Bánh ức gà nhân phô mai chiên xù - Món ăn giòn rụm, thích mê cho trẻ dịp Lễ này!

Món ngon mỗi ngày 30/04/2022 11:47

Ức gà trộn, hòa vị phô mai béo béo. Chiên giòn bánh gà thơm nức mũi, quyện cùng xốt béo ngậy, thơm gấp bội

BÁNH GÀ CHIÊN XÙ NHÂN PHOMAI

Bánh ức gà nhân phô mai chiên xù - Món ăn giòn rụm, thích mê cho trẻ dịp Lễ này! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 600gr ức gà
  • 1 củ hành tây
  • 1 củ cà rốt
  • Bột chiên giòn, bột chiên xù
  • Trứng
  • Gia vị: dầu hào/ hạt tiêu/ hạt nêm,...

Cách làm:

- Thịt ức gà đem đi xay nhuyễn

- Hành tây và cà rốt băm nhỏ/ xay. 

- Trộn nhân: ức gà, cà rốt, hành tây thêm 1 thìa muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng cafe hạt tiêu, 1/2 muỗng cafe ngũ vị hương, 2 muỗng dầu hào. Gia giảm tuỳ khẩu vị.

 

Bánh ức gà nhân phô mai chiên xù - Món ăn giòn rụm, thích mê cho trẻ dịp Lễ này! - Ảnh 2

 

- Nặn nhân và cho phomai vào giữa nếu thích

 

Bánh ức gà nhân phô mai chiên xù - Món ăn giòn rụm, thích mê cho trẻ dịp Lễ này! - Ảnh 3

 

- Cho hỗn hợp nhân vào ngăn đá đá khoảng 15 phút chờ đông lại

- Chuẩn bị 3 bát:

  • 1 bát bột chiên giòn
  • 1 bát trứng đánh tan
  • 1 bát bột chiên xù

- Nhúng lần lượt bánh gà qua bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù 2 lần cho bột bám và lớp áo bột có độ giòn nhất định.

 

Bánh ức gà nhân phô mai chiên xù - Món ăn giòn rụm, thích mê cho trẻ dịp Lễ này! - Ảnh 4

 

- Chiên ngập dầu ở lửa vừa, chú ý lật bánh đều cho vàng.

- Chuẩn bị xốt: mayonaise - tương ớt theo tỷ lệ 1:1 

- Cho ra đĩa, thêm xốt và thưởng thức. Rắc thêm phô mai lên bên trên tùy ý

 

Bánh ức gà nhân phô mai chiên xù - Món ăn giòn rụm, thích mê cho trẻ dịp Lễ này! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Tran Lam Bach

Khô bò sấy sợi tuyệt phẩm cho dịp Lễ cuối tuần!

Khô bò sấy sợi tuyệt phẩm cho dịp Lễ cuối tuần!

Làm thịt bò khô sấy đậm đà gia vị, độ khô vừa ý, ăn siêu ngon tại nhà

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn cách làm bánh gà nhân phô mai bột chiên xù các món ăn vặt

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 52 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 52 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ