Khi nhận biết và nhìn nhận các dấu hiệu trên những bộ phận này sớm, chúng ta hi vọng có thể cải thiện sức khỏe , đề phòng và phục hồi bệnh sớm.

Tiến sĩ Harvey Allen Jr, chuyên gia về tiêu hóa từ Utica, NY (Mỹ) cũng giải thích, mẩn đỏ không đối xứng xuất hiện ở cả hai lòng bàn tay và hơi nóng là một trong những manh mối về sức khỏe không ổn định. Trong đó, các bệnh về gan chiếm nguy cơ hàng đầu. Bạn có gặp phải tình trạng này không?

Thông qua nghiên cứu, một số chuyên gia sức khỏe cho rằng hiện tượng mẩn đỏ trên lòng kéo dài cảnh báo nghiêm trọng bệnh gan nhiễm mỡ. Lòng bàn tay ửng đỏ bên trong cũng là những biểu hiện của triệu chứng suy gan. Tùy thuộc vào sự thay đổi theo các mức độ khác nhau sẽ đánh giá được tình trạng của căn bệnh tiềm ẩn.

Lòng bàn tay đỏ biểu hiện bệnh gan. Ảnh: Internet

Gan vốn là cơ quan quan trọng, trung tâm điều hòa và chuyển hóa các chất đảm nhiệm rất nhiều vai trò trong cơ thể. Thậm chí gan còn đảm nhiệm nhiều chức năng mà không một cơ quan nào có thể làm thay thế được. Bản thân gan là một phần của hệ tiêu hóa với một số chức năng phổ biến như:

- Giải độc

- Tổng hợp protein

- Sản sinh các hoạt chất hỗ trợ tiêu hóa thức ăn.

Theo một số nhà nghiên cứu, hiện nay gan có thể thực hiện khoảng 500 vai trò riêng biệt. Bệnh gan luôn luôn dễ dàng là "kẻ giết người thầm lặng", bởi không có triệu chứng rõ ràng. Nếu không lưu ý và để gan hư hại quá nhiều, sức khỏe sẽ ảnh hưởng trầm trọng. Hầu hết, khi bệnh nặng khoảng 50% sẽ xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, choáng váng, chóng mặt, ăn uống không ngon, sụt ký, phù chân, vàng da, vàng mắt, dễ chảy máu răng, chảy máu cam… Đây là những triệu chứng bệnh lý của gan. Nếu gặp tình trạng trên, bạn hãy đi khám ngay lập tức để phòng chữa bệnh kịp thời.

Một số cách bảo vệ gan hiệu quả

Chế độ ăn uống lành mạnh: Bằng một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn có thể loại bỏ độc tố, giảm viêm và tăng cường cho gan và thận có sức đề kháng tốt hơn. Các nguồn thực phẩm sạch bạn có thể bổ sung như: nước uống trà xanh, nước lọc thay vì nước uống có gas, các loại rau xanh như: súp lơ, cải xoăn, các loại rau họ cải mang lại tác dụng thanh lọc gan khỏi độc tố. Củ nghệ và gừng cũng chứa các hợp chất hóa học giúp gan phá vỡ hóa chất và kích thích tố. Ngoài ra còn có nhiều loại thảo mộc có thể giúp làm sạch gan bao gồm rau diếp, bồ công anh và bạc hà.

Lựa chọn các thực phẩm lành mạnh cho cơ thể. Ảnh: Internet

Loại bỏ rượu, bia khỏi cơ thể: Tổn thương gan gây ra bởi uống rượu quá mức. Lý do trên đã được cảnh báo tại nhiều nơi, nhiều phương tiện nhằm hạn chế mắc phải tình trạng bệnh gan cùng nhiều hệ lụy liên quan đến các vấn đề sức khỏe khác, bởi gan là cơ quan đóng vai trò thanh lọc cơ thể, một khi gan suy yếu, đồng nghĩa với việc thể chất bị suy giảm nghiêm trọng.

Sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý: Sau mỗi bữa ăn, gan phải tăng cường hoạt động để chuyển hóa và dự trữ các chất dinh dưỡng. Vì vậy, sau khi ta ăn nên nghỉ ngơi yên tĩnh 30 phút để gan hoạt động tốt nhất. Buổi tối nên đi ngủ trước 23 giờ để có được giấc ngủ sâu vào 1 - 3 giờ sáng, bởi đây là thời gian tốt nhất để dòng máu trở về gan và nuôi dưỡng gan.

Uống một lượng cà phê vừa đủ: Nhiều nghiên cứu đã báo cáo rằng caffein từ cà phê có thể giúp giảm 70% nguy cơ mắc bệnh gan. Nó cũng có thể giúp bảo vệ chống xơ gan liên quan đến rượu. Một nghiên cứu phát hiện ra rằng uống một tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm 22% nguy cơ phát triển xơ gan, trong khi uống bốn ly một ngày có thể làm giảm 65% rủi ro.

Thường xuyên vận động, tập thể dục thể thao: Lối sống có vận động kèm chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm khả năng bệnh tật tốt hơn, loại bỏ mỡ quanh gan hiệu quả, tập thể dục thường xuyên là một trong những lời khuyên thiết thực.