Món ăn với vẻ ngoài dễ thương rất nổi tiếng trên mạng xã hội dạo gần đây.
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Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn công thức làm món ăn cực độc đáo này. Đó chính là món trứng cuộn hình dưa hấu, với các nguyên liệu chính như xúc xích và bí ngòi.
Màu sắc của món ăn rất đẹp, hình dạng cũng rất dễ thương. Vì vậy nó không những ngon miệng mà còn khiến bạn sẽ rất vui khi làm ra nó.
Bạn có thể ăn nó như một món ăn phụ. Hoặc nếu bạn làm món này như một món ăn phụ trong hộp cơm trưa của trẻ nhỏ thì bọn trẻ chắc chắn sẽ rất thích nó.
Sau đây là cách làm trứng cuộn dưa hấu nhiều màu sắc cực kỳ dễ thương.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
3 quả trứng
1/4 cây xúc xích
1/4 quả bí ngòi
Một chút muối
Mè đen
Đầu tiên thì bạn phải nhớ rằng nguyên liệu quan trọng nhất là xúc xích và bí ngòi.
Cắt cả hai đầu của bí ngòi và cắt thành những miếng dài theo ảnh dưới.
Vì bí ngòi chỉ cần phần vỏ nên bạn chỉ cần để lại lớp vỏ với độ dày thích hợp và dùng thìa nạo lấy phần nhân bên trong như hình dưới.
Sau khi nạo phần nhân ra khỏi vỏ, bạn đừng vội vứt phần nhân đã nạo đi nhé, bạn có thể dùng nó để làm canh hầm hoặc cơm chiên đấy.
Sau đó, bạn cũng cắt xúc xích thành các đoạn dài bằng với kích cỡ những miếng của bí ngòi vừa cắt khi nãy. Và cho xúc xích đã cắt sẵn kích cỡ lên trên miếng vỏ bí ngồi đã đào rỗng phần nhân.
Quan trọng là bạn phải để xúc xích lên sao cho vừa với miếng vỏ bí ngòi, và để sao cho giống hình quả dưa hấu như hình minh hoạ phía dưới.
Tuỳ theo kích thước của quả bí ngòi mà bạn hãy cắt sao cho phần xúc xích vừa khít với miếng bí ngòi nhé!
Những nguyên liệu của bạn sẽ đóng vai trò là: bí ngòi = vỏ dưa hấu xúc xích = thịt dưa hấu
Chuẩn bị 3 quả trứng và nêm một chút muối. Nếu muốn phần trứng cuộn dày hơn, bạn có thể cho thêm 2-3 quả trứng nữa.
Đánh trứng thật đều để nó không bị vón cục.
Cho dầu ăn vào chảo và đổ khoảng 1/2 phần trứng đã đánh vào.
Khi trứng đã hơi chín và cứng lại, cho phần bí ngòi và xúc xích vào.
Cuộn trứng sao cho bí ngòi và xúc xích tạo được hình dưa hấu mà không bị rách vỏ trứng. Chiên ở lửa vừa và lăn nhẹ để các nguyên liệu bên trong không bị xê dịch lộn xộn.
Đổ phần trứng còn lại vào và tiếp tục cuộn trứng.
Lăn đều tay để trứng không bị sống và còn nước, lăn đều và lật giữ 3 mặt để trứng chín vàng.
Nên chiên ở lửa vừa vì xúc xích và bí ngòi cũng sẽ chín vàng đều. Nếu bạn muốn ăn chín mềm hơn nữa, bạn có thể luộc xúc xích và bí ngòi khoảng 30 giây trước khi cho vào chảo rán.
Cho phần trứng cuộn lên thớt và cắt ra, bạn có thể thấy phần xúc xích và bí ngòi bên trong được xếp rất đẹp mắt.
Bạn hãy cắt phần trứng cuộn thành những lát có độ dày vừa phải, xếp chúng ra đĩa và lấy mè đen để làm hạt dưa hấu. Mỗi miếng bạn chỉ cần xếp 4-5 hạt mè đen lên là được, thành phẩm sẽ rất dễ thương và xinh xắn.
Màu hồng của xúc xích rất phù hợp để làm nhân dưa hấu, và màu xanh lá cây của bí ngòi rất hợp để làm vỏ dưa hấu.
Kết hợp với màu vàng của lớp trứng cuộn bên ngoài, một món ăn độc lạ và cực ngon miệng đã ra lò.
Xúc xích lúc nào cũng là món được mọi người ưa chuộng, rất ngon miệng và vừa vị. Còn bí ngòi khi chín thì rất ngọt và ngon. Thêm một lớp trứng bọc bên ngoài nữa đã làm cho món ăn này hoàn hảo hơn.
Với nguyên liệu siêu dễ kiếm và giá thành rẻ bạn đã có thể làm được món ăn cực dễ thương này rồi.
Món ăn này rất phù hợp với những phụ huynh muốn tìm món ăn kèm cho con mang đến trường đấy, đảm bảo các con sẽ rất thích chúng.
Theo Naver