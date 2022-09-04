Công thức nấu chè đậu ngự thanh mát chuẩn vị cung đình Huế

Món ngon mỗi ngày 04/09/2022 18:06

Không phải tự nhiên mà chè đậu ngự nước cốt dừa lại trở thành món ăn nổi tiếng của xứ Huế. Vị chè ngọt thanh, nước cốt dừa béo ngậy cùng với đậu ngự bùi bùi khiến cho món ăn thêm phần tinh tế.

Đậu ngự không chỉ thơm bùi mà còn chứa nhiều dưỡng chất có tác động tích cực đến sức lực của con người như: Giảm Cholesterol xấu, tăng Cholesterol tốt, kích thích vị giác, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân, làm giảm tác nhân gây ung thư…

Công thức nấu chè đậu ngự thanh mát chuẩn vị cung đình Huế - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Nguyên liệu nấu chè đậu ngự:

  • 300g đậu ngự tươi.
  • 200g hạt sen.
  • 200g dừa nạo.
  • 150g đường phèn.
  • 1 bó lá dứa.
  • 1 ống nhỏ vani, 1 ống dầu chuối.

Cách nấu chè đậu ngự:

Bước 1: Sơ chế đậu ngự.

Bạn nên chọn loại đậu ngự tươi sẽ rút ngắn được thời gian chế biến. Đậu ngự trước khi chế biến cần phải bóc sạch lớp vỏ bên ngoài và lớp vỏ đậu ngự cũng rất dễ bóc.

Sau khi bóc sạch lớp vỏ có đường vân, bạn đem ngâm đậu ngự trong nước khoảng 5 phút rồi lột tiếp lớp vỏ lụa. Sau đó, bạn cho đậu ngự vào xửng hấp, thực hiện hấp cách thủy. Vì đậu ngự không quá cứng nên bạn chỉ cần hấp vài phút là đậu đã mềm.

Lưu ý, bạn chỉ nên hấp không nên luộc vì hấp sẽ giữ được độ ráo và không làm nhũn đậu.

Bước 2: Sơ chế hạt sen.

Hạt sen bạn nên chọn loại hạt sen tươi để không mất thời gian ngâm. Khi mua hạt sen về, bạn tách tim sen, là phần có màu xanh, nằm giữa hạt sen. Do tim sen có vị đắng nên bạn có thể loại bỏ chúng, tuy nhiên bạn có thể giữ lại, nấu nước uống để điều trị mất ngủ.

Công thức nấu chè đậu ngự thanh mát chuẩn vị cung đình Huế - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Sau khi tách tim sen bạn đem hạt sen ngâm với nước muối loãng trong 2 phút rồi vớt để ráo nước. Tiếp theo, bạn cho chúng vào nồi cùng nước xâm xấp rồi nấu cho hạt sen mềm.

Bước 3: Sơ chế lá dứa và làm nước cốt dừa.

Lá dứa khi mua về, bạn đem rửa sạch, bỏ những phần lá vàng. Lá dứa sẽ giúp cho món chè đậu ngự có vị thanh, mát và thơm hơn.

Công thức nấu chè đậu ngự thanh mát chuẩn vị cung đình Huế - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Phần nước cốt dừa bạn có thể sử dụng cốt dừa lon. Nhưng muốn ngon hơn bạn nên dùng dừa nạo. Dừa nạo bạn đem ngâm với ít nước ấm, rồi nhào mạnh, cho vào tấm vải mỏng, sạch rồi vắt lấy nước. Phần nước lần đầu tiên là nước cốt dừa ngon bạn để trong chén riêng.

Tiếp tục cho nước ấm vào và vắt lấy nước cốt dão để nấu chè. Phần cốt dừa nhất, bạn cho vào chảo cùng ít muối, đường rồi bắc lên bếp khuấy đều cho sôi lên thì tắt bếp.

Bước 4: Nấu chè đậu ngự

Nồi hạt sen khi chín tới, bạn cho ngay lá dứa vào, khoảng 1 phút sau thì cho đậu ngự đã hấp vào cùng với đường phèn.

Vặn nhỏ lửa để đậu ngự và hạt sen ngấm đường và ngấm hương thơm của lá dứa. Lúc này, bạn cho tiếp phần nước cốt dừa dão vào nấu sôi thì cho tiếp ống vani và dầu chuối vào, nấu khoảng 10 phút nữa thì tắt bếp.

Vậy là cách nấu chè đậu ngự đã hoàn thành. Món chè này có thể dùng nóng hoặc lạnh đều được. Bạn múc chè đậu ngự ra ly, cho đá bào lên, cuối cùng là phần nước cốt dừa là thưởng thức được rồi đấy! Bạn có thể tự làm ít thạch rau câu hoặc trân châu để ăn kèm sẽ rất hấp dẫn.

Công thức nấu chè đậu ngự thanh mát chuẩn vị cung đình Huế - Ảnh 4

Ảnh minh họa

Vị bùi mềm của đậu và hạt sen, vị thơm dịu nhẹ của lá dứa, ngọt thanh của đường phèn và béo ngậy của nước cốt dừa chắc chắn sẽ khiến cho bạn và các thành viên trong gia đình nhớ mãi.

 

 

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