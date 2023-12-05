Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng

Điểm đặc biệt của công thức này là cách làm vô cùng đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, có thể ứng dụng làm bánh cá, bánh đồng xu, bánh Doraemon, bánh trứng.
- Làm gà xào phô mai theo công thức này, ai ăn cũng phải xuýt xoa!
- Làm món bánh ăn kiêng thơm nức lòng chỉ trong 2 bước, chẳng cần kỳ công nhào hay ủ bột
NGUYÊN LIỆU: Công thức làm được 8 bánh.
- Đường cát: 75g
- Trứng gà bỏ vỏ: 50g
- Sữa tươi không đường: 190g
- Bột vani: 1 ống
- Bột mì số 8: 150g
- Bột nở double acting: 7g
- Bơ Tường An đun chảy để nguội: 25g
- Dầu ăn: 25g
Topping: Xúc xích, phô mai, chà bông, pate tùy thích.
Lưu ý đừng đổ bột phủ hết khuôn sẽ bị tràn ra ngoài khi nướng. Bột gặp nhiệt nóng sẽ còn nở nên đổ một ít là được rồi. Các bạn nhớ nướng bánh đến khi vàng đậm như vầy thì bánh mới thơm nha, đừng nướng màu sáng quá, bánh vẫn chín nhưng không có thơm nhiều.
Bánh ăn nóng là ngon nhất, vừa mềm vừa thơm, để nguội cũng không bị chai cứng. Nhân bánh toàn những món dụ con nít như phô mai, xúc xích, chà bông nên đứa nhỏ nào cũng mê tít.
Nguồn: Fb Huỳnh Phương Trang