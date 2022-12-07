Vụ cô gái 25 tuổi tử vong khi đi phẫu thuật thẩm mỹ: Cơ sở đã ‘biến mất’ một cách kì lạ, không giấy phép hoạt động?

Tin y tế 07/12/2022 09:33

Lực lượng chức năng đến kiểm tra phát hiện cơ sở này không còn hoạt động, toàn bộ đã được dọn đi trước ngày 1.12.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, liên quan đến vụ việc cô gái 25 tuổi tử vong khi đi đốt mỡ cánh tay và ngực trái tại Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center quận Phú Nhuận, Sở Y tế đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhưng cơ sở này đã "trống không".

Tại địa chỉ này, Sở Y tế ghi nhận không có biển hiệu (biển hiệu đã tháo gỡ), căn nhà hai tầng đang sửa chữa, các phòng trên tầng một và hai đã dọn sạch, tại tầng trệt còn sót lại một ghế tiểu phẫu đang dọn.

Vụ cô gái 25 tuổi tử vong khi đi phẫu thuật thẩm mỹ: Cơ sở đã ‘biến mất’ một cách kì lạ, không giấy phép hoạt động? - Ảnh 1

 

Vụ cô gái 25 tuổi tử vong khi đi phẫu thuật thẩm mỹ: Cơ sở đã ‘biến mất’ một cách kì lạ, không giấy phép hoạt động? - Ảnh 2
Cảnh 'vườn không nhà trống' tại địa chỉ thẩm mỹ. Ảnh: Thanh Niên

Theo ông chủ cho thuê căn nhà, người thuê căn nhà để kinh doanh chăm sóc da đã thông báo trả nhà, dọn đi và thanh lý hợp đồng thuê nhà vào ngày 1-12.

Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, UBND Q.Phú Nhuận và Công an TP để làm rõ vụ việc cô gái 25 tuổi đi phẫu thuật thẩm mỹ tử vong và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ cô gái 25 tuổi tử vong khi đi phẫu thuật thẩm mỹ: Cơ sở đã ‘biến mất’ một cách kì lạ, không giấy phép hoạt động? - Ảnh 3
Căn nhà đã được trả cho chủ thuê. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Báo Người Lao Động vụ việc trước đó, qua báo cáo bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 26-11, bệnh nhân P. đến Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center (154/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận) để đốt mỡ vùng 2 cánh tay và ngực trái.

Sau khi tiêm thuốc chuẩn bị tiền phẫu, bệnh nhân có biểu hiện tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn, được ép tim ngoài lồng ngực rồi chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 13 giờ 37 phút cùng ngày trong tình trạng mê sâu, thở máy qua nội khí quản. Bệnh nhân được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã tử vong ngày 29-11.

Vụ cô gái 25 tuổi tử vong khi đi phẫu thuật thẩm mỹ: Cơ sở đã ‘biến mất’ một cách kì lạ, không giấy phép hoạt động? - Ảnh 4
Chỉ có giấy chứng nhận đào tạo. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo Báo Thanh Niên, cơ sở này có nhiều vết tích của hoạt động phẫu thuật không cấp phép. Biển hiệu phía trước cơ sở đã lột sạch, bên trong thợ sơn đang sơn sửa lại nhà. Tại tầng trệt, vẫn còn vết tích của cơ sở thẩm mỹ với việc bày biện, trang trí. Chiếc giường phẫu thuật vẫn còn đó.

Hiện trường bên trong có một giấy chứng nhận đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ còn sót lại.

Trên sân thượng, phóng viên phát hiện dấu vết của các dụng cụ làm phẫu thuật thẩm mỹ như máy hút đàm, ống nghe, kim tiêm, nhiều loại vật tư y tế khác… Một người ở cạnh của cơ sở cho biết thêm, chị không hề hay biết bên trong có phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ thấy một số người ra vào.

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