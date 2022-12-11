Loạt món ăn tưởng giảm cân nhưng lại tăng cân không tưởng, thói quen ăn sai lầm khiến bạn lầm tưởng đốt mỡ nhưng cứ lên kí vù vù

Những nỗ lực giảm cân của bạn có thể trở nên công cốc bởi loạt thức ăn lựa chọn không đúng cách kèm những thói quen ăn sai lầm.

Để giảm cân thành công, điều quan trọng là phải phân tích được các thói quen và lựa chọn ăn uống của mỗi cá nhân. Từ đó chúng ta mới tìm ra được chìa khóa để lấy lại vóc dáng.

Trong một cuộc khảo sát, sự mô tả về việc gia tăng ăn vặt, tiêu thụ các sản phẩm chất béo, đồ ngọt, muối và việc giảm hoạt động thể chất khiến chúng ta tăng cân mạnh mẽ.

Các loại salad hỗn hợp và nhiều sốt

Salad là một món ăn tổng hợp khá nhiều loại rau, nên thường xuất hiện trong nhiều thực đơn ăn uống giảm cân của phái đẹp. Thế nhưng không phải loại salad nào cũng có thể giảm cân. Nhiều người ăn salad cho rất nhiều sốt mayone - loại sốt có lượng calo rất cao nên sẽ rất khó để tiêu thụ hết lượng nạp vào; cho nên dù là đang ăn salad bằng rau củ quả nhưng các bạn vẫn nạp rất nhiều lượng calo vào cơ thể. Vì vậy, chuyện cơ thể bị béo hơn sau một thời gian ăn salad là điều khó tránh khỏi.

Nhiều người còn cho phômai vào để món salad thêm ngậy và thơm - đó cũng chính là lý do vì sao bạn ăn nhiều salad mà vẫn không thể giảm cân được. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng giấm táo thay vì các loại sốt có sẵn; thêm các loại hạt như hạnh nhân, hạt chia... vào salad để tăng hiệu quả giảm cân.

Salad nhiều sốt. Ảnh: Internet

Bánh gạo

Bánh gạo là món ăn vặt quen thuộc trong quá trình giảm cân vì có ít calo. Tuy nhiên, nó chứa rất ít chất dinh dưỡng. Khi bạn ăn thực phẩm không có nhiều chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ kém thỏa mãn. Bạn phải ăn lượng lớn bánh gạo để thấy no và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mục đích cắt giảm calo.

Soda dành cho người ăn kiêng

Thức uống này chứa nhiều đường nhân tạo. Bạn có thể tìm đến nó khi thực sự thèm đồ ngọt. Tuy nhiên, cần hạn chế bởi nó làm tăng nguy cơ thèm đường và khiến cơ thể tăng cân.

Dầu dừa

Dầu dừa tốt cho sức khỏe khi có nhiều omega 3. Tuy nhiên, nó có lượng lớn calo và yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giảm cân

Những thức ăn bạn lầm tưởng sẽ giảm cân. Ảnh: Internet

Các loại thực phẩm đóng hộp không béo - 100 calo

Các loại thực phẩm đóng hộp ví dụ như nước hoa quả, các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh chẳng hạn, bao bì có ghi "fat-free" or "100 calories", nghe qua thì có vẻ rất tốt cho quá trình giảm cân, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Các chuyên gia còn khuyên bạn tránh càng xa càng tốt nếu muốn giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo: "Những món ăn nhẹ, đồ hộp chế biến sẵn này thường chứa chất phụ gia, chất bảo quản, kèm thêm cả tinh bột nhưng lại có rất ít giá trị dinh dưỡng nên không hề tốt cho quá trình giảm cân". Hơn nữa các loại thức ăn này còn khiến bạn nhanh đói, nên bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn bình thường.

Bánh mỳ và các loại bơ đậu phộng/ pho mát

Tất cả các chuyên gia dinh dưỡng và HLV thể hình đều không đồng tình với việc bạn ăn nhiều bánh mỳ trắng. Bánh mì trắng về cơ bản được làm từ bột mì đã được tách chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi, nên nó không thêm giá trị dinh dưỡng vào chế độ ăn uống của bạn.

Nếu bạn ăn bánh mì bơ sữa thì việc giảm cân của bạn gặp rắc rối thật sự. Giá trị dưỡng chất tìm thấy trong bơ đậu phộng khá cao, trung bình 100g bơ đậu phộng chứa 25g đạm, 20g carbohydrat, 9,2g đường, 50g chất béo, chất bột, chất xơ, là thực phẩm siêu béo thích hợp cho người gầy tăng cân nhanh. Người cần tăng cân mới ăn nhiều bơ đậu phộng.

Bánh mì gây tăng cân. Ảnh: Internet

Pho mát cũng dễ tăng cân là vì nó chứa khá nhiều men vi sinh. Những men này sẽ hỗ trợ hoạt động của tiêu hóa, làm tăng cảm giác ngon miệng, kích thích ăn nhiều, nhất là với những người gầy thường mắc hội chứng kém hấp thu; trái ngược hoàn toàn với nhu cầu giảm cân giữ dáng của bạn.

Những thói quen sai lầm khiến bạn khó giảm cân

Ăn quá nhanh

Ăn nhanh không những gây hại cho tiêu hóa mà còn khiến bạn tăng cân. Hãy dành ít nhất 20 phút cho bữa ăn của bạn và nhai đều. Bạn phải nhai đủ lâu để tiêu hóa tốt và để thời gian cho cảm giác no tới. Vào bữa trưa, nên tránh những loại bánh sandwich công nghiệp, chúng sẽ được tiêu thụ rất nhanh. Ăn quá nhanh sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn số lượng thực phẩm cần ăn vì cảm giác no chưa kịp tới.

Từ chối bữa ăn phụ

Ăn nhẹ vào buổi chiều giúp bạn quản lý thời gian cuối ngày dễ dàng hơn: Bạn sẽ không ăn sô cô la khi về đến nhà và không ăn quá nhiều vào buổi tối vì đói. Do đó bạn cũng sẽ không bị quá tải vì ăn nhiều trước khi ngủ.

Nếu bạn thích ăn nhẹ lúc 4 giờ chiều, hãy lên kế hoạch cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh: Một miếng trái cây và pho mát, một lát bánh mì với một ô vuông sô cô la đen, một ít trái cây khô (hạnh nhân, mơ, óc chó…). Bữa ăn nhẹ lành mạnh sẽ khiến bạn không bị tăng cân.

Bữa ăn phụ healthy. Ảnh: Internet

Ngủ không đủ giấc

Ngủ không đủ giấc khiến bạn mệt mỏi, khi mệt mỏi bạn dễ ăn một thức gì đó cho đỡ mệt, do đó dễ tăng cân.

Cố gắng ngủ đủ giấc. Trung bình chúng ta cần ngủ từ 7-9 giờ. Để giúp dễ ngủ, hãy tránh dùng bữa tối quá thịnh soạn và phải mất nhiều thời gian để tiêu hóa chúng, cũng như các loại màn hình (tivi, máy tính, điện thoại…) vào buổi tối, bởi ánh sáng xanh phát ra từ chúng ngăn cản sự tiết melatonin, hormon gây buồn ngủ cho bạn.

Loại bỏ tinh bột

Khi chúng ta bỏ qua các loại tinh bột (bánh mì, mì ống, gạo, diêm mạch, kiều mạch...), chúng ta sẽ cảm thấy đói giữa các bữa ăn và do đó có nguy cơ ăn vặt và bị tăng cân.

Tinh bột chứa nhiều calo (350 kcal trên 100g mì ống), nhưng chúng cung cấp chất bột đường và chất xơ giúp bạn no lâu.

Hãy sử dụng tinh bột trong tất cả các bữa ăn, nhưng với số lượng phù hợp với hoạt động của bạn và ưu tiên những loại có chỉ số đường huyết thấp (ngũ cốc nguyên hạt, đậu). Đối với một phụ nữ có hoạt động thể chất vừa phải, 100 đến 150g ngũ cốc nấu chín hoặc 50 đến 60g bánh mì mỗi bữa.