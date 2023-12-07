Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon

Món ngon mỗi ngày 07/12/2023 06:42

Táo làm kem ngon vô cùng, chất kem mềm xốp, thơm ngậy của sữa và nổi bật vị thơm của táo, là món khoái khẩu của những ai thích ăn kem mùa đông này.

Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon - Ảnh 1

Công thức làm kem táo vô cùng đơn giản.

Nguyên liệu:

- Táo đỏ: 2 quả.

- Sữa tươi: 200ml.

- Sữa bột nguyên kem: 70g.

- Sữa đặc: 50ml.

- Hạnh nhân: 20g.

- Bột whipping: 50g.

- Cốc, hộp đựng kem.

Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon - Ảnh 2
Nguyên liệu làm kem táo

Cách chế biến:

- Đun ấm: sữa tươi, sữa bột, sữa đặc cho tan, để nguội.

- Trong thời gian hỗn hợp nguội xay táo: 2 quả táo đỏ rửa với nước muối, mình xay cả vỏ để lấy màu đỏ hồng của vỏ táo. Thái nhỏ và xay cùng hỗn hợp sữa đã nguội.

- Đánh bột kem whipping tỉ lệ 1:1: 50g bột whipping mình đánh với 50ml nước đá lạnh, khuấy bột cho tan cùng nước nhanh tay và đánh luôn, kem sẽ bông nhanh chóng. Mình thấy nếu sử dụng ít kem dùng loại bột rất tiện.

- Trộn hỗn hợp táo và kem với nhau.

- Đổ ra khay, khuôn tuỳ ý, cấp đông 8 tiếng có kem ăn ngay ạ.Chất kem: xốp mềm, nổi bật thơm vị táo, ngậy của sữa kết hợp cùng mứt táo xanh chua ngọt hoặc hạnh nhân thơm giòn rất ngon cho những ai mê ăn kem trong mùa đông này.

Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon - Ảnh 3

Chất kem mềm xốp, thơm ngậy vị sữa táo.

Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon - Ảnh 4

Táo đỏ cắt nhỏ hoặc thái lát, ngâm qua nước muối pha loãng tránh bị thâm.

Các bạn nên chọn những quả táo có màu đỏ sẫm, căng bóng, nhiều đốm trắng, không thâm dập sẽ ra chất kem màu hồng nhạt. Ngoài táo ra có thể thay thế các loại quả khác: xoài, kiwi, dừa, chuối, dâu, bơ,…

Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon - Ảnh 5

Thêm chút hạnh nhân ăn cùng kem giòn sựt sựt.

Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon - Ảnh 6

Những cốc kem táo thơm nức.

Cách làm kem táo đơn giản, thơm ngon - Ảnh 7

Táo xanh xay làm mứt vừa trang trí kem rất hợp vì táo xanh hơi có vị chua nhẹ.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Vũ Hiên

Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng

Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng

Thay vì ra hàng quán, bạn có thể tự làm món chè khúc bạch cho cả gia đình và bạn bè với công thức đơn giản nảy.

Xem thêm
Từ khóa:   kem táo khéo tay vào bếp

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 53 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ