Màu sắc của món ăn rất đẹp, hình dạng cũng rất dễ thương. Vì vậy nó không những ngon miệng mà còn khiến bạn sẽ rất vui khi làm ra nó.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn công thức làm món ăn cực độc đáo này. Đó chính là món trứng cuộn hình dưa hấu, với các nguyên liệu chính như xúc xích và bí ngòi.

Sau đây là cách làm trứng cuộn dưa hấu nhiều màu sắc cực kỳ dễ thương.

Bạn có thể ăn nó như một món ăn phụ. Hoặc nếu bạn làm món này như một món ăn phụ trong hộp cơm trưa của trẻ nhỏ thì bọn trẻ chắc chắn sẽ rất thích nó.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

3 quả trứng

1/4 cây xúc xích

1/4 quả bí ngòi

Một chút muối

Mè đen

Đầu tiên thì bạn phải nhớ rằng nguyên liệu quan trọng nhất là xúc xích và bí ngòi.

Ảnh minh họa

Cắt cả hai đầu của bí ngòi và cắt thành những miếng dài theo ảnh dưới.

Ảnh minh họa

Vì bí ngòi chỉ cần phần vỏ nên bạn chỉ cần để lại lớp vỏ với độ dày thích hợp và dùng thìa nạo lấy phần nhân bên trong như hình dưới.

Sau khi nạo phần nhân ra khỏi vỏ, bạn đừng vội vứt phần nhân đã nạo đi nhé, bạn có thể dùng nó để làm canh hầm hoặc cơm chiên đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn cũng cắt xúc xích thành các đoạn dài bằng với kích cỡ những miếng của bí ngòi vừa cắt khi nãy. Và cho xúc xích đã cắt sẵn kích cỡ lên trên miếng vỏ bí ngồi đã đào rỗng phần nhân.

Quan trọng là bạn phải để xúc xích lên sao cho vừa với miếng vỏ bí ngòi, và để sao cho giống hình quả dưa hấu như hình minh hoạ phía dưới.

Tuỳ theo kích thước của quả bí ngòi mà bạn hãy cắt sao cho phần xúc xích vừa khít với miếng bí ngòi nhé!

Ảnh minh họa

Những nguyên liệu của bạn sẽ đóng vai trò là: bí ngòi = vỏ dưa hấu xúc xích = thịt dưa hấu

Chuẩn bị 3 quả trứng và nêm một chút muối. Nếu muốn phần trứng cuộn dày hơn, bạn có thể cho thêm 2-3 quả trứng nữa.

Ảnh minh họa

Đánh trứng thật đều để nó không bị vón cục.

Ảnh minh họa

Cho dầu ăn vào chảo và đổ khoảng 1/2 phần trứng đã đánh vào.

Ảnh minh họa

Khi trứng đã hơi chín và cứng lại, cho phần bí ngòi và xúc xích vào.

Ảnh minh họa

Cuộn trứng sao cho bí ngòi và xúc xích tạo được hình dưa hấu mà không bị rách vỏ trứng. Chiên ở lửa vừa và lăn nhẹ để các nguyên liệu bên trong không bị xê dịch lộn xộn.

Ảnh minh họa

Đổ phần trứng còn lại vào và tiếp tục cuộn trứng.

Ảnh minh họa

Lăn đều tay để trứng không bị sống và còn nước, lăn đều và lật giữ 3 mặt để trứng chín vàng.

Nên chiên ở lửa vừa vì xúc xích và bí ngòi cũng sẽ chín vàng đều. Nếu bạn muốn ăn chín mềm hơn nữa, bạn có thể luộc xúc xích và bí ngòi khoảng 30 giây trước khi cho vào chảo rán.

Ảnh minh họa

Cho phần trứng cuộn lên thớt và cắt ra, bạn có thể thấy phần xúc xích và bí ngòi bên trong được xếp rất đẹp mắt.

Ảnh minh họa

Bạn hãy cắt phần trứng cuộn thành những lát có độ dày vừa phải, xếp chúng ra đĩa và lấy mè đen để làm hạt dưa hấu. Mỗi miếng bạn chỉ cần xếp 4-5 hạt mè đen lên là được, thành phẩm sẽ rất dễ thương và xinh xắn.

Ảnh minh họa

Màu hồng của xúc xích rất phù hợp để làm nhân dưa hấu, và màu xanh lá cây của bí ngòi rất hợp để làm vỏ dưa hấu.

Ảnh minh họa

Kết hợp với màu vàng của lớp trứng cuộn bên ngoài, một món ăn độc lạ và cực ngon miệng đã ra lò.

Ảnh minh họa

Xúc xích lúc nào cũng là món được mọi người ưa chuộng, rất ngon miệng và vừa vị. Còn bí ngòi khi chín thì rất ngọt và ngon. Thêm một lớp trứng bọc bên ngoài nữa đã làm cho món ăn này hoàn hảo hơn.

Ảnh minh họa

Với nguyên liệu siêu dễ kiếm và giá thành rẻ bạn đã có thể làm được món ăn cực dễ thương này rồi.

Ảnh minh họa

Món ăn này rất phù hợp với những phụ huynh muốn tìm món ăn kèm cho con mang đến trường đấy, đảm bảo các con sẽ rất thích chúng.

Ảnh minh họa

Theo Naver