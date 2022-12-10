Trong đời sống hàng ngày, ngáp được xem là biểu hiện bình thường. Tuy nhiên, nếu nhận ra bạn ngáp quá nhiều lần, hãy xem xét các dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, lý do chính gây ngáp là sự gia tăng mức độ carbon đioxide hoặc giảm nồng độ oxy trong máu. Ngáp là phản xạ của cơ thể để đảm bảo cung cấp đủ oxy trong phổi và vào máu.

Theo các nhà khoa học Mỹ, chúng ta thường sẽ ngáp từ khoảng 5 - 15 lần/ngày. Ngáp là một biểu hiện hoàn toàn tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, nếu ngáp liên tục, quá 20 lần/ngày dù đã ngủ đủ giấc, có thể bạn đang gặp một số vấn đề.

Bạn cần xem lại nếu ngáp nhiều. Ảnh: Internet

Ngáp ít hơn bình thường xảy ra trên những người bị chứng tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, ngáp nhiều cũng là dấu hiệu của một hoặc nhiều chứng bệnh như đa xơ, thoái hóa các thần kinh vận động của cột sống, bị nhiễm phóng xa, bệnh Parkinson.

Ngáp thường vô hại, nhưng quá mức có thể là dấu hiệu một vài rối loạn trong cơ thể, nhất là dây thần kinh phế vị. Đây là dây thần kinh nối giữa họng và bụng với não, có thể gây ra ngáp quá mức bằng cách tương tác với các mạch máu, gọi là phản ứng vasovagal.

Phản ứng này có thể là dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ hoặc tình trạng não, bệnh tim, chẳng hạn như đau tim hay vấn đề với động mạch chủ.

Do đó, nếu ngáp quá nhiều, bạn cần đến bác sĩ để được khám, điều trị nếu là bệnh.

Những căn bệnh nguy hiểm khi ngáp nhiều

Bệnh tim mạch

Đau tim là biểu hiện của bệnh lý động mạch vành, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước ta. Do vậy khi có dấu hiệu của đau tim, gọi cấp cứu ngay là điều cần thiết.

Thực tế triệu chứng của cơn đau tim có thể khác nhau giữa các bệnh nhân, có người có đầy đủ triệu chứng, có người chỉ có một số triệu chứng. Dù hầu hết các cơn đau tim liên quan đến sự khó chịu ở vùng ngực trái hay giữa ngực, song một số triệu chứng thậm chí không xảy ra gần ngực và dễ bị bỏ qua, ngáp quá nhiều là một trong số đó.

Ngáp nhiều do bệnh tim mạch. Ảnh: Internet

Được biết cho đến hiện tại những bí mật xung quanh hiện tượng ngáp vẫn chưa được các nhà khoa học giải mã đầy đủ. Người ta tin rằng ngáp quá nhiều có liên quan đến dây thần kinh phế vị, dây thần kinh này chạy từ đáy não xuống tim và dạ dày. Trong một số trường hợp, người ta ngáp quá nhiều khi xung quanh tim bị chảy máu hoặc gặp về các vấn đề về tim mạch khác.

Đột quỵ

Một số nghiên cứu đã chỉ ra ngáp quá nhiều có thể xảy ra trước hoặc sau khi đột quỵ. Các triệu chứng khác kèm theo đó là tê, mặt rủ xuống, yếu cánh tay và khó nói. Theo các chuyên gia y tế, những người ngáp liên tục khi tập thể dục, đặc biệt trong những ngày nắng nóng có thể có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, một nghiên cứu mới nhất còn cho thấy ngáp quá nhiều là một triệu chứng ở những bệnh nhân đang bị tổn thương cuống não.

Rối loạn đường huyết

Nếu bị rối loạn đường huyết bạn cũng thường xuyên gặp phải tình trạng buồn ngủ, nhất là sau bữa ăn. Glucose trong thức ăn đi vào máu và phát tín hiệu cho tuyến tụy tiết ra insulin - hormone giúp đưa glucose vào tế bào. Quy trình này bị rối loạn khi lượng đường nạp vào quá nhiều, tế bào từ chối tiếp nhận insulin, trong khi tuyến tụy vẫn tiếp tục tiết insulin. Khi cơ thể sản xuất quá nhiều insulin sẽ dẫn đến hiện tượng ức chế thần kinh, dẫn tới cảm giác mệt mỏi và ngáp liên tục.

Bệnh đa xơ cứng

Bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis - MS) là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống làm suy giảm chức năng thần kinh. Bệnh thường gây viêm và nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ phá hủy màng bọc myelin của dây thần kinh, để lại nhiều vùng mô sẹo dọc theo lớp phủ ngoài các tế bào thần kinh, gây hậu quả làm chậm hoặc tắc đường truyền xung điện thần kinh.

Nhiều bệnh liên quan đến việc ngáp. Ảnh: Internet

Một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh đa xơ cứng là cảm giác mệt mỏi kèm theo những cơn ngáp dài và liên tục ngay cả khi bạn đã ngủ một đêm thật ngon giấc. Sự mệt mỏi này làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động ở tất cả mọi thời điểm.

Gan có vấn đề

Mệt mỏi, kiệt sức dẫn đến ngáp vặt thường được cho là dấu hiệu liên quan đến các vấn đề về gan. Khi gan không khỏe mạnh, việc loại bỏ độc tố trong máu sẽ không được hiệu quả kéo theo ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của cơ thể trong đó có giấc ngủ.

Bệnh động kinh

Bệnh động kinh kích thích não bộ phát ra một số tín hiệu gây ra những triệu chứng bất thường và ngáp quá nhiều là một trong số đó.

Tổn thương não

Các nhà khoa học cho biết ngáp nhiều có thể là triệu chứng ở những bệnh nhân đang bị tổn thương ở thân não.

Nhiễm phóng xạ

Nhiễm phóng xạ cũng có thể gây ra ngáp thường xuyên. Chất phóng xạ có trong đất, năng lượng mặt trời hoặc xuất phát từ các nguồn nhân tạo như máy chụp X-quang, các máy móc y tế dùng phóng xạ để chẩn đoán và điều trị, các thiết bị thăm dò…. Người bị nhiễm phóng xạ có thể có biểu hiện như say sóng, và dấu hiệu đầu tiên là ngáp.

Những thói quen dễ dẫn đến bệnh tật

Ăn mặn

Muối từ lâu đã là gia vị không thế thiếu trong các món ăn hàng ngày đồng thời muối rất cần cho cơ thể. Tuy nhiên, muối khi được sử dụng quá nhiều lại gây ra những tác hại không phải ai cũng biết, đặc biệt là với người gan yếu, mắc các bệnh lý về gan.

Thói quen ăn mặn (quá 10-15 g muối/ngày với người lớn và 3-5 g muối/ngày với trẻ nhỏ) có hại cho gan vì lượng muối vào cơ thể quá nhiều sẽ cản trở việc đào thải các chất cặn bã dư thừa ra ngoài, về lâu dài sẽ làm giảm khả năng hoạt động của gan.

Ngoài ra những người có bệnh gan có thể dẫn tới phù nề do bị giữ nước, và tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu thông qua hệ thống mạch máu. Do đó, cần hạn chế muối trong chế độ ăn uống và thậm chí cả từ các loại thực phẩm tự nhiên có hàm lượng muối cao để giảm phù nề và giảm nguy cơ về tim mạch.

Đặc biệt ở bệnh nhân xơ gan đã bị phù nề thì việc giảm lượng muối là cực kỳ cần thiết. Nếu trong giai đoạn này mà người bệnh vẫn ăn mặn thì nguy cơ biến chứng xảy ra là rất cao và gây tử vong ở người bệnh

Uống rượu quá mức

Uống nhiều rượu là nguyên nhân phổ biến nhất gây tổn thương gan. Quá nhiều rượu làm giảm khả năng loại bỏ chất độc của gan ra khỏi cơ thể.

Bia, rượu có thể gây béo phì, bởi vì, bia chứa rất nhiều calo, uống bia trong một thời gian dài có thể khiến cơ thể tích tụ mỡ và xuất hiện "bụng bia", dẫn đến béo phì dễ mắc các bệnh về huyết áp và tim mạch.

Tương tự như béo phì, uống bia sẽ làm tăng gan nhiễm mỡ, dễ dẫn đến xơ gan...

Ngoài ra, rượu, bia có thể gây bệnh về mắt và võng mạc mắt, bởi vì, lượng methanol có trong rượu, bia có tác dụng phụ gây hại đến võng mạc, trực tiếp cản trở võng mạc sản sinh sắc tố thị giác, dẫn đến khả năng thích ứng với ánh sáng của mắt bị giảm, vì vậy, nếu dùng rượu bia lâu dài (nghiện) có thể gây ra mù lòa

Vào thời điểm xuất hiện các triệu chứng, gan đã có thể bị hư hại đến mức không thể sửa chữa được.

Lạm dụng thuốc, kể cả “thuốc bổ”

Vì một trong những vai trò của gan là phân hủy các chất mà cơ thể tiêu thụ, kể cả thuốc uống, “thuốc bổ” và thảo mộc. Vì vậy, sử dụng quá nhiều một loại thuốc nào đó có thể dần dần gây hại cho gan. Tổn thương này có thể từ nhẹ đến suy gan hoàn toàn.

Một trong những loại thuốc có thể gây tổn thương gan mạnh nhất là thuốc giảm đau, cảm sốt acetaminophen, mà mọi người thường tự mua về uống, theo Ba-bamail.com.

Với liều lượng nhỏ thì chất này an toàn, nhưng nếu dùng quá nhiều trong thời gian dài thì có thể gây hại cho gan.

Một số loại thuốc thảo dược và các chất bổ sung cũng có thể gây hại cho gan nếu dùng quá nhiều. Ví dụ, một nguyên nhân phổ biến gây nhiễm độc gan là do uống quá nhiều vitamin A.

Ăn các thực phẩm có chứa độc tố, chất bảo quản

Việc lạm dụng các hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi ảnh hưởng tới sức khỏe của con người đặc biệt là lá gan. Sự phát triển của xã hội, khiến đời sống ngày càng được nâng cao, nhưng cùng với đó là sự xuất hiện của những loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ… khiến mỗi người càng ngày càng “nạp” vào cơ thể vô số các loại hóa chất, kể cả chất bảo quản.

Bên cạnh đó, việc uống nước ngọt có gas là nguyên nhân khiến bệnh gan nhiễm mỡ gia tăng, điều này cực kỳ nguy hại. Ngoài ra, ăn các thực phẩm để lâu, trong quá trình chế biến, bảo quản chứa các loại độc tố như nấm mốc sẽ dẫn tới nguy cơ bị nhiễm độc gan, thậm chí là ung thư gan.

TS Miller giải thích thêm, thiếu ngủ kéo dài sẽ tạo ra các hormone và hoá chất có hại làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, và hàng loạt bệnh khác như tăng huyết áp, thừa cholesterol, tiểu đường và béo phì.

Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo, nếu thường xuyên ngủ hơn 9 giờ mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Thiếu ngủ

Bạn hãy đảm bảo ngủ 7 tiếng mỗi đêm là cách đơn giản để bảo vệ sức khoẻ tương lai của mình, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tĩnh. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra, ngủ đủ giấc giúp bạn khoẻ mạnh và sống lâu hơn. Nếu bạn ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm và bị rối loạn giấc ngủ, bạn có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn 48% và cao hơn 15% nguy cơ tử vong vì đột quỵ so với những người khác.