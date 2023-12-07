Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon

Táo làm kem ngon vô cùng, chất kem mềm xốp, thơm ngậy của sữa và nổi bật vị thơm của táo, là món khoái khẩu của những ai thích ăn kem mùa đông này.
- Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng
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Nguyên liệu:
- Táo đỏ: 2 quả.
- Sữa tươi: 200ml.
- Sữa bột nguyên kem: 70g.
- Sữa đặc: 50ml.
- Hạnh nhân: 20g.
- Bột whipping: 50g.
- Cốc, hộp đựng kem.
Cách chế biến:
- Đun ấm: sữa tươi, sữa bột, sữa đặc cho tan, để nguội.
- Trong thời gian hỗn hợp nguội xay táo: 2 quả táo đỏ rửa với nước muối, mình xay cả vỏ để lấy màu đỏ hồng của vỏ táo. Thái nhỏ và xay cùng hỗn hợp sữa đã nguội.
- Đánh bột kem whipping tỉ lệ 1:1: 50g bột whipping mình đánh với 50ml nước đá lạnh, khuấy bột cho tan cùng nước nhanh tay và đánh luôn, kem sẽ bông nhanh chóng. Mình thấy nếu sử dụng ít kem dùng loại bột rất tiện.
- Trộn hỗn hợp táo và kem với nhau.
- Đổ ra khay, khuôn tuỳ ý, cấp đông 8 tiếng có kem ăn ngay ạ.Chất kem: xốp mềm, nổi bật thơm vị táo, ngậy của sữa kết hợp cùng mứt táo xanh chua ngọt hoặc hạnh nhân thơm giòn rất ngon cho những ai mê ăn kem trong mùa đông này.
Các bạn nên chọn những quả táo có màu đỏ sẫm, căng bóng, nhiều đốm trắng, không thâm dập sẽ ra chất kem màu hồng nhạt. Ngoài táo ra có thể thay thế các loại quả khác: xoài, kiwi, dừa, chuối, dâu, bơ,…
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Fb Vũ Hiên