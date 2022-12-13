Xuất hiện dấu hiệu này trên bàn tay chứng tỏ bệnh gan đang rình rập, theo dõi kĩ để phòng tránh bệnh

Sống khỏe 13/12/2022 13:38

Theo các chuyên gia, một số dấu hiệu trong lòng bàn tay, móng tay hay đầu ngón tay có thể ‘tố giác’ bệnh tình một cách cụ thể.

Khi nhận biết và nhìn nhận các dấu hiệu trên những bộ phận này sớm, chúng ta hi vọng có thể cải thiện sức khỏe, đề phòng và phục hồi bệnh sớm.

Biểu hiện của lòng bàn tay mắc bệnh gan

Thông qua nghiên cứu, một số chuyên gia sức khỏe cho rằng hiện tượng mẩn đỏ trên lòng kéo dài cảnh báo nghiêm trọng bệnh gan nhiễm mỡ. Lòng bàn tay ửng đỏ bên trong cũng là những biểu hiện của triệu chứng suy gan. Tùy thuộc vào sự thay đổi theo các mức độ khác nhau sẽ đánh giá được tình trạng của căn bệnh tiềm ẩn.

Tiến sĩ Harvey Allen Jr, chuyên gia về tiêu hóa từ Utica, NY (Mỹ) cũng giải thích, mẩn đỏ không đối xứng xuất hiện ở cả hai lòng bàn tay và hơi nóng là một trong những manh mối về sức khỏe không ổn định. Trong đó, các bệnh về gan chiếm nguy cơ hàng đầu. Bạn có gặp phải tình trạng này không?

Xuất hiện dấu hiệu này trên bàn tay chứng tỏ bệnh gan đang rình rập, theo dõi kĩ để phòng tránh bệnh - Ảnh 1
Lòng bàn tay đỏ biểu hiện bệnh gan. Ảnh: Internet

Gan vốn là cơ quan quan trọng, trung tâm điều hòa và chuyển hóa các chất đảm nhiệm rất nhiều vai trò trong cơ thể. Thậm chí gan còn đảm nhiệm nhiều chức năng mà không một cơ quan nào có thể làm thay thế được. Bản thân gan là một phần của hệ tiêu hóa với một số chức năng phổ biến như:

- Giải độc

- Tổng hợp protein

- Sản sinh các hoạt chất hỗ trợ tiêu hóa thức ăn.

Theo một số nhà nghiên cứu, hiện nay gan có thể thực hiện khoảng 500 vai trò riêng biệt. Bệnh gan luôn luôn dễ dàng là "kẻ giết người thầm lặng", bởi không có triệu chứng rõ ràng. Nếu không lưu ý và để gan hư hại quá nhiều, sức khỏe sẽ ảnh hưởng trầm trọng. Hầu hết, khi bệnh nặng khoảng 50% sẽ xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, choáng váng, chóng mặt, ăn uống không ngon, sụt ký, phù chân, vàng da, vàng mắt, dễ chảy máu răng, chảy máu cam… Đây là những triệu chứng bệnh lý của gan. Nếu gặp tình trạng trên, bạn hãy đi khám ngay lập tức để phòng chữa bệnh kịp thời.

Một số cách bảo vệ gan hiệu quả

Chế độ ăn uống lành mạnh: Bằng một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn có thể loại bỏ độc tố, giảm viêm và tăng cường cho gan và thận có sức đề kháng tốt hơn. Các nguồn thực phẩm sạch bạn có thể bổ sung như: nước uống trà xanh, nước lọc thay vì nước uống có gas, các loại rau xanh như: súp lơ, cải xoăn, các loại rau họ cải mang lại tác dụng thanh lọc gan khỏi độc tố. Củ nghệ và gừng cũng chứa các hợp chất hóa học giúp gan phá vỡ hóa chất và kích thích tố. Ngoài ra còn có nhiều loại thảo mộc có thể giúp làm sạch gan bao gồm rau diếp, bồ công anh và bạc hà.

Xuất hiện dấu hiệu này trên bàn tay chứng tỏ bệnh gan đang rình rập, theo dõi kĩ để phòng tránh bệnh - Ảnh 2
Lựa chọn các thực phẩm lành mạnh cho cơ thể. Ảnh: Internet

Loại bỏ rượu, bia khỏi cơ thể: Tổn thương gan gây ra bởi uống rượu quá mức. Lý do trên đã được cảnh báo tại nhiều nơi, nhiều phương tiện nhằm hạn chế mắc phải tình trạng bệnh gan cùng nhiều hệ lụy liên quan đến các vấn đề sức khỏe khác, bởi gan là cơ quan đóng vai trò thanh lọc cơ thể, một khi gan suy yếu, đồng nghĩa với việc thể chất bị suy giảm nghiêm trọng.

Sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý: Sau mỗi bữa ăn, gan phải tăng cường hoạt động để chuyển hóa và dự trữ các chất dinh dưỡng. Vì vậy, sau khi ta ăn nên nghỉ ngơi yên tĩnh 30 phút để gan hoạt động tốt nhất. Buổi tối nên đi ngủ trước 23 giờ để có được giấc ngủ sâu vào 1 - 3 giờ sáng, bởi đây là thời gian tốt nhất để dòng máu trở về gan và nuôi dưỡng gan.  

Uống một lượng cà phê vừa đủ: Nhiều nghiên cứu đã báo cáo rằng caffein từ cà phê có thể giúp giảm 70% nguy cơ mắc bệnh gan. Nó cũng có thể giúp bảo vệ chống xơ gan liên quan đến rượu. Một nghiên cứu phát hiện ra rằng uống một tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm 22% nguy cơ phát triển xơ gan, trong khi uống bốn ly một ngày có thể làm giảm 65% rủi ro.

Thường xuyên vận động, tập thể dục thể thao: Lối sống có vận động kèm chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm khả năng bệnh tật tốt hơn, loại bỏ mỡ quanh gan hiệu quả, tập thể dục thường xuyên là một trong những lời khuyên thiết thực.

Người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm vòng 1 sau khi tiêm filler nâng ngực tại spa giá 7 triệu

Người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm vòng 1 sau khi tiêm filler nâng ngực tại spa giá 7 triệu

Sau khi tiêm filler cải thiện vòng 1 chỉ sau 1 tuần, bệnh nhân gặp các biến chứng sưng đau, áp xe, viêm mủ có thể dẫn đến hoại tử.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh gan Biểu hiện của bệnh gan lòng bàn tay bệnh gan

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 52 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 52 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?