Bánh ức gà nhân phô mai chiên xù - Món ăn giòn rụm, thích mê cho trẻ dịp Lễ này!

Ức gà trộn, hòa vị phô mai béo béo. Chiên giòn bánh gà thơm nức mũi, quyện cùng xốt béo ngậy, thơm gấp bội

BÁNH GÀ CHIÊN XÙ NHÂN PHOMAI

Nguyên liệu:

600gr ức gà

1 củ hành tây

1 củ cà rốt

Bột chiên giòn, bột chiên xù

Trứng

Gia vị: dầu hào/ hạt tiêu/ hạt nêm,...

Cách làm:



- Thịt ức gà đem đi xay nhuyễn

- Hành tây và cà rốt băm nhỏ/ xay.

- Trộn nhân: ức gà, cà rốt, hành tây thêm 1 thìa muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng cafe hạt tiêu, 1/2 muỗng cafe ngũ vị hương, 2 muỗng dầu hào. Gia giảm tuỳ khẩu vị.

- Nặn nhân và cho phomai vào giữa nếu thích

- Cho hỗn hợp nhân vào ngăn đá đá khoảng 15 phút chờ đông lại

- Chuẩn bị 3 bát:

1 bát bột chiên giòn

1 bát trứng đánh tan

1 bát bột chiên xù

- Nhúng lần lượt bánh gà qua bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù 2 lần cho bột bám và lớp áo bột có độ giòn nhất định.

- Chiên ngập dầu ở lửa vừa, chú ý lật bánh đều cho vàng.

- Chuẩn bị xốt: mayonaise - tương ớt theo tỷ lệ 1:1

- Cho ra đĩa, thêm xốt và thưởng thức. Rắc thêm phô mai lên bên trên tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Lam Bach

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