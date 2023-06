Sứt mẻ răng, mòn rạn men răng là căn bệnh khá phổ biến. Thủ phạm chính là do axít, nó thẩm thấu vào thành phần khoáng của răng, làm mềm men răng khiến men răng dễ bị mòn vẹt và rạn nứt, sâu răng và gây hiện tượng răng mẫn cảm thái quá với thức ăn nóng, lạnh.

Bệnh mẻ răng. Ảnh: Internet

Để hạn chế, nên giảm bớt thực phẩm có chứa nhiều axít như: nước uống có ga, nước tăng lực, trà đặc… Nếu sứt mẻ răng kèm ngứa lợi thì có thể là triệu chứng của viêm lợi, nên đến gặp bác sĩ nha khoa khám tư vấn và khắc phục kịp thời, nhằm hạn chế những tổn thương vĩnh viễn.

Bệnh nướu răng

Bệnh nướu răng là một trong những bệnh răng lợi phổ biến và nguy hiểm gây suy yếu sức khỏe, rụng răng. Nguyên nhân gây bệnh nướu răng thường do vi khuẩn tích tụ bám quanh đường viền nướu. Viêm nướu là giai đoạn đầu của bệnh nướu răng.

Các triệu chứng bao gồm: sưng tấy đỏ và chảy máu chân răng, lung lay răng, hôi miệng... Vệ sinh răng miệng đúng cách và thực hiện cạo vôi răng định kỳ có thể giúp ngăn ngừa bệnh nha chu. Không nên hút thuốc lá, ăn uống đủ chất, giảm stress và tránh vật cay nóng. Khi mắc bệnh nên đi khám, điều trị càng sớm càng tốt.

Bệnh nướu răng. Ảnh: Internet

Viêm nha chu

Giai đoạn tiếp theo của bệnh nướu răng là viêm nha chu, hoặc nhiễm trùng nướu. Viêm nướu răng thường gây tụt lợi, tạo thành túi rỗng giữa răng và nướu. Các túi rỗng này tích tụ cao răng, mảng bựa răng và thực phẩm dư thừa dẫn đến nhiễm trùng và áp-xe.

Bệnh tiến triển gây ảnh hưởng đến răng và là nguyên nhân hàng đầu gây rụng răng ở người lớn. Nha chu nhẹ có thể điều trị bằng phương pháp cạo vôi răng nếu nặng hơn có thể phải nạo nang, làm sạch vùng viêm và điều trị phục hồi.

Sâu răng, áp-xe, răng biến màu

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do quá trình vệ sinh răng miệng không đảm bảo. Viêm tủy lâu ngày biến chứng gây nên áp-xe, răng bị bệnh lý không điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến các răng khác. Dùng chỉ nha khoa và đánh răng hàng ngày, đi khám nha khoa thường xuyên giúp ngăn ngừa các vấn đề như: sâu răng, áp-xe và răng biến màu. Khi mắc các loại bệnh này không nên xem thường bởi nhiễm trùng răng miệng có thể lây lan vào mặt, xương sọ thậm chí vào máu.

Răng biến màu theo thời gian: Ảnh: Internet

Bệnh “da gà” trên mặt lưỡi

Bệnh “da gà” trên mặt lưỡi là cách gọi theo dân gian để nói về những nốt phồng vô hại nhỏ li ti trên bề mặt lưỡi, tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng gây đau, khó chịu cho người bệnh. Nguyên nhân gây căn bệnh đến nay y học vẫn chưa biết hết, có thể do phản ứng đối với thực phẩm hoặc chấn thương lưỡi, cắn vào lưỡi. Đôi khi bệnh tự khỏi sau vài ngày, nếu cần có thể dùng thuốc giảm đau. Trường hợp nếu lâu ngày không khỏi nên khám và điều trị ngay.

Chứng hôi miệng

Chứng hôi miệng là căn bệnh gây phiền toái cho nhiều người, và do nhiều nguyên nhân như thức ăn dư thừa tích tụ bám vào các kẽ chân răng, do răng khôn mọc lệch, sâu răng, viêm nha chu, viêm họng, viêm mũi họng, viêm amiđan hốc, viêm dạ dày, viêm thực quản, khô miệng, sức khỏe yếu, do vệ sinh răng miệng kém,… Cần phân biệt mùi hôi trong khoang miệng, khi thở ra bằng mũi vẫn có mùi hôi.

Cao răng - thủ phạm gây nhiều bệnh

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, mảng bám cao răng chứa 400 loài vi khuẩn khác nhau và hàng tỷ vi trùng sinh sôi trong mỗi mg mảng bám.

Hầu hết các vi trùng có hại và chúng có thể gây tổn hại cho răng, nướu răng khi nó tập trung thành lớp dày. Chính vì thế, cao răng là một trong những nguyên nhân gây bệnh ở lợi và quanh răng. Cao răng có thể dẫn đến các bệnh như viêm lợi, với các biểu hiện đánh răng chảy máu, miệng có mùi hôi.

Cao răng gây nhiều bệnh lý. Ảnh: Internet

Vi khuẩn trong cao răng sẽ gây kích thích và tồn tại đến nướu răng:

Ở mức độ nhẹ là viêm nướu: nướu sưng, đỏ, chảy máu... ...

Nguy hiểm hơn nếu viêm nướu không được điều trị, cao răng sẽ hình thành nhiều hơn và tồn tại dai dẳng có thể dẫn đến viêm nha chu.

Cao răng cũng có thể gây viêm nha chu dẫn đến tiêu xương làm răng bị đau, ê buốt khi ăn uống, nặng hơn có thể gây lung lay và rụng răng.

Cao răng còn gây ra viêm tủy ngược dòng. Ngoài ra, khi miệng chứa nhiều vi khuẩn từ cao răng, khi nhai và nuốt thức ăn, vi khuẩn sẽ theo thức ăn đi vào đường ruột và xâm nhập cơ thể từ đường tiêu hóa.

Loại trừ cao răng bằng phương pháp tự nhiên

Đánh răng đúng cách là bước quan trọng nhất trong quá trình chăm sóc sức khỏe răng miệng. Thông thường cứ 6 tháng một lần nên đi lấy cao răng tại các cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt uy tín. Một số cách sau đây bạn có thể áp dụng làm sạch răng tự nhiên:

Sử dụng nha đam và baking soda

Nha đam được biết đến với công dụng làm đẹp da, dưỡng tóc mềm mượt nhưng ít người biết rằng nguyên liệu này lại có thể làm trắng răng. Trong thành phần của nha đam có chứa nhiều dưỡng chất như vitamin nhóm B, C, E, axit amin thiết yếu, khoáng chất như sắt, canxi, magie, mangan, kẽm... rất hiệu quả trong việc làm trắng răng lại an toàn đối với sức khỏe.

Bên cạnh đó hàm lượng chất Propolis, Anthraquinones và Saponins có trong nhanh đam giúp ức chế, diệt khuẩn, tiêu viêm và thúc đẩy làm lành các vết thương của răng miệng.

Tận dụng nguyên liệu tự nhiên làm sạch răng. Ảnh: Internet

- Có thể tận dụng nhánh nha đam trồng tại nhà hoặc mua nha đam tại siêu thị, chú ý lựa chọn loại bánh tẻ chứa nhiều gel đậm đặc.

- Gọt bỏ 1 lớp vỏ bên ngoài và 2 bên gai bên cạnh, để nhánh nha đam dựng đứng để chảy hết nhựa vàng. Rửa sạch nhánh nha đam rồi cắt thành các khúc là có thể sử dụng.

- Buổi tối trước khi đi ngủ hãy đánh răng sau đó lấy miếng nha đam chà lên hàm răng mặt trong lẫn mặt ngoài khoảng 2-3 phút.

Cuối cùng súc miệng lại với nước sạch.

- Bạn cũng có thể sơ chế nha đam như cách trên, sau khi gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài thì cho phần thịt nha đam vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn.

- Cho thịt nha đam ra chén nhỏ, thêm 1 thìa baking soda rồi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt.

- Dùng hỗn hợp này thay thế kem đánh răng, chải răng như bình thường sau đó súc miệng sạch với nước.

Muối và đường

Ta thường biết đến đường là nguyên liệu nấu ăn thường thấy trong gian bếp, ngoài ra, đường còn có tác dụng ngừa viêm khuẩn, làm sạch cặn vôi mới hình thành trên chân răng khá hiệu quả. Kết hợp muối và đường bạn sẽ có cách làm trắng răng hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 muỗng đường và 1 muỗng muối trắng.

Làm sạch răng dễ như trở bàn tay. Ảnh: Internet

Cách thực hiện: Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bát, khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Sau khi súc miệng sạch sẽ, bạn thoa đều hỗn hợp lên răng rồi dùng bàn chải chà nhẹ để muối và đường tan ra, nhanh chóng loại bỏ đi cặn bẩn bám ở răng. Cứ chà như vậy chừng 3-5 phút rồi súc miệng với nước ấm rửa trôi các chất còn sót lại sau khi sử dụng. Áp dụng công thức này hàng ngày, sau 1 tuần bạn sẽ thấy răng trắng lên, hơi thở cũng thơm mát.

Nước soda, chanh và dứa

Nước soda, chanh và dứa, 1 lon soda không đường, 100g dứa, 2 quả chanh, 2 thìa muối là hỗn hợp có thể làm sạch răng tức thời, giúp đánh bay cao răng và tăng cường sức khỏe răng miệng.

Cách làm:

- Dứa gọt vỏ, thái miếng rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn và lọc lấy nước.

- Trộn đều nước cốt chanh, nước dứa, nước soda với muối rồi khuấy đều tay. Dùng nước này để súc miệng mỗi tối, ngậm trong miệng khoảng 10 giây rồi đánh răng như bình thường Sau 2 tuần, hàm răng không chỉ trắng bóng lên rõ rệt mà còn chắc khỏe và không hại cho men răng.

Nước soda chanh giúp hơi thở thơm tho. Ảnh: Internet

Baking soda và dâu tây

1 quả dâu tây, 2 thìa baking soda, vài giọt tinh dầu ưa thích. Dâu tây được biết đến với công dụng tẩy trắng răng hiệu quả, trong khi đó baking soda chứa chất tẩy nhẹ giúp răng sạch hơn.

Dâu tây rửa sạch, nghiền nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Bạn cho thêm vài giọt tinh dầu vào xay cùng dâu tây luôn.

Trộn baking soda với hỗn hợp dâu tây vừa có được. Sau đó, dùng hỗn hợp này thay thế kem đánh răng và chải răng trong vòng 3-5 phút như bình thường. Mỗi tuần chỉ cần làm 1 lần, bạn sẽ có hàm răng trắng bóng, chắc khỏe và khoang miệng thơm tho. Bạn lưu ý không nên quá lạm dụng baking soda thường xuyên bởi có thể gây mòn men răng.