Cách nấu chè bà cốt thơm lừng, ngon chuẩn vị Hà Nội xưa

Món ngon mỗi ngày 19/12/2023 15:39

Chè bà cốt thơm lừng vị gừng, vị nếp cái, vị đường mật, ăn kèm một thìa xôi... hoà quyện tạo nên món chè cực phẩm.

Chè bà cốt là món ăn dân gian, truyền thống, thường được ăn kèm với xôi vò hay xôi đậu xanh, đậm đà thơm ngon mùi gừng cay cay, sánh dẻo của hạt nếp, ngọt thanh thanh của nước chè. 

Chè bà cốt truyền thống thường được ăn kèm với xôi vò, món xôi thanh khiết mà người Hà Nội yêu thích.

Nguyên liệu:

Cách nấu chè bà cốt thơm lừng, ngon chuẩn vị Hà Nội xưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- 200g gạo nếp cái hoa vàng.

- 100g đường nâu.

- 40g đường mật

- 1 củ gừng

- Ăn kèm xôi vò.

2. Cách làm:

Bắc nồi cho 50g đường nâu vào đun nhỏ lửa đến khi đường tan, chuyển màu cánh gián thì nhanh tay bắc nồi ra, cho một chút nước vào nồi, bắc lên, khuấy cho nước và đường tan đều.

Cho vào 1000ml nước, cho tiếp 50g đường nâu còn lại vào, khuấy đều cho tan.

Vo gạo sạch rồi cho vào nồi, dùng đũa khuấy nhẹ nhàng. Để lửa nhỏ liu diu cho gạo nở bung

Khi thấy gạo nếp đã hơi nở, cho tiếp phần đường mật vào, nêm nếm cho vừa khẩu vị .

Lọc lấy nước cốt gừng. Khi gạo đã nở cho từ từ nước cốt gừng vào, khuấy đều. Cuối cùng ăn kèm với xôi vò cực ngon.

Cách nấu chè bà cốt thơm lừng, ngon chuẩn vị Hà Nội xưa - Ảnh 2
Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: FB Hương Giang

Mẹo nhỏ khi nấu chè

Nếp sẽ chín nhừ hơn khi bạn đảo đều tay, cách này cũng giúp nồi chè không bị khê.

Các nguyên liệu nấu chè được dùng hàng ngày nên bạn có thể nấu khi nào tùy thích.

Cách nấu chè bà cốt rất khác với những món chè hiện nay. Nhưng đây là món chè khá tốt cho sức khỏe. Chè này ăn có thể giải cảm khi bệnh, hơn nữa còn có thể chữa được bệnh ho. Bạn nên nấu thường xuyên cho gia đình mình nhé!

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