Thêm cách làm chè khúc bạch siêu dễ vừa thơm mát lại núng nính, tan trong miệng

- Kem tươi: 90ml

- Sữa đặc: 20g

- Gelatin: 8g

2. Thạch màu hồng:

- Sữa tươi dâu tây TH truemilk: 110ml

- Siro dâu: 1 giọt

- Sữa đặc: 20g

- Kem tuoi: 90ml

- Gelatin: 8g

3. Thạch kem sữa màu xanh:

- Bột trà xanh: 5g

- Sữa tươi k đường:110ml

- Sữa đặc: 20g

- Kem tươi: 90ml

- Gelatin: 8g

B. Phần nước đường và 1 số nguyên liệu trang trí:

- Đường phèn/đường cát trắng: 60g

- Nước 600ml

- Lá dứa: 3-5 cái

- Nhãn tách hạt: 200g

- Hạt é: 20g ngâm nở với 100g nước ấm

- Hạnh nhân thái lát rang vàng

Thay vì ra hàng quán, bạn có thể tự làm món chè khúc bạch cho cả gia đình và bạn bè.

CÁCH LÀM:

- Làm phần thạch kem sữa màu trắng.

Lấy 20ml sữa tươi trong phần sữa của phần (1) đổ vào bát rồi cho Gelatin vào ngâm 10 phút cho nở.

- Đun sôi 1 chút nước trong nồi rồi cho bát Gelatin vào khuấy cho Gelatin tan hết. Sau đó đổ kem tươi, sữa tươi và sữa đặc vào bát Gelatin vừa đun nóng chảy khuấy cho hỗn hợp hòa quện vào nhau rồi đổ vào khuôn làm thạch và cho vào ngăn mát tủ lạnh 4- 5 tiếng.

- Làm tương tự với 2 phần thạch còn laị.

Phần thạch trà xanh thì hòa cùng chút nước nóng cho trà xanh tan hết sau đó mới đổ vào hỗn hợp kem sữa tươi. Lọc qua rây để có hỗn hợp mịn mượt rồi làm tương tự như phần thạch màu trắng.

- Phần thạch màu Hồng muốn màu đậm hơn thì thêm 1 vài giọt sirô dâu.

Để đông thạch trong ngăn mát 4-5 tiếng để thạch đông hoàn toàn rồi mới đem ra cắt.

Món chè luôn khiến cơ thể cảm thấy mát dịu mỗi khi thưởng thức.

PHẦN NƯỚC ĐƯỜNG:

Cho nước và đường vào nồi đun sôi rồi thả lá dứa vào đun đến sôi trở lại rồi tắt bếp, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Lấy 1 phần nước đường để nguội bớt rồi cho hạt é vào ngâm nở.

Thạch sau khi đông hoàn toàn lấy ra cắt miếng rồi.

Cho vào bát tất cả các loại thạch, nhãn tách hạt, hạt é, hạnh nhân và chan nước đường để thường thức.

Chúc các bạn thành công!

Cách làm khá đơn giản nhưng thành quả lại tuyệt vời đúng không nào?

Nguồn: FB Vũ Linh Nga