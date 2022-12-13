Số người mắc ung thư dạ dày ngày càng tăng lên. Và bạn biết không, đây là một trong những căn bệnh thường chỉ phát hiện khi đã có triệu chứng rõ ràng, và điều đó dẫn đến bệnh tình trở nên khó chữa trị.

Một thống kê cho thấy, năm 2020, tổng số ca mắc mới ung thư dạ dày được phát hiện ở Việt Nam là 20.000 trường hợp. Hầu hết bệnh nhân thường đến khám khi triệu chứng rõ rệt như vàng da vàng mắt, đau bụng, sút cân, chán ăn. Khi đó, ung thư dạ dày đã ở giai đoạn 3 hoặc 4, có di căn. Khi đã di căn sang mật và gan sẽ gây ra vàng da vàng mắt, lúc này, bệnh nhân có thể bị bụng báng, nghĩa là bụng rất to và có nước, không phải mập mà do nhiều tế bào ung thư. Vì điều đó, căn bệnh này rất cần được phát hiện sớm. Nếu được nội soi dạ dày nhanh nhất, bệnh nhân có thể điều trị ổn định lại cơ thể. Bên cạnh các dấu hiệu như: ăn không ngon, giảm cân đột ngột, đau bụng, khó chịu hoặc sưng ở bụng, một số tình trạng ợ chua, khó tiêu, buồn nôn, và nôn có thể kèm hoặc không kèm theo máu, có một số biểu hiện trên da để bạn nhận biết về bệnh ung thư dạ dày đang tồn tại trong cơ thể.

Bệnh đau dạ dày cần phát hiện sớm. Ảnh: Internet Theo chuyên gia, có một dấu hiệu trên mặt có xu hướng liên quan đến ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Bạn có thể phát hiện khi có một vết phát ban xuất hiện trên mặt, được biết đến là một rối loạn da hiếm gặp. Một báo cáo được công bố trên tạp chí nghiên cứu ung thư Chinese Journal of Cancer research, cho biết: Các biểu hiện điển hình của tình trạng này là các nốt sẩn đỏ lan tỏa, thâm nhiễm, sưng tấy và bong vảy trên khắp cơ thể, đặc biệt là ở mặt và các nếp gấp. Ngoài da, nó cũng có thể xâm nhập vào dịch nhầy, phần phụ của da, các hạch bạch huyết. Các biểu hiện trên da này kèm theo ngứa và khó chịu.

Các biểu hiện điển hình của ung thư dạ dày là các nốt sẩn đỏ lan tỏa, sưng tấy và bong vảy trên khắp cơ thể, đặc biệt là ở mặt. Ảnh: Internet Cùng với các triệu chứng như trên bạn sẽ cần quan tâm đến việc nội soi, khám bệnh kịp thời. Chữa trị dạ dày với phương pháp nội soi, sinh thiết, xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh để phân tích bệnh tình. Bạn có thể sẽ được phẫu thuật nếu phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm: Có thể phẫu thuật cắt bỏ một phần hay toàn bộ dạ dày. Sau khi ổn định bệnh nhân đã có thể uống và ăn trở lại. Sau phẫu thuật 10-14 ngày, bệnh nhân có thể ra viện. Ngoài ra, bạn có thể được hóa trị và xạ trị tùy tình hình bệnh tật. Những trường hợp ung thư giai đoạn cuối có thể: Phẫu thuật tạm thời, nhằm lập lại lưu thông của đường tiêu hóa giúp kéo dài cuộc sống hiện tại. Bạn nên làm gì để phòng chống ung thư dạ dày? Phòng chống ung thư dạ dày là một trong những việc làm cần thiết, bởi lẽ căn bệnh vô cùng nguy hiểm, khiến cho bệnh nhân rơi vào các trạng thái đau yếu, di căn, tổn thương và thậm chí dẫn đến tử vong. - Hạn chế ăn đồ ăn mặn: Chúng chứa nhiều nitrit và amin thứ cấp khi vào dạ dày sẽ kết hợp thành chất cực độc gây ung thư. - Hạn chế ăn đồ hun khói, nướng, chiên: Qua chế biến các thức ăn này chứa rất nhiều chất độc gây ung thư. - Từ bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia, chất kích thích: Sử dụng những chất này sẽ gây ra nhiều bệnh ung thư không chỉ riêng ung thư dạ dày. - Bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý: Ăn các thức ăn chứa nhiều vitamin A, B, E. - Có chế độ nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thể thao hợp lý, điều độ. - Đối với những người mắc bệnh nhưng chưa chuyển sang giai đoạn di căn có thể được điều trị thành công bằng các phương pháp: Phẫu thuật, hóa trị liệu và tia xạ.

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