cho thịt mít lên thớt và cắt hạt lựu.

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Sơ chế mít - sữa chua. Ảnh: Internet

Nấu sữa chua

Cho 150ml nước lọc vào nồi, bắc nồi lên bếp và đun với lửa vừa khoảng 2 phút cho nước sôi lên bạn cho 1/2 hộp sữa đặc vào nồi cùng 220ml sữa tươi có đường.

Khuấy đều hỗn hợp trong nồi để sữa đặc tan đều và nấu tiếp với lửa nhỏ, vừa nấu, vừa khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp nóng lên khoảng 50 - 60 độ C thì bạn tắt bếp.

Cho mít đã cắt hạt lựu vào và để nguội vào khoảng 40 độ C. Sau đó, bạn mở 1 hũ sữa chua, dùng muỗng khuấy đều sữa chua trong hộp cho lỏng đi rồi đợi hỗn hợp sữa trong nồi nguội. Bạn cho sữa chua cái đã khuấy lỏng vào và trộn đều.

Giải nhiệt mùa hè với sữa chua mít độc đáo, mùi vị thơm nồng, giòn ngon cực đã! - Ảnh 6
Ủ sữa chua - mít. Ảnh: Internet

Ủ sữa chua

Cho sữa chua ra hũ, đậy kín nắp và cho các hũ vào thùng kín cùng với 1 ít nước sôi vừa ngập 1/2 thân hũ, sau đó dùng 1 chiếc khăn được làm ướt bằng nước nóng đậy lên bề mặt của sữa chua sau đó đậy kín nắp thùng và ủ trong vòng 12 tiếng.

Sau khi ủ sữa chua 12 tiếng xong, bạn cho sữa chua vào tủ lạnh khoảng 4 - 5 tiếng là có thể thưởng thức.

Giải nhiệt mùa hè với sữa chua mít độc đáo, mùi vị thơm nồng, giòn ngon cực đã! - Ảnh 7
 

 

Giải nhiệt mùa hè với sữa chua mít độc đáo, mùi vị thơm nồng, giòn ngon cực đã! - Ảnh 8
Sữa chua mít hạt lựu. Ảnh: Internet

Thành phẩm

Sữa chua mít thơm nồng, giữ nguyên độ chua ngọt thích miệng. Bên cạnh đó, mít tươi thơm nồng, có độ giòn ngon cực đã. Đảm bảo sẽ khiến bạn và cả nhà thích mê!

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