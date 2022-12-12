Tỏi là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Tỏi không chỉ giúp cho những món ăn trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn mà còn có tác dụng trong việc phòng và điều trị một số bệnh, trong đó có ung thư.

Chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, mới đây, giáo sư, bác sĩ Điền Yên Đào (Khoa Phẫu thuật Tụy và Dạ dày, Bệnh viện ung bướu, thuộc Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc) đã tiết lộ "đơn thuốc" ngừa ung thư chỉ có đúng 2 từ, đó chính là: Củ tỏi. Ai cũng sợ ung thư nhưng không phải ai cũng biết cách để phòng ngừa căn bệnh này một cách hiệu quả. "Xét từ 3 chiều, tỏi thực sự có thể ngăn ngừa ung thư", giáo sư Điền Yên Đào cho hay.

Ngoài ra, tỏi chính là một trong những giải pháp tự nhiên giúp bạn thanh lọc, giải độc cơ thể một cách hiệu quả. Ăn tỏi thường xuyên cũng giúp làm chậm tiến trình lão hóa của động mạch chủ, tác dụng hạ mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể, phòng ngừa bệnh tim mạch. Việc sử dụng tỏi với liều cao không những có thể giúp tăng enzyme chống oxy hóa ở người, mà còn giảm đáng kể stress oxy hóa ở những người có huyết áp cao. Bên cạnh đó, tỏi cũng giúp giảm thiểu những rủi ro khác trong thai kỳ như tiền sản giật (có sự liên hệ với chứng cao huyết áp).

Trong tỏi còn chứa hàm lượng cao germanium và selen những hoạt chất có khả năng chống lại nguy cơ đột biến tế bào, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị một số loại ung thư, đặc biệt là nhóm ung thư đường tiêu hóa như ung thư vòm họng, dạ dày, thực quản, gan hoặc ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang.

Bất ngờ với lợi ích khi ăn tỏi. Ảnh: Internet

Với phụ nữ, việc ăn tỏi sống giúp làm chậm quá trình loãng xương bằng cách tăng cường nội tiết tố estrogen. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh về xương khớp, tỏi có tác dụng giảm triệu chứng đau nhức rõ rệt. Việc ăn tỏi sống mỗi ngày giúp giảm 63% nguy cơ bị cảm cúm. Bên cạnh đó, việc ăn tỏi còn giúp rút ngắn 70% thời gian bị cảm, cho phép người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Ba trong số các hợp chất chống ung thư trong tỏi bao gồm:

Allicin: có tính kháng sinh và kháng nấm, có lợi quá trình điều trị ung thư. Ăn tỏi sống sẽ giữ được nhiều hợp chất allicin hơn vì khi nấu lên, quá trình phân hủy allicin diễn ra nhanh chóng và vô tình loại bỏ các lợi ích sức khỏe của allicin trong tỏi.

Flavonoid: có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các hợp chất này có thể giúp chống lại ung thư bằng cách ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Selenium và allyl sulfide: những chất này giữ cho DNA của tế bào không bị hư hại. DNA bị tổn thương là nguyên nhân gốc rễ của bệnh ung thư.

Tỏi can thiệp vào việc phòng ung thư như thế nào?

Nghiên cứu của trường Đại học Qassim cũng cho thấy, tỏi ảnh hưởng đến các đường truyền tín hiệu trong sự phát triển của ung thư theo nhiều cách bao gồm:

Ngừng chu kỳ tế bào: tỏi góp phần ngưng chu kỳ tế bào, có nghĩa là nó ngăn các tế bào tiếp tục phân chia. Một số thuốc hóa trị ung thư cũng tập trung vào nhiệm vụ ngưng chu kỳ tế bào.

Tỏi làm rất tốt nhiệm vụ cân bằng cơ thể. Ảnh: Internet

Giảm phát triển mạch máu: tế bào ung thư cần máu và chất dinh dưỡng để tồn tại. Tỏi có tác dụng làm giảm khả năng của các tế bào ung thư, thúc đẩy sự phát triển của các mạch máu mới.

Gia tăng tế bào chết: hầu hết các tế bào bình thường sẽ chết trong một thời điểm nhất định, nhưng các tế bào ung thư có thể tránh được chu kỳ chết tự nhiên này. Tỏi và các thành phần của nó có thể làm tăng tỷ lệ tế bào ung thư chết.

Cách ăn tỏi đúng cách phòng ung thư

Theo Thanh Niên, có nhiều cách để dùng tỏi tươi hiệu quả.

- Ở dạng nước tỏi, có thể lấy 2-3 tép tỏi, đập giập, cho vào bát, thêm nước gấp 3-4 lần lượng tỏi. Sau đó cho vào 1 ít đường phèn hoặc mật ong, hấp cách thủy 10-15 phút. Uống nước tỏi hấp này khi còn ấm, ngày 2-3 lần.

- Dạng xông mũi họng. Có thể đun nước sôi khoảng 400 ml, bỏ 3-4 tép tỏi đã đập dập vào và xông trong khoảng 10-15 phút. Để tránh bị bỏng và làm quen khi xông lần đầu, nên xông ít 2-3 tép tỏi trong khoảng 5-10 phút, có thể tăng dần nếu đã quen.

Ăn tỏi đúng cách. Ảnh: Internet

Có thể thay thế tỏi tươi bằng viên tinh dầu tỏi, trích bằng kim sạch lấy khoảng 8-10 giọt cho khoảng 400 ml nước xông (có thể dùng khăn bông trùm kín đầu hoặc dùng 1 cái phễu nhựa to bằng chén nước xông, quay ngược đầu phễu úp lên chén nước và dùng thân phễu làm đường dẫn hơi để xông mũi).

- Làm dung dịch thấm. Ép tỏi lấy nước, pha với mật ong với tỷ lệ 1 phần tỏi 2 phần mật ong, dùng gạc bọc gòn sạch thấm vài giọt dung dịch, nhét vào mũi, ngày 1-3 lần. Lưu ý các dụng cụ phải sạch, không nhiễm bẩn, không đẩy sâu vào trong mũi, cần làm gạc to vừa đủ lỗ mũi tránh làm tổn thương trầy sướt. Hạn chế sử dụng phương pháp này cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

- Có thể ăn tỏi ngâm dấm vì cách sơ chế này vẫn giữ lại được các hoạt chất tốt trong tỏi.

- Dạng viên hoặc bào chế dạng lỏng, cần chú ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, nếu thắc mắc hãy hỏi bác sĩ có chuyên môn.

Lưu ý khi dùng tỏi và chế phẩm từ tỏi

Nên băm nhuyễn tỏi, để trong không khí khoảng 10 - 15 phút mới ăn. Nguyên nhân là vì trong tỏi không có allicin tự do. Chỉ sau khi băm nhuyễn, dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra allicin.

Nếu tỏi chưa băm nhuyễn đem đi nấu thì enzyme sẽ mất tác dụng, không phóng thích ra allicin. Nếu nấu ăn với tỏi băm nhuyễn, hàm lượng allicin được giữ lại là 60%. Vì vậy, nếu muốn thu được hiệu quả bảo vệ tốt nhất thì người dùng nên ăn tỏi băm nhuyễn.

Sau khi ăn tỏi có thể súc miệng bằng cà phê không đường, uống sữa bò, nước trà xanh hoặc nhai kẹo cao su để loại bỏ mùi hôi.

Ăn tỏi đúng cách. Ảnh: Internet

Một số tác dụng không mong muốn khi dùng nhiều và dài ngày gồm hơi thở hôi, mùi cơ thể, đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, đau cơ, chóng mặt, ra mồ hôi nhiều, dị ứng (khởi phát cơn hen hoặc da nổi mụn, kích ứng da trầm trọng) và tăng nguy cơ chảy máu (trên cơ địa dễ chảy máu, bệnh nguy cơ).

Tuyệt đối, không được nhỏ nước tỏi trực tiếp vào mũi, tai hoặc dán, đắp lên da sẽ bỏng niêm mạc mũi, da.

Đối tượng cần thận trọng gồm phụ nữ mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Trẻ em dưới 6 tuổi, người suy kiệt. Tiền căn có dị ứng với tỏi, tá dược trong chế phẩm tỏi. Người bị rối loạn đông máu, chuẩn bị phẫu thuật: vì tỏi, đặc biệt là tỏi tươi, có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Người có các vấn đề về dạ dày, tiêu hóa hoặc tuyến giáp. Người có huyết áp thấp: tỏi có thể làm hạ huyết áp trên những người bị tăng huyết áp, nên thận trọng khi dùng vì có thể gây hạ áp quá mức.