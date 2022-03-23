Ba chỉ kho tiêu - Ăn 'đưa' cơm phải biết!

Trưa nắng làm nồi ba chỉ kho đậm đà. Ăn với cơm trắng và rau củ luộc, siêu 'dính'
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BA CHỈ KHO TIÊU
Nguyên liệu:
- 500gr thịt ba chỉ
- 2-3 củ hành tím
- 2-3 tép tỏi
- 3-4 trái ớt
- 1/2 muỗng cafe tiêu
- 2-3 muỗng canh nước mắm
- 1 muỗng canh nương ớt
- 1 muỗng canh sa tế
- 1 muỗng canh nước màu
- 1 muỗng canh đường vàng
- Hành lá
- 1 muỗng canh dầu ăn
Cách làm:
- Thịt rửa giấm muối cho sạch
- Cắt con chì/ tuỳ thích
- Hành tí, tỏi, ớt rửa sạch băm nhỏ
- Hành lá rửa sạch thái nhỏ
- Ướp thịt + hành tỏi ớt băm + tiêu + nước mắm + sa tế + nước màu + đường vàng + tương ớt rồi trộn đều để 15 phút
- Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh canh dầu chờ nóng cho thịt đã ướp vào đảo
- Đảo thịt cho săn, thấm rồi đổ nước ướp thịt vào + thêm nước cho xâm xấp nước, đun lửa vừa, khi gần được hạ lửa nhỏ, khi còn hơi sền sệt thì cho hành lá vào đảo đều rồi tắt bếp
- Cho ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lan Vũ