Ba chỉ kho tiêu - Ăn 'đưa' cơm phải biết!

Món ngon mỗi ngày 23/03/2022 12:10

Trưa nắng làm nồi ba chỉ kho đậm đà. Ăn với cơm trắng và rau củ luộc, siêu 'dính'

BA CHỈ KHO TIÊU

Ba chỉ kho tiêu - Ăn 'đưa' cơm phải biết! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ 
  • 2-3 củ hành tím
  • 2-3 tép tỏi
  • 3-4 trái ớt
  • 1/2 muỗng cafe tiêu 
  • 2-3 muỗng canh nước mắm 
  • 1 muỗng canh nương ớt
  • 1 muỗng canh sa tế 
  • 1 muỗng canh nước màu
  • 1 muỗng canh đường vàng 
  • Hành lá
  • 1 muỗng canh dầu ăn 

Cách làm:

- Thịt rửa giấm muối cho sạch

- Cắt con chì/ tuỳ thích

- Hành tí, tỏi, ớt rửa sạch băm nhỏ

- Hành lá rửa sạch thái nhỏ

- Ướp thịt + hành tỏi ớt băm + tiêu + nước mắm + sa tế + nước màu + đường vàng + tương ớt rồi trộn đều để 15 phút

- Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh canh dầu chờ nóng cho thịt đã ướp vào đảo

- Đảo thịt cho săn, thấm rồi đổ nước ướp thịt vào + thêm nước cho xâm xấp nước, đun lửa vừa, khi gần được hạ lửa nhỏ, khi còn hơi sền sệt thì cho hành lá vào đảo đều rồi tắt bếp

- Cho ra đĩa và thưởng thức

 

Ba chỉ kho tiêu - Ăn 'đưa' cơm phải biết! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lan Vũ

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