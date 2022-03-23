Ba chỉ kho tiêu - Ăn 'đưa' cơm phải biết!

Trưa nắng làm nồi ba chỉ kho đậm đà. Ăn với cơm trắng và rau củ luộc, siêu 'dính'

BA CHỈ KHO TIÊU

Nguyên liệu:

500gr thịt ba chỉ

2-3 củ hành tím

2-3 tép tỏi

3-4 trái ớt

1/2 muỗng cafe tiêu

2-3 muỗng canh nước mắm

1 muỗng canh nương ớt

1 muỗng canh sa tế

1 muỗng canh nước màu

1 muỗng canh đường vàng

Hành lá

1 muỗng canh dầu ăn

Cách làm:



- Thịt rửa giấm muối cho sạch

- Cắt con chì/ tuỳ thích

- Hành tí, tỏi, ớt rửa sạch băm nhỏ

- Hành lá rửa sạch thái nhỏ

- Ướp thịt + hành tỏi ớt băm + tiêu + nước mắm + sa tế + nước màu + đường vàng + tương ớt rồi trộn đều để 15 phút

- Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh canh dầu chờ nóng cho thịt đã ướp vào đảo

- Đảo thịt cho săn, thấm rồi đổ nước ướp thịt vào + thêm nước cho xâm xấp nước, đun lửa vừa, khi gần được hạ lửa nhỏ, khi còn hơi sền sệt thì cho hành lá vào đảo đều rồi tắt bếp

- Cho ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lan Vũ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chi-kho-tieu-an-dua-com-phai-biet-457606.html