Vài chiều ngày 6/12, đăng tải trên Báo Thanh Niên, cơ sở trên đã nhanh chóng “bốc hơi” sau khi xuất hiện thông tin về vụ việc khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt là các bạn trẻ có dự định phẫu thuật thẩm mỹ . Tại đây, các bác sĩ cũng có những lời chia sẻ về việc làm đẹp , thẩm mỹ, đặc biệt trong thời điểm cận Tết.

Theo PGS-TS Đỗ Quang Hùng, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình- thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nói: "Hiện nay, có một số trung tâm thẩm mỹ, spa… có đội ngũ nhân viên không phải là bác sĩ, nhân viên y tế… được đào tạo chuyên môn và không đủ kinh nghiệm để làm phẫu thuật. Người dân thường tìm đến những nơi này từ những lời quảng cáo phi thực tế, đến nơi lại bị thao túng tin vào lời mời gọi, hứa hẹn để rồi đánh đổi sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, hiện nay quá trình quản lý của nhà nước còn lỏng lẻo khiến một số điểm làm đẹp, spa không đủ các thiết bị máy móc, kiến thức biến tướng thành nơi phẫu thuật thẩm mỹ".

Theo ông Hùng, người dân trước khi có mong muốn thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ thì phải tìm hiểu kỹ về người thực hiện phẫu thuật cho mình phải là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và phải chính bác sĩ đó tư vấn cho mình, không chấp nhận một nhân viên tiếp thị nào tư vấn cả.

"Các phẫu thuật phức tạp hơn và việc tiền mê hoặc gây mê cục bộ chỉ được thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa có khoa phẩu thuật thẩm mỹ tạo hình. Sở dĩ các cơ sở thẩm mỹ, spa không được gây mê bệnh nhân vì đây là khâu quan trọng trong một cuộc phẫu thuật, nếu như không kiểm soát đường thở tốt thì sẽ gây nguy kịch cho bệnh nhân", ông Hùng cảnh báo.

Nếu có ý định phẫu thuật thẩm mỹ người trẻ nên đến các bệnh viện lớn, uy tín để được các bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn. Ảnh: Internet

Cũng theo PGS-TS Đỗ Quang Hùng, một bác sĩ thẩm mỹ phải có kinh nghiệm trong nghề từ 10 đến 15 năm thì mới đủ kinh nghiệm và kỹ năng để thực hiện những cuộc phẫu thuật lớn. Ngoài ra, lương tâm nghề nghiệp của một người bác sĩ thẩm mỹ là phải biết từ chối đối với những trường hợp không đủ sức khỏe để phẫu thuật...biết khuyên ngăn bệnh nhân tìm đến những phương pháp phù hợp, đề cao sự an toàn trước khi đạt được cái đẹp.

Cũng từng trải qua việc phẫu thuật mũi hồi năm 2019, chị Lương Thị Ngọc Quý (32 tuổi) cho biết đã tìm đến bệnh viện để gặp trực tiếp bác sĩ thăm khám trước khi tiến hành phẫu thuật. Chị cho biết phải mất khoảng 1 tuần để nghỉ dưỡng tại nhà để cơ thể ổn định, việc thở bằng miệng và những cơn đau ở tai do lấy sụn là điều không thể tránh khỏi.

Cũng theo Ngọc Quý, việc phục hồi sau phẫu thuật mất nhiều thời gian và cần một nền tảng sức khỏe tốt trước đó mới có thể chịu đựng nổi. Rồi Quý đưa ra lời khuyên: "Hãy lựa chọn những bệnh viện lớn để được làm các xét nghiệm, thăm khám sức khỏe thật kỹ nhằm loại bỏ những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau".

Theo Báo Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, tổng kết bệnh án của bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 11h15 ngày 26-11, bệnh nhân N.T.P. (25 tuổi) đến Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center, 154/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận để đốt mỡ vùng hai cánh tay và ngực trái.

Sau khi tiêm thuốc chuẩn bị tiền phẫu, bệnh nhân có biểu hiện tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn, được ép tim ngoài lồng ngực, chuyển sang khoa cấp cứu Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân được nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 13h37 ngày 26-11 trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua nội khí quản. Bệnh nhân được hồi sức tích cực nhưng đã tử vong ngày 29-11.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.