Cà rốt còn giúp giải độc, lọc máu tốt. Những thanh phần vitamin nhóm B, vitamin C cũng giúp làm mềm da, chống lão hóa, giúp nữ giới duy trì sắc đẹp, tuổi thanh xuân hiệu quả.

Rau lang

Rau lang là loại rau dân giã, tính mát, vị ngọt thơm. Lá khoai lang luộc dễ ăn, dễ nấu và đặc biệt tốt cho tiêu hóa, những ai bị chứng khó tiêu có thể ăn 1 đĩa rau lang luộc, chỉ vài tiếng sau là có thể đỡ bệnh rõ rệt. Đây cũng là loại rau được xem là trường thọ số 1

Rau lang còn được coi là một loại thần dược với sức khỏe vì có khả năng điều trị đái đường, tiêu chảy, nhuận tràng,…

Rau lang mang lại lợi ích.

Theo Đông y, rau khoai lang có tính bình, vị ngọt… được coi như một vị thuốc với nhiều tên gọi khác nhau như cam thử, phiên chử. Loại rau này có tác dụng chữa tỳ hư, kém ăn, thanh nhiệt, giải độc…

Nếu thường xuyên ăn rau khoai lang, nội tạng của bạn sẽ được thanh lọc. Do rau khoai lang có tính bình, vì thế món rau này sẽ giúp thanh nhiệt và làm mát cơ thể, đặc biệt tốt cho thải độc ruột. Chất xơ trong rau khoai lang kích thích đại tiện, thúc đẩy quá trình giải độc ruột và các cơ quan nội tạng khác như gan, thận.

Bí đao

Bí đao là một trong những thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hằng ngày ở Việt Nam. Với công dụng giải nhiệt, làm mát ruột, tiêu khát, giải độc và giảm béo, nó còn được ứng dụng trong chữa trị các bệnh lý thông thường nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe.

Trong bí đao chứa nhiều nước, nhiệt lượng thấp, không có chất béo. Cứ 500g bí đao có chứa 8g đường, 1,5g anbumin, 6,1g vitamin C và canxi, phốt-pho, sắt, vitamin B1, B2… Bên cạnh đó, bí đao chứa hàm lượng dầu thực vật cao, rất có lợi cho da và tóc. Bí đao có tác dụng trong phòng, chữa một số bệnh như: táo bón, giảm viêm tấy, chống ho, hen suyễn…

Bí đao là thực phẩm nhiều lợi ích.

Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng natri trong bí đao rất thấp nên có tác dụng trị liệu cho những người mắc các chứng bệnh như: xơ cứng động mạch, đái tháo đường, bệnh động mạch vành tim, viêm thận, phù thũng, bệnh cao huyết áp và béo phì. Bí đao còn có tác dụng giải độc từ các loại cá, tôm, rượu, làm giảm mỡ tích tụ trong cơ thể.

Người bị béo phì ăn bí đao có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hạn chế nạp thức ăn vào người, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Rau dền

Rau dền là loại rau thanh mát, có thể giải độc cơ thể. Rau dền còn có tác dụng tốt với những bệnh nhân thường xuyên mắc chứng đau đầu, tiêu hóa kém, tăng cường khả năng lọc máu, lưu thông khí huyết hiệu quả.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp ổn định đường huyết, điều này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Loại rau này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì. Theo thống kê, rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa. Do đó, đây là một trong những loại siêu thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi.

Rau dền là 'vị thuốc' chữa bệnh cực tốt khi thiếu máu.

Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành. Có 2 loại rau dền là dền xanh và dền tía, đều có vị ngọt thơm, tính mát, giá trị dinh dưỡng đều ngang nhau.

Bí đỏ

Bí đỏ rất giàu vitamin cùng các khoáng chất, có thể chống lão hóa, tái sinh tế bào và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bó đỏ tác dụng ngăn ngừa tim mạch, bệnh nan y, tốt cho hệ tiêu hóa, xương khớp của con người. Ngoài ra, trong bí đỏ còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho quá trình tổng hợp insulin.

Trong số các loại quả, bí đỏ là 'nhà vô địch' về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axít hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy, chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu; chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể.

Bí đỏ nhiều năng lượng.

Những chất physterol và những axit béo omega 3, omega 6 có nhiều trong hạt bí đỏ là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp.

Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não.

Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, vi rút có hại. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn liên tục mà tùy vào nhu cầu cơ thể và bổ sung giản cách phù hợp.

Những lưu ý để cơ thể khỏe mạnh hơn

Chia sẻ trên VnExpress, Tố Mai (29 tuổi, Hà Nội) tiết lộ những cách đơn giản giúp chị lùi xa ung thư tốt nhất có thể khi gia đình mắc tiền sử ung thư. Các chị em ruột trong nhà có nguy cơ mắc cả 2 loại ung thư: gan và buồng trứng. Vậy nên, ngay khi ý thức được hiểm họa bệnh tật, cả gia đình đã theo đuổi lối sống lành mạnh để phòng ngừa.

Hạn chế ăn đường

Nghiên cứu chỉ ra, các loại đường gây hại cho sức khỏe, tăng nguy cơ phát triển ung thư. Đặc biệt là đường fructose, có thể gây béo phì, tiểu đường, tim mạch. Vì vậy, chị Tố Mai hạn chế tối đa đồ ngọt, sữa tươi có đường...

Bổ sung chất chống oxy hóa

Chị Mai có tuyển tập kho sách gối đầu giường về dinh dưỡng ngừa ung thư. Vận dụng vào cuộc sống, chị thường xuyên ăn các loại ngũ cốc nguyên cám, rau xanh, trái cây, nghệ tươi, cá biển, trà xanh, hạt chia, óc chó... giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng tiêu diệt gốc tự do và tế bào lạ. Thói quen mỗi sáng của chị là uống nước ép cần tây hoặc làm sinh tố mãng cầu.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước hỗ trợ cơ thể loại bỏ các độc tố. 2-2,5 lít nước mỗi ngày còn giúp gan thanh lọc, thận bài tiết các chất thải tốt hơn.

Tránh xa chất kích thích

Bia rượu, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu bệnh ung thư miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, gan, phổi, đại tràng, trực tràng, vú ở phụ nữ. Chúng tích tụ trong cơ thể, về lâu dài sẽ rước bệnh vào người. Trong nhà chị, không bao giờ xuất những thứ độc hại này.

Nấu nướng đúng cách

Thay vì chiên rán ngập dầu, Tố Mai chuộng các món luộc, hấp, nướng. Ngoài ra, chị cũng sử dụng loại hộp đựng phù hợp với lò vi sóng. Tuyệt đối không ăn thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, hỏng, mốc hoặc mùi lạ.

Tập luyện tích cực

Tập luyện giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường miễn dịch, đốt cháy năng lượng dư thừa. Một lợi ích quan trọng khác là cân bằng lượng đường glucose, insulin và leptin. Là dân văn phòng ngồi nhiều, mỗi ngày Tố Mai dành ít nhất 30 phút thể dục thể thao để phòng tránh các thứ bệnh thời hiện đại.