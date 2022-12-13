Thêm nữa là trước đó 2 tháng anh ấy thấy da và mắt mình chuyển sang màu vàng, ăn uống không còn ngon miệng, ăn vào lại hay bị tiêu chảy, nhưng vì gia đình khó khăn không có tiền nên anh không đi khám và kết quả nhận được là như ngày hôm nay.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư gan mà ở đó, những món ăn và đồ vật chúng ta tiếp xúc hàng ngày tiềm ẩn nguy cơ ấy. Nói chẳng đâu xa, một gia đình nhà nọ ở tại Trung Quốc, anh và gia đình được bác sĩ chẩn đoán sau khi đến bệnh viện thăm khám đã mắc ung thư gan, lý do là bởi nhà anh thường xuyên để đồ dùng ăn uống (đũa, thớt, chén…) trong nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng.

Vì vậy, các bác sĩ nhắc nhở mọi người khi sử dụng đũa gỗ, đũa tre tại nhà tốt nhất nên thay 3 tháng/lần, nơi cất giữ cần khô ráo để tránh nấm mốc phát triển.

Lý do là bởi đũa, thớt lâu ngày không được thay thế cái mới lại gặp môi trường lại ẩm thấp dễ bị mốc, nấm mốc chứa chất gây ung thư aflatoxin, cực kỳ hại cho gan. Bác sĩ cũng phải thở dài: Đũa mà lâu quá không thay thì cả nhà sẽ phải chịu khổ.

Ngoài ra, bác sĩ cũng tiết lộ 2 món ăn không nên đụng đũa vì gây nguy hiểm như bệnh ung thư gan:

Hoa quả mốc

Nhiều người ham rẻ nên mua trái cây đã có dấu hiệu hỏng hoặc tiếc của vẫn cố ăn dù hoa quả đã hỏng. Tuy nhiên, những loại trái cây giảm giá này thường không tươi và sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi nấm mốc và đồng thời sinh ra độc tố aflatoxin.

Aflatoxin là một chất có độc tính cao do các loại nấm mốc như Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus sinh ra, độc tính gấp 68 lần asen, chỉ 1mg aflatoxin cũng có thể gây ung thư. Và chất có độc tính cao này hiện diện rộng rãi trong các loại ngũ cốc và các loại hạt bị mốc.

Hoa quả có dấu hiệu nấm mốc sản sinh vi khuẩn gây ung thư gan. Ảnh: Internet

Dù có cắt bỏ chỗ thối đi thì nấm mốc vẫn sẽ lây lan sang những bộ phận khác. Vì vậy, ngay khi phát hiện trái cây bị mốc, đừng ăn mà hãy vứt chúng đi nhé.

Đồ muối chua

Trong top 5 loại thực phẩm gây nguy cơ ung thư, nhiều người vẫn ăn hàng ngày được kể tên chính là đồ muối chua, quen thuộc với các gia đình hàng ngày.

Ví dụ như dưa muối, cà muối, thịt muối…Những thực phẩm này nếu ướp không đúng cách sẽ sinh ra amoni nitrit. Đây cũng là chất độc có hại cho gan, hấp thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể sẽ gây ung thư gan. Ngoài ra, việc ăn uống này có thể gây ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, nếu ăn đồ muối chua còn dễ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp và gây ra các tai biến về tim mạch, mạch máu não.

Đồ muối chua rất thông dụng và phổ biến nhưng chúng ta nên ăn đúng cách. Ảnh: Internet

Vì vậy, khi ăn rau quả, trước hết bạn nên chú ý giữ cho chúng được tươi, tránh để chúng bị thối rữa. Không nên ăn các loại rau muối chua với số lượng lớn, cũng như không nên ăn quá sớm. Vì vi khuẩn khử nitrat trong rau thành nitrit có hại trong vòng một tuần, hàm lượng nitrit sẽ giảm dần sau một tuần do sự phân hủy và phá hủy của axit axetic và axit lactic, vì vậy dưa cải muối chua tốt nhất nên để trong nửa tháng rồi mới bắt đầu ăn.

Một số thức ăn khác bạn cần tránh như:

Đồ nướng tẩm ướp

Sau khi nhiều loại thực phẩm được hun khói và nướng, chúng quả thực rất thơm, thu hút nhiều người.

Tuy nhiên, một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi thịt được nướng trực tiếp ở nhiệt độ cao, chất béo bị phân hủy nhỏ giọt trên lửa than, sau đó kết hợp với protein trong thịt tạo ra chất gây ung thư gọi là benzopyrene. Khói nướng cũng có chứa chất gây ung thư này, sẽ làm tăng gánh nặng cho gan.

Thực phẩm gây ung thư gan. Ảnh: Internet

Thực phẩm giàu chất béo

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo như thịt mỡ, phủ tạng động vật (óc, ruột…) dễ dẫn đến béo phì và tăng lipid máu, là nguyên nhân quan trọng dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Rượu bia

Tuy rượu bia sẽ đi vào đường tiêu hóa nhưng nó sẽ không bị phân hủy trong đường tiêu hóa mà đi vào gan theo đường tuần hoàn máu, gan sẽ tiết ra men phân hủy rượu thành khí carbon dioxide và nước.

Tuy nhiên, trong quá trình phân hủy rượu sẽ gây tổn thương tế bào gan, ức chế khả năng chuyển hóa mỡ của gan, phát triển thành gan nhiễm mỡ do rượu.

Ngoài ra chúng ta không nên thức quá khuya, đặc biệt trong khung giờ từ 23h đến 3h sáng. Nếu thức trong thời gian này gan sẽ không hoạt động bình thường được dễ gây tổn thương gan. Ngoài ra khuyến khích nên tập thể dục mỗi ngày để có thể giúp giải độc gan, duy trì tâm trạng thoải mái.

Cách phòng chống ung thư gan

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Theo Báo Thanh Niên, duy trì cân nặng khỏe mạnh là một cách khác giúp giảm nguy cơ ung thư gan. Tránh béo phì có thể là một cách khác để chống ung thư gan. Những người béo phì có nhiều khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ và tiểu đường, cả hai đều dẫn đến ung thư gan.

Bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu

Các chuyên gia cảnh báo cả hai đều gây xơ gan, cuối cùng có thể dẫn đến ung thư gan.

Uống nhiều rượu làm tăng 87% một dạng ung thư gan phổ biến nhất. Những nhà nghiên cứu này cũng xác định rằng hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ ung thư gan. Vì vậy, bỏ thuốc nên cũng sẽ ngăn ngừa ung thư này

Lựa chọn thức ăn lành mạnh phòng ung thư gan. Ảnh: Internet

Lựa chọn thực phẩm sạch

Các hóa chất độc hại, vi khuẩn, virus, nấm mốc, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất tăng trọng, chất bảo quản... từ thực phẩm khi vào cơ thể sẽ tấn công tế bào gan và kích hoạt tế bào kupffer phóng thích các chất gây viêm như TNF-α, TGF-β, interleukin, keukotriene... Chúng làm tổn thương tế bào gan, khiến gan bị hủy hoại, dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm tại gan, trong đó có ung thư gan. Do đó, nên lưu ý điều này trong khi mua hoặc cách bảo quản.

Cân bằng cảm xúc, luôn giữ tinh thần lạc quan

Tâm trạng của bạn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Vì vậy, tốt nhất là bạn có thể học hỏi những cách đơn giản để kiểm soát cảm xúc của mình, luôn giữ tinh thần lạc quan.

Tập luyện thể dục, thể thao đều đặn

Theo trang Fox News, những người thường xuyên tập thể dục giảm nguy cơ mắc 13 bệnh ung thư so với người lười vận động, trong đó bao gồm cả ung thư gan (giảm đến 27%).

Cụ thể, trong quá trình rèn luyện thể chất, tỷ lệ trao đổi chất tăng lên, các tế bào nhận được nhiều oxy và dinh dưỡng từ máu. Tập thể dục còn thúc đẩy quá trình hấp thu thụ protein và carbohydrates nhanh hơn bình thường gấp 4 lần. Nhờ đó, cân nặng được kiểm soát, giúp phòng bệnh gan nhiễm mỡ, tâm trạng cũng được cải thiện, giấc ngủ sâu và ngon hơn. Một số bộ môn luyện tập giúp hỗ trợ chức năng gan như đi bộ, đi xe đạp, bơi lội, tập tạ, yoga...