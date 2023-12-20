Cách làm xôi khúc bên ngoài dẻo bên trong béo từ thịt ba chỉ và vị bùi của đậu xanh

Món ngon mỗi ngày 20/12/2023 09:46

Trời trở lạnh, cùng vào bếp làm bánh khúc xôi thơm ngậy chiêu đãi cả nhà nào!

Xôi khúc chính là bánh khúc, là một tên gọi khác mà người ta gọi cho món bánh khúc. Bên cạnh đó, bánh khúc còn có tên khác là xôi cúc. Sự kết hợp của những nguyên liệu trên lại với nhau tạo thành món bánh khúc bên ngoài dẻo bên trong thì béo từ thịt bà chỉ và vị bùi của đậu xanh vô cùng tuyệt vời.

Cách làm xôi khúc bên ngoài dẻo bên trong béo từ thịt ba chỉ và vị bùi của đậu xanh - Ảnh 1
Xôi khúc chính là bánh khúc, là một tên gọi khác mà người ta gọi cho món bánh khúc.

Nguyên liệu :

Gạo nếp: 1kg

Đỗ xanh: 200g

Thịt ba chỉ: 200g

Lá khúc: 300g 

Bột nếp: 500g

Bột gạo tẻ: 100g

Muối, nước mắm, gia vị, dầu ăn, hành khô, hạt tiêu.

Cách làm xôi khúc bên ngoài dẻo bên trong béo từ thịt ba chỉ và vị bùi của đậu xanh - Ảnh 2

Bánh khúc được làm từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản, gần gũi với chúng ta như là: Gạo nếp, thịt ba chỉ, lá khúc, đậu xanh, bột gạo tẻ.  Ảnh: FB Le Phuong Anh

Cách làm

Bước 1:

– Ngâm đậu xanh khoảng 4-5 tiếng đồng hồ rồi đem hấp với 1 chút muối cho chín.

– Gạo nếp vo sạch, ngâm nước ấm 8 tiếng rồi vớt ra rổ để ráo nước 

Bước 2:

– Rau khúc rửa sạch, xay nhuyễn

– Lưu ý ở bước này mình chỉ cho một lượng nước vừa đủ để máy chạy được thôi chứ không đổ nhiều nhé, vì khi trộn bột cũng không cần quá nhiều nước.

Cách làm xôi khúc bên ngoài dẻo bên trong béo từ thịt ba chỉ và vị bùi của đậu xanh - Ảnh 3
Rau khúc - "linh hồn" của món xôi khúc

Bước 3:

– Cho bột nếp trộn với bột gạo tẻ trộn chung với 1 chút muối và 2 thìa canh dầu ăn. Đổ phần rau khúc đã say nhuyễn vào và trộn đều tay

- Phần bột nếp cần rất ít nước nên bạn hãy cho từng ít một, ban đầu có thể cảm giác bột rất khô và dính tay nhưng khi trộn một lúc sẽ có một khối bột dẻo mịn.

Bước 4:

– Đỗ sau khi hấp chín thì dùng chày nghiền mịn khi đỗ còn nóng.

– Phần thịt ba chỉ thái đem thái mỏng, đem ướp với 1 thìa café nước mắm, ½ thìa gia vị, hạt tiêu, hành khô băm nhỏ trong khoảng 30 phút cho thấm vị.

Bước 5:

– Bóc 1 củ hành khô, thái mỏng rồi cho vào dầu phi thơm, sau đó cho thịt vào xào săn lại thì tắt bếp. Để phần nhân ngậy thơm là cho hành khô vào cùng.

– Đem trộn tất cả đỗ vào chảo thịt cho đều rồi lấy ra nặn tròn làm phần nhân.

Cách làm xôi khúc bên ngoài dẻo bên trong béo từ thịt ba chỉ và vị bùi của đậu xanh - Ảnh 4

Bánh được làm cũng rất đơn giản từ những nguyên liệu chính như là nếp, thịt ba chỉ, đậu xanh.  Ảnh: FB Le Phuong Anh 

Bước 6:

– Ấn dẹt viên bột rồi cho nhân đậu vào giữa, dùng tay viên kín nhân lại cho tròn.

– Lăn phần bánh qua gạo nếp đã để ráo nước

– Hấp xôi khoảng 30 phút là chín

Cách làm xôi khúc bên ngoài dẻo bên trong béo từ thịt ba chỉ và vị bùi của đậu xanh - Ảnh 5

Sự kết hợp của những nguyên liệu trên lại với nhau tạo thành món bánh khúc vô cùng tuyệt vời.  Ảnh: FB Le Phuong Anh

Cách làm xôi khúc bên ngoài dẻo bên trong béo từ thịt ba chỉ và vị bùi của đậu xanh - Ảnh 6

Tất cả những nguyên liệu tạo nên một chiếc bánh khúc vô cùng thơm ngon.  Ảnh: FB Le Phuong Anh

Cách làm xôi khúc bên ngoài dẻo bên trong béo từ thịt ba chỉ và vị bùi của đậu xanh - Ảnh 7

Chúc mọi người thành công và ngon miệng. Ảnh: FB Le Phuong Anh

Nguồn: FB Le Phuong Anh

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