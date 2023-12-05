Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng

Món ngon mỗi ngày 05/12/2023 05:00

Điểm đặc biệt của công thức này là cách làm vô cùng đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, có thể ứng dụng làm bánh cá, bánh đồng xu, bánh Doraemon, bánh trứng.

Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng - Ảnh 1
Điểm đặc biệt của công thức này là cách làm vô cùng đơn giản, nguyên liệu dễ tìm.

NGUYÊN LIỆU: Công thức làm được 8 bánh.

- Đường cát: 75g

- Trứng gà bỏ vỏ: 50g

- Sữa tươi không đường: 190g

- Bột vani: 1 ống

- Bột mì số 8: 150g

- Bột nở double acting: 7g

- Bơ Tường An đun chảy để nguội: 25g

- Dầu ăn: 25g

Topping: Xúc xích, phô mai, chà bông, pate tùy thích.

Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng - Ảnh 2
Bước 1: Cho tất cả nguyên liệu vào thố trộn khoảng 7-10 phút tốc độ trung bình đến khi hỗn hợp mịn mượt, có độ sệt như sữa đặc.
Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng - Ảnh 3
Bước 2: Đợi máy nóng quét 1 lớp dầu mỏng chống dính để lát lấy bánh ra cho dễ. Tiếp theo đổ một ít bột vô khuôn rồi cho topping lên, sau đó đổ thêm ít bột lên trên rồi đậy nắp lại nướng từ 6 - 8 phút.
Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng - Ảnh 4

Bánh ăn nóng là ngon nhất, vừa mềm vừa thơm, để nguội cũng không bị chai cứng.

Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng - Ảnh 5

Nếu ăn không hết thì các bạn bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Lưu ý đừng đổ bột phủ hết khuôn sẽ bị tràn ra ngoài khi nướng. Bột gặp nhiệt nóng sẽ còn nở nên đổ một ít là được rồi. Các bạn nhớ nướng bánh đến khi vàng đậm như vầy thì bánh mới thơm nha, đừng nướng màu sáng quá, bánh vẫn chín nhưng không có thơm nhiều.

Bánh ăn nóng là ngon nhất, vừa mềm vừa thơm, để nguội cũng không bị chai cứng. Nhân bánh toàn những món dụ con nít như phô mai, xúc xích, chà bông nên đứa nhỏ nào cũng mê tít.

Nếu ăn không hết thì các bạn bảo quản ngăn mát tủ lạnh, khi nào muốn ăn tiếp thì hâm viba 10 - 15 giây cho bánh ấm ấm rồi ăn là ngon lành.

 

 

Nguồn: Fb Huỳnh Phương Trang

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