Canh cá dưa chua kiểu Trung Hoa - Cay cay, tê tê!

Làm canh cá dưa chua, món ăn Trung Quốc siêu cay tê, vừa ăn vừa hít hà

Canh cá dưa chua cay Tứ Xuyên

Nguyên liệu:

Cá: Cá song, cá trắm, basa, cá tuyết

Cá song, cá trắm, basa, cá tuyết Dưa chua

Hành lá, ít lá mùi, gừng, tỏi, ớt đỏ

1 lòng trắng trứng gà

50gr bột bắp

Gia vị: đường, muối, hạt nêm, tiêu

đường, muối, hạt nêm, tiêu Bột nước cốt hầm xương gà

Gia vị ớt cay Tứ Xuyên

Cách làm:



- Cá sơ chế sạch, xát muối rồi rửa thật sạch để ráo nước.

- Lọc fillet cá, giữu lại xương cá

- Ướp cá: Cá sau khi fillet, thái mỏng vừa ăn

- Cho cá vào bát (1 lòng trắng trứng gà, 50gr bột bắp, 1 chút muối, chút đường, chút tiêu trắng). Ướp 15-20 phút

- Xương cá đem rán qua vàng mặt để ra đĩa.

- Cho dầu vào chảo - tỏi băm - gừng băm rang hơi vàng, sau đó cho xương cá và thêm 1lit nước lọc vào đun sôi, hầm xương cho tiết ra chất ngọt. Cho 1 muỗng bột xương gà vào cho đậm đà

- Sau 15 phút thì vớt xương cá ra xếp vào bát, sau đó cho dưa chua đã thái mỏng vào nồi nước xương cá, nấu tầm 5-7 phút thì vớt dưa ra chén nhỏ

- Nồi nước dùng nấu sôi, rồi thả từng miếng cá vào nồi đảo nhẹ tay đến khi cá chín

- Xếp vào bát lần lượt: Xương, cá và dưa, hành lá.

Gia vị cay Tứ Xuyên lấy ra lượng vừa đủ tuỳ độ cay gia đình ăn, cho lên chảo mới đun cho thật nóng, cho ớt đỏ tươi không cay thêm vào rồi rưới lên bát canh cá.

- Nấu sôi nước canh hầm cá nêm gia vị đủ: Chua, cay, đậm đà và chút ngọt rồi rưới lên bát.

- Rắc lá mùi lên và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Tran Hoai Thuong

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-ca-dua-chua-kieu-trung-hoa-cay-cay-te-te-467512.html