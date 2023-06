Hầu hết các loại cá đều chứa thủy ngân?

Thuỷ ngân có trong tự nhiên, như do núi lửa phun, cháy rừng. Hoặc do con người gây ra ô nhiễm thuỷ ngân như các hoạt động công nghiệp, nhiều nhất là từ các nhà máy nhiệt điện, luyện sắt thép (đốt than) chiếm (65%), khai thác vàng (11%), xi măng, pin, đèn huỳnh quang… đều thải thuỷ ngân ra không khí, ao hồ, sông biển…