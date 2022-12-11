Loạt món ăn tưởng giảm cân nhưng lại tăng cân không tưởng, thói quen ăn sai lầm khiến bạn lầm tưởng đốt mỡ nhưng cứ lên kí vù vù

Sức khỏe 11/12/2022 14:12

Sai lầm trong cách lựa chọn những món ăn dễ khiến bạn tăng cân. Cân nặng không giảm lại còn khiến cơ thể quá tải bởi hấp thụ những dưỡng chất kém lành mạnh.

Để giảm cân thành công, điều quan trọng là phải phân tích được các thói quen và lựa chọn ăn uống của mỗi cá nhân. Từ đó chúng ta mới tìm ra được chìa khóa để lấy lại vóc dáng.

Những nỗ lực giảm cân của bạn có thể trở nên công cốc bởi loạt thức ăn lựa chọn không đúng cách kèm những thói quen ăn sai lầm.

Trong một cuộc khảo sát, sự mô tả về việc gia tăng ăn vặt, tiêu thụ các sản phẩm chất béo, đồ ngọt, muối và việc giảm hoạt động thể chất khiến chúng ta tăng cân mạnh mẽ.

Loạt món ăn tưởng giảm cân nhưng lại tăng cân không tưởng, thói quen ăn sai lầm khiến bạn lầm tưởng đốt mỡ nhưng cứ lên kí vù vù - Ảnh 1
Tăng cân vì những món ăn gây hiểu lầm. Ảnh: Internet

Những món ăn lầm tưởng giảm cân

Các loại salad hỗn hợp và nhiều sốt

Salad là một món ăn tổng hợp khá nhiều loại rau, nên thường xuất hiện trong nhiều thực đơn ăn uống giảm cân của phái đẹp. Thế nhưng không phải loại salad nào cũng có thể giảm cân. Nhiều người ăn salad cho rất nhiều sốt mayone - loại sốt có lượng calo rất cao nên sẽ rất khó để tiêu thụ hết lượng nạp vào; cho nên dù là đang ăn salad bằng rau củ quả nhưng các bạn vẫn nạp rất nhiều lượng calo vào cơ thể. Vì vậy, chuyện cơ thể bị béo hơn sau một thời gian ăn salad là điều khó tránh khỏi.

Nhiều người còn cho phômai vào để món salad thêm ngậy và thơm - đó cũng chính là lý do vì sao bạn ăn nhiều salad mà vẫn không thể giảm cân được. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng giấm táo thay vì các loại sốt có sẵn; thêm các loại hạt như hạnh nhân, hạt chia... vào salad để tăng hiệu quả giảm cân.

Loạt món ăn tưởng giảm cân nhưng lại tăng cân không tưởng, thói quen ăn sai lầm khiến bạn lầm tưởng đốt mỡ nhưng cứ lên kí vù vù - Ảnh 2
Salad nhiều sốt. Ảnh: Internet

Bánh gạo

Bánh gạo là món ăn vặt quen thuộc trong quá trình giảm cân vì có ít calo. Tuy nhiên, nó chứa rất ít chất dinh dưỡng. Khi bạn ăn thực phẩm không có nhiều chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ kém thỏa mãn. Bạn phải ăn lượng lớn bánh gạo để thấy no và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mục đích cắt giảm calo.

Soda dành cho người ăn kiêng

Thức uống này chứa nhiều đường nhân tạo. Bạn có thể tìm đến nó khi thực sự thèm đồ ngọt. Tuy nhiên, cần hạn chế bởi nó làm tăng nguy cơ thèm đường và khiến cơ thể tăng cân.

Dầu dừa

Dầu dừa tốt cho sức khỏe khi có nhiều omega 3. Tuy nhiên, nó có lượng lớn calo và yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giảm cân

Loạt món ăn tưởng giảm cân nhưng lại tăng cân không tưởng, thói quen ăn sai lầm khiến bạn lầm tưởng đốt mỡ nhưng cứ lên kí vù vù - Ảnh 3
Những thức ăn  bạn lầm tưởng sẽ giảm cân. Ảnh: Internet

Các loại thực phẩm đóng hộp không béo - 100 calo

Các loại thực phẩm đóng hộp ví dụ như nước hoa quả, các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh chẳng hạn, bao bì có ghi "fat-free" or "100 calories", nghe qua thì có vẻ rất tốt cho quá trình giảm cân, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Các chuyên gia còn khuyên bạn tránh càng xa càng tốt nếu muốn giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo: "Những món ăn nhẹ, đồ hộp chế biến sẵn này thường chứa chất phụ gia, chất bảo quản, kèm thêm cả tinh bột nhưng lại có rất ít giá trị dinh dưỡng nên không hề tốt cho quá trình giảm cân". Hơn nữa các loại thức ăn này còn khiến bạn nhanh đói, nên bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn bình thường.

Bánh mỳ và các loại bơ đậu phộng/ pho mát

Tất cả các chuyên gia dinh dưỡng và HLV thể hình đều không đồng tình với việc bạn ăn nhiều bánh mỳ trắng. Bánh mì trắng về cơ bản được làm từ bột mì đã được tách chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi, nên nó không thêm giá trị dinh dưỡng vào chế độ ăn uống của bạn.

Nếu bạn ăn bánh mì bơ sữa thì việc giảm cân của bạn gặp rắc rối thật sự. Giá trị dưỡng chất tìm thấy trong bơ đậu phộng khá cao, trung bình 100g bơ đậu phộng chứa 25g đạm, 20g carbohydrat, 9,2g đường, 50g chất béo, chất bột, chất xơ, là thực phẩm siêu béo thích hợp cho người gầy tăng cân nhanh. Người cần tăng cân mới ăn nhiều bơ đậu phộng.

Loạt món ăn tưởng giảm cân nhưng lại tăng cân không tưởng, thói quen ăn sai lầm khiến bạn lầm tưởng đốt mỡ nhưng cứ lên kí vù vù - Ảnh 4
Bánh mì gây tăng cân. Ảnh: Internet

Pho mát cũng dễ tăng cân là vì nó chứa khá nhiều men vi sinh. Những men này sẽ hỗ trợ hoạt động của tiêu hóa, làm tăng cảm giác ngon miệng, kích thích ăn nhiều, nhất là với những người gầy thường mắc hội chứng kém hấp thu; trái ngược hoàn toàn với nhu cầu giảm cân giữ dáng của bạn.

Những thói quen sai lầm khiến bạn khó giảm cân

Ăn quá nhanh

Ăn nhanh không những gây hại cho tiêu hóa mà còn khiến bạn tăng cân. Hãy dành ít nhất 20 phút cho bữa ăn của bạn và nhai đều. Bạn phải nhai đủ lâu để tiêu hóa tốt và để thời gian cho cảm giác no tới. Vào bữa trưa, nên tránh những loại bánh sandwich công nghiệp, chúng sẽ được tiêu thụ rất nhanh. Ăn quá nhanh sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn số lượng thực phẩm cần ăn vì cảm giác no chưa kịp tới.

Từ chối bữa ăn phụ

Ăn nhẹ vào buổi chiều giúp bạn quản lý thời gian cuối ngày dễ dàng hơn: Bạn sẽ không ăn sô cô la khi về đến nhà và không ăn quá nhiều vào buổi tối vì đói. Do đó bạn cũng sẽ không bị quá tải vì ăn nhiều trước khi ngủ.

Nếu bạn thích ăn nhẹ lúc 4 giờ chiều, hãy lên kế hoạch cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh: Một miếng trái cây và pho mát, một lát bánh mì với một ô vuông sô cô la đen, một ít trái cây khô (hạnh nhân, mơ, óc chó…). Bữa ăn nhẹ lành mạnh sẽ khiến bạn không bị tăng cân.

Loạt món ăn tưởng giảm cân nhưng lại tăng cân không tưởng, thói quen ăn sai lầm khiến bạn lầm tưởng đốt mỡ nhưng cứ lên kí vù vù - Ảnh 5
Bữa ăn phụ healthy. Ảnh: Internet

Ngủ không đủ giấc

Ngủ không đủ giấc khiến bạn mệt mỏi, khi mệt mỏi bạn dễ ăn một thức gì đó cho đỡ mệt, do đó dễ tăng cân.

Cố gắng ngủ đủ giấc. Trung bình chúng ta cần ngủ từ 7-9 giờ. Để giúp dễ ngủ, hãy tránh dùng bữa tối quá thịnh soạn và phải mất nhiều thời gian để tiêu hóa chúng, cũng như các loại màn hình (tivi, máy tính, điện thoại…) vào buổi tối, bởi ánh sáng xanh phát ra từ chúng ngăn cản sự tiết melatonin, hormon gây buồn ngủ cho bạn.

Loại bỏ tinh bột

Khi chúng ta bỏ qua các loại tinh bột (bánh mì, mì ống, gạo, diêm mạch, kiều mạch...), chúng ta sẽ cảm thấy đói giữa các bữa ăn và do đó có nguy cơ ăn vặt và bị tăng cân.

Tinh bột chứa nhiều calo (350 kcal trên 100g mì ống), nhưng chúng cung cấp chất bột đường và chất xơ giúp bạn no lâu.

Hãy sử dụng tinh bột trong tất cả các bữa ăn, nhưng với số lượng phù hợp với hoạt động của bạn và ưu tiên những loại có chỉ số đường huyết thấp (ngũ cốc nguyên hạt, đậu). Đối với một phụ nữ có hoạt động thể chất vừa phải, 100 đến 150g ngũ cốc nấu chín hoặc 50 đến 60g bánh mì mỗi bữa.

 

Chẳng phải thiếu ngủ, ngáp nhiều do bệnh hiểm nghèo kèm 5 dấu hiệu ai cũng mắc phải

Chẳng phải thiếu ngủ, ngáp nhiều do bệnh hiểm nghèo kèm 5 dấu hiệu ai cũng mắc phải

Thường xuyên ngáp nhưng không phải do thiếu ngủ, hãy tham khảo bác sĩ để khám ngay nếu có những dấu hiệu này.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tăng cân thức ăn tăng cân thức ăn gây béo

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 25 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 25 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm