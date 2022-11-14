Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, béo phì và một số dạng ung thư.

Vì gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt, nó có một số lợi ích tích cực cho sức khỏe .

Nhiều loại ngũ cốc nguyên hạt và gạo lứt có sẵn. Màu sắc của gạo được quyết định bởi hàm lượng anthocyanins, là hợp chất chống oxy hóa có trong thực vật.

1. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Gạo lứt chứa đến năm lần chất xơ có trong gạo trắng. Chất xơ có thể giúp làm sạch mảng bám khỏi động mạch và do đó làm giảm nguy cơ tim mạch và các dấu hiệu viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2016 đã liên kết việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường, có lẽ là do các hợp chất phenolic có trong chúng. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu để hiểu và xác nhận những tuyên bố này.

Thay thế gạo trắng bằng gạo lứt giàu chất xơ và tiêu thụ nó như một phần của chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh tổng thể có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

2. Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Nhiều bệnh nhân tiểu đường nghĩ rằng họ không thể ăn cơm vì nó có thể làm tăng lượng đường trong máu của họ. Tuy nhiên, gạo lứt thấp hơn trong thang chỉ số đường huyết và được tiêu hóa chậm, dẫn đến sự thay đổi lượng đường trong máu nhỏ hơn khi so sánh với gạo trắng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu đã ủng hộ việc sử dụng gạo lứt giàu chất xơ thay vì gạo trắng để giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 ở những người tiền tiểu đường, cũng như giảm phản ứng insulin lúc đói và mức hemoglobin A1c ở những người mắc bệnh tiểu đường.

3. Dùng làm thức ăn cho trẻ nhỏ

Ngũ cốc nguyên hạt dành cho trẻ sơ sinh như gạo lứt là một trong những thức ăn rắn đầu tiên được cung cấp cho trẻ khi trẻ đến độ tuổi thích hợp. Chúng được coi là bổ dưỡng hơn nhiều so với ngũ cốc tinh chế.

Tuy nhiên, asen và các kim loại khác đã được tìm thấy trong gạo và thức ăn cho trẻ em làm từ gạo. Do đó, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định tính an toàn lâu dài của ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh làm từ gạo và để đánh giá các tuyên bố về sức khỏe của gạo lứt trong thực phẩm dành cho trẻ nhỏ.

4. Giảm cholesterol

Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ hòa tan và dầu trong gạo lứt đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol LDL (thường được gọi là cholesterol "xấu").

Một vài nghiên cứu trên động vật đã làm nổi bật tác dụng giảm cholesterol của gạo lứt, nhưng vẫn cần các thử nghiệm trên người để biết mức độ đúng của những điều này.

5. Có thể bảo vệ chống lại bệnh ung thư

Gạo lứt có chứa chất chống oxy hóa. Những hợp chất mạnh mẽ này, ngoài chất xơ, đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa các loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư ruột kết và ung thư vú.

Một nghiên cứu cho thấy gạo lứt lên men và cám gạo giúp kiểm soát sự phát triển của khối u ở chuột và có thể giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

6. Duy trì sức khỏe hệ thần kinh

Ảnh minh họa: Internet

Gạo lứt là một nguồn mangan tuyệt vời, giúp sản xuất các axit béo cần thiết và các hormone trong cơ thể góp phần tạo nên một hệ thần kinh khỏe mạnh. Magie cũng được tìm thấy trong gạo lứt giúp cân bằng lượng canxi trong cơ thể, giúp điều hòa thần kinh và cơ bắp.

Các vitamin trong gạo lứt có liên quan đến việc ngăn ngừa nhiều rối loạn não do tổn thương oxy hóa.

7. Tăng cường chức năng miễn dịch

Gạo lứt chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật mạnh mẽ hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, gạo lứt có chứa chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Chất lượng chế độ ăn uống cao là chìa khóa để giữ cho hệ miễn dịch mạnh mẽ.

Theo Emedihealth