Xác định danh tính của người thuê nhà mở trung tâm thẩm mỹ khiến cô gái 25 tuổi tử vong khi đi ‘đốt mỡ’ làm đẹp ở TPHCM

Tin y tế 08/12/2022 19:40

Cơ quan chức năng cho hay, bước đầu, danh tính của người thuê căn nhà để làm trung tâm thẩm mỹ đã được xác định.

Theo Báo Tiền Phong, ngày 8/12, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM đã thông tin về vụ bệnh nhân tử vong khi đi làm đẹp. Theo đó, sau khi nhận được báo cáo ca tử vong từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tiến hành kiểm tra Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center.

Tại thời điểm kiểm tra, căn nhà 2 tầng số 145/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận đã tháo gỡ tất cả biển hiệu liên quan đến cơ sở thẩm mỹ, căn nhà 2 tầng đang sửa chữa, các phòng trên tầng 1 và tầng 2 đã dọn sạch. Dấu vết duy nhất của cơ sở còn sót lại tại tầng trệt là chiếc ghế tiểu phẫu.

Xác định danh tính của người thuê nhà mở trung tâm thẩm mỹ khiến cô gái 25 tuổi tử vong khi đi ‘đốt mỡ’ làm đẹp ở TPHCM - Ảnh 1
Trung tâm thẩm mỹ đã đóng cửa. Ảnh: Người Lao Động

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ sở hữu của căn nhà cho biết, người đã thuê nhà của gia đình để kinh doanh dịch vụ chăm sóc da đã thông báo trả nhà và thanh lý hợp đồng dọn đi từ ngày 1/12/2022.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định, người thuê nhà là bà Mai Thị Minh Trang. Trước những diễn biến có tính chất phức tạp của vụ việc, Sở Y tế TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân có liên quan.

Xác định danh tính của người thuê nhà mở trung tâm thẩm mỹ khiến cô gái 25 tuổi tử vong khi đi ‘đốt mỡ’ làm đẹp ở TPHCM - Ảnh 2
Một số vật dụng còn sót lại tại cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: Thann Niên

Theo thông tin đăng tải trên Báo Thanh Niên trước đó, ngày 26.11, cô gái tên N.T.P (25 tuổi, ngụ Q.10) đến Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center để phẫu thuật thẩm mỹ. Trong quá trình chuẩn bị bệnh nhân phẫu thuật, bác sĩ gây mê tiêm lần lượt các loại thuốc Midazolam (an thần), Fentanyl (giảm đau) và Lidocain (gây tê và gây mê).

Ngay sau đó nữ bệnh nhân tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn. Bệnh nhân được xử trí ép tim ngoài lồng ngực và chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mê sâu, mạch 120 lần/phút, huyết áp 150/90mmHg, thở máy qua nội khí quản, truyền thuốc vận mạch. Bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ nghi do thuốc gây tê/mê, tổn thương não do thiếu ô xy, biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo vụ việc cô gái 25 tuổi tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ cho Sở Y tế TP.HCM. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc và đang làm rõ.

Vụ cô gái 25 tuổi tử vong khi phẫu thuật thẩm mỹ: Lời cảnh tỉnh từ chuyên gia về những hệ lụy khi làm đẹp

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Cho đến hiện tại, vụ cô gái 25 tuổi không qua khỏi sau khi thực hiện thẩm mỹ tại một cơ sở chưa rõ về thông tin đăng ký kinh doanh vẫn khiến nhiều người lo lắng.

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