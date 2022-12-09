Sơn La: Thương tâm hai nữ sinh ăn nhầm lá ngón, một em không qua khỏi

Tin y tế 09/12/2022 16:27

Dù đã nỗ lực cứu chữa, nhưng một em học sinh đã không qua khỏi sau khi lên khu đồi sau trường vặt lá ăn.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 9/12, ông Trần Văn Chiến, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nà Khoang (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), cho biết đây là học sinh lớp 8A và 8B của trường.

Theo ông Chiến, sáng 7/12, hai nữ sinh này vẫn học bình thường, sau bữa cơm trưa đến thời gian tự quản chiều, em D. (lớp 8A) và em Đ. (lớp 8B) tự lên khu đồi ở đằng sau trường chơi, vặt lá ăn.

"Khoảng 15h, hai em được phát hiện ăn nhầm lá ngón và vẫn tỉnh táo, nhà trường đưa hai nữ sinh đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp. Sau đó, tình trạng của em D. (lớp 8A) nặng lên, sắc mặt tái nhợt dần. Đến khoảng 20h, dù đã được các y, bác sĩ nỗ lực cấp cứu, em đã không qua khỏi" - ông Chiến cho hay.

Sơn La: Thương tâm hai nữ sinh ăn nhầm lá ngón, một em không qua khỏi - Ảnh 1

Lá ngón rất độc, con người ăn vào sẽ gây tử vong (Ảnh: Internet).

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, chiều 8/12, hiệu trưởng và 4 giáo viên của nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh này.

Đối với trường hợp học sinh Đ., giáo viên chủ nhiệm cho biết sau khi ăn lá ngón, em không có biểu hiện ngộ độc. "Khi được phát hiện ăn nhầm lá ngón, nữ sinh này không muốn đi viện nhưng chúng tôi vẫn thuyết phục em nên đi khám, cấp cứu. Hiện sức khỏe của Đ. dần ổn định", giáo viên chủ nhiệm chia sẻ.

Ông Chiến thông tin thêm, em Đ. sau khi được cấp cứu kịp thời, hiện nay sức khỏe đã ổn định, có thể xuất viện trong ngày hôm nay.

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