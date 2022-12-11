Bé 7 tháng tuổi gặp tình trạng tổn thương nặng được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết, khó thở, liên tục co giật.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, được biết, bệnh nhân là bé N.M.Đ. 7 tháng tuổi, nam (ngụ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ bệnh 3 ngày, sốt nhẹ, tiêu phân lỏng nhiều lần, co giật toàn thân, được phòng khám đa khoa tư nhân xử trí thở oxy, chống co giật sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Trên đường chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trẻ liên tục co giật không ngừng. Tại khoa Cấp cứu, trẻ có tình trạng tím môi, vào sốc, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, xét nghiệm NS1Ag dương tính. Bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp và chống sốc theo phác đồ.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé diễn tiến ngày càng nặng, trẻ sốc kéo dài, kèm tổn thương gan (men gan > 4000 đv/L) kèm theo rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tràn dịch màng phổi màng bụng lượng nhiều gây suy hô hấp nặng. Bệnh nhi đã nhanh chóng được truyền máu và truyền huyết tương tươi đông lạnh. Bé 7 tháng tuổi được điều trị tích cực. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Tình trạng hô hấp của bệnh nhi tiếp tục xấu đi, qua hình ảnh Xquang phổi cho thấy phổi bị tổn thương nặng lan tỏa 2 bên, có biểu hiện hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS acute respiratory distress syndrome) nặng.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn toàn bệnh viện và quyết định thực hiện kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Trẻ cũng được điều trị hỗ trợ gan, điều chỉnh nước điện giải, toan chuyển hóa, kháng sinh, hạ sốt, dinh dưỡng. Cũng theo Báo Công lý, các bác sĩ đã nỗ lực tìm cách điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, được cai ECMO sau đó cai máy thở, thở máy không xâm nhập, thở oxy qua cannula; rồi tự thở được với khí trời. Quá trình tái khám ghi nhận trẻ phục hồi tốt, hiện dần ổn định. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận hơn 77.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 7 lần cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh nặng tăng hơn 3,2%. 29 người tử vong trong năm 2022 vì bệnh này, gấp gần 5 lần năm trước. Gần đây, số ca sốt xuất huyết giảm hơn trước nhưng số trường hợp nặng vẫn còn nhiều. Một số người chưa nhận thức được dấu hiệu nặng để đưa bệnh nhân vào viện kịp thời. Do đó, khi sốt cần nghĩ đến sốt xuất huyết. "Khi có dấu hiệu nặng, phải vào bệnh viện ngay, kể cả trong đêm bởi đợi đến sáng có thể khó cứu chữa", BS Tiến khuyến cáo.

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