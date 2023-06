Theo Báo Sức khỏe và đời sống, được biết, bệnh nhân là bé N.M.Đ. 7 tháng tuổi, nam (ngụ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ bệnh 3 ngày, sốt nhẹ, tiêu phân lỏng nhiều lần, co giật toàn thân, được phòng khám đa khoa tư nhân xử trí thở oxy, chống co giật sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Trên đường chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trẻ liên tục co giật không ngừng.

Tại khoa Cấp cứu, trẻ có tình trạng tím môi, vào sốc, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, xét nghiệm NS1Ag dương tính. Bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp và chống sốc theo phác đồ.