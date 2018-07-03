Nhờ cách bảo quản 'thần kỳ' này, dù để thịt bò cả tháng trong tủ lạnh vẫn đảm bảo thơm ngon như mới mua

Mẹo vặt trong bếp 03/07/2018 16:48

Muốn bảo quản thịt bò trong tủ lạnh được lâu mà vẫn đảm bảo độ mềm và hương vị như mới mua, chị em nội trợ nên ghi nhớ "bí kíp" đơn giản sau đây.

Trong số các loại thực phẩm, có thể nói thịt khá dễ bảo quản. Bạn chỉ cần rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào tủ lạnh là xong. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thịt dù không bị hỏng nhưng đã mất hầu hết các dưỡng chất và hương vị chẳng còn thơm ngon như ban đầu.

Nhờ cách bảo quản 'thần kỳ' này, dù để thịt bò cả tháng trong tủ lạnh vẫn đảm bảo thơm ngon như mới mua - Ảnh 1
Thịt bò là thực phẩm giàu dinh dưỡng được mọi người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, với thịt bò, chị em nội trợ cần phải chú ý hơn. Nếu chẳng may lỡ mua nhiều thịt và không ăn hết, bạn hãy áp dụng ngay phương pháp bảo quản đơn giản dưới đây.

"Bí kíp" bảo quản thịt bò vừa lâu vừa mềm như mới mua

Chuẩn bị:

Dầu ăn hoặc dầu oliu

Cọ quét

Màng bọc thực phẩm

Túi zipper

Thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn thái lát thịt bò thành những miếng có độ rộng vừa phải.

Bước 2: Bạn để thịt bò lên một mảnh giấy ăn rồi dùng miếng giấy khác đặt lên trên. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống để lượng nước còn đọng trong thịt bò thấm vào giấy.

Nhờ cách bảo quản 'thần kỳ' này, dù để thịt bò cả tháng trong tủ lạnh vẫn đảm bảo thơm ngon như mới mua - Ảnh 2
Dùng khăn giấy thấm hết nước trong miếng thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bạn để thịt bò lên màng bọc thực phẩm và dùng cọ quét dầu ăn hay dầu oliu lên khắp miếng thịt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu ăn có tác dụng duy trì độ ẩm, từ đó hạn chế việc thịt bò bị cứng trong quá trình bảo quản.

Nhờ cách bảo quản 'thần kỳ' này, dù để thịt bò cả tháng trong tủ lạnh vẫn đảm bảo thơm ngon như mới mua - Ảnh 3
Quét một lớp dầu ăn lên thịt để giữ ẩm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Sau đó, bạn gói kỹ miếng thịt trong màng bọc thực phẩm.

Nhờ cách bảo quản 'thần kỳ' này, dù để thịt bò cả tháng trong tủ lạnh vẫn đảm bảo thơm ngon như mới mua - Ảnh 4
Gói kỹ trong màng bọc thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cuối cùng, cho gói thịt vào túi zipper, khóa kín lại rồi cho vào tủ lạnh. Nếu bạn cho vào ngăn mát thì có thể bảo quản trong 3 - 5 ngày. Còn nếu bạn muốn bảo quản lâu hơn thì cho vào ngăn đá, thịt bò sẽ vẫn còn tươi ngon sau 30 ngày.

Nhờ cách bảo quản 'thần kỳ' này, dù để thịt bò cả tháng trong tủ lạnh vẫn đảm bảo thơm ngon như mới mua - Ảnh 5
Xếp từng gói thịt vào túi zipper rồi cho vào tủ lạnh bảo quản - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để cách bảo quản này đạt hiệu quả tốt nhất, chị em cũng nên điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh thích hợp. Nhiệt độ tốt nhất đối với ngăn mát tủ lạnh là khoảng 2 độ C, còn trên ngăn đông lạnh, bạn nên điều chỉnh ở mức âm 20 độ C. Nếu cho cùng lúc quá nhiều thịt vào ngăn đá, bạn nên để nhiệt độ ở mức thấp hơn, giúp cho việc làm lạnh được liên tục và nhanh chóng.

Lưu ý: Khi cho các loại thịt tươi vào bảo quản, bạn cần sắp xếp sao cho giữa các túi thịt phải có một khoảng cách đều nhau để luồng khí lạnh được lưu thông. Tốt nhất không nên dự trữ quá nhiều kẻo khiến tủ lạnh quá tải, ảnh hưởng tới việc làm lạnh và bảo quản thực phẩm.

Khi lấy thịt ra dùng, bạn hãy thực hiện rã đông đúng cách bằng lò vi sóng hoặc chuyển xuống ngăn mát để tan đá từ từ. Rã đông đúng cách sẽ giúp miếng thịt vẫn giữ được chất dinh dưỡng và hương vị như lúc mới mua.

Nhờ cách bảo quản 'thần kỳ' này, dù để thịt bò cả tháng trong tủ lạnh vẫn đảm bảo thơm ngon như mới mua - Ảnh 6
Sắp xếp tủ lạnh khoa học cũng giúp miếng thịt bảo quản được lâu và đảm bảo hương vị - Ảnh minh họa: Internet

Với cách bảo quản thịt bò đơn giản này, chị em nội trợ sẽ không phải lo lãng phí khi lỡ mua quá tay.

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