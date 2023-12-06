Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng

Món ngon mỗi ngày 06/12/2023 05:37

Thay vì ra hàng quán, bạn có thể tự làm món chè khúc bạch cho cả gia đình và bạn bè với công thức đơn giản nảy.

Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng - Ảnh 1
Chè khúc bạch rất ngon mà lại dễ làm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

A. Phần thạch kem sữa:

1. Thạch màu trắng:

- Sữa tươi không đường: 110ml

- Kem tươi: 90ml

- Sữa đặc: 20g

- Gelatin: 8g

2. Thạch màu hồng:

- Sữa tươi dâu tây TH truemilk: 110ml

- Siro dâu: 1 giọt

- Sữa đặc: 20g

- Kem tuoi: 90ml

- Gelatin: 8g

3. Thạch kem sữa màu xanh:

- Bột trà xanh: 5g

- Sữa tươi k đường:110ml

- Sữa đặc: 20g

- Kem tươi: 90ml

- Gelatin: 8g

B. Phần nước đường và 1 số nguyên liệu trang trí:

- Đường phèn/đường cát trắng: 60g

- Nước 600ml

- Lá dứa: 3-5 cái

- Nhãn tách hạt: 200g

- Hạt é: 20g ngâm nở với 100g nước ấm

- Hạnh nhân thái lát rang vàng

Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng - Ảnh 2
Thay vì ra hàng quán, bạn có thể tự làm món chè khúc bạch cho cả gia đình và bạn bè.

CÁCH LÀM:

- Làm phần thạch kem sữa màu trắng.

Lấy 20ml sữa tươi trong phần sữa của phần (1) đổ vào bát rồi cho Gelatin vào ngâm 10 phút cho nở.

- Đun sôi 1 chút nước trong nồi rồi cho bát Gelatin vào khuấy cho Gelatin tan hết. Sau đó đổ kem tươi, sữa tươi và sữa đặc vào bát Gelatin vừa đun nóng chảy khuấy cho hỗn hợp hòa quện vào nhau rồi đổ vào khuôn làm thạch và cho vào ngăn mát tủ lạnh 4- 5 tiếng.

- Làm tương tự với 2 phần thạch còn laị.

Phần thạch trà xanh thì hòa cùng chút nước nóng cho trà xanh tan hết sau đó mới đổ vào hỗn hợp kem sữa tươi. Lọc qua rây để có hỗn hợp mịn mượt rồi làm tương tự như phần thạch màu trắng.

- Phần thạch màu Hồng muốn màu đậm hơn thì thêm 1 vài giọt sirô dâu.

Để đông thạch trong ngăn mát 4-5 tiếng để thạch đông hoàn toàn rồi mới đem ra cắt.

Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng - Ảnh 3
Món chè luôn khiến cơ thể cảm thấy mát dịu mỗi khi thưởng thức. 

PHẦN NƯỚC ĐƯỜNG:

Cho nước và đường vào nồi đun sôi rồi thả lá dứa vào đun đến sôi trở lại rồi tắt bếp, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Lấy 1 phần nước đường để nguội bớt rồi cho hạt é vào ngâm nở.

Thạch sau khi đông hoàn toàn lấy ra cắt miếng rồi.

Cho vào bát tất cả các loại thạch, nhãn tách hạt, hạt é, hạnh nhân và chan nước đường để thường thức.

Chúc các bạn thành công!

Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng - Ảnh 4
Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng - Ảnh 5
Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng - Ảnh 6
Cách làm khá đơn giản nhưng thành quả lại tuyệt vời đúng không nào?

Nguồn: FB Vũ Linh Nga

Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng

Bánh hotdog công thức mới, vừa mềm vừa thơm, để qua ngày cũng không bị chai cứng

Điểm đặc biệt của công thức này là cách làm vô cùng đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, có thể ứng dụng làm bánh cá, bánh đồng xu, bánh Doraemon, bánh trứng.

Xem thêm
Từ khóa:   Chè khúc bạch dinh dưỡng khéo tay

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 54 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ