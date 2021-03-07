Giải đáp thắc mắc khoai lang mọc mầm có ăn được không?

Khoai lang được biết đến là loại củ thơm ngon, phổ biến và rất có lợi cho sức khỏe người sử dụng nên được nhiều người yêu thích. Khoai lang mọc mầm có ăn được không hay ăn vào có sao không là những thắc mắc chung của rất nhiều người. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề trên cũng như biết cách ăn khoai sao cho có lợi cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai lang mọc mầm sẽ không chứa nhiều vitamin và khoáng chất như ban đầu. Mùi vị cũng sẽ bị thay đổi, không ngon và hấp dẫn như lúc chưa mọc mầm.

Nếu bạn để khoai lang trong môi trường ẩm ướt, hoặc quá lâu không dùng đến thì khoai lang rất dễ mọc mầm. Về bản chất, khoai lang mọc mầm sẽ không sinh ra độc tố nên bạn có thể dùng bình thường. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, bạn cần gọt bỏ hoàn toàn phần mọc mầm rồi ngâm với nước muối.

Khoai lang mọc mầm có ăn được không? - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang mọc mầm tuy không sinh ra độc tố nhưng lại dễ bị nhiễm nấm mốc. Những loại nấm mốc sinh sản trên khoai lang mọc mầm sẽ làm xuất hiện những đốm nâu hay đốm đen trên củ khoai.

Nấm mốc sinh sản trên khoai lang mọc mầm sẽ làm xuất hiện những đốm nâu hay đốm đen trên củ khoai - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu quan sát nếu thấy trên thân củ khoai xuất hiện các đốm đen hoặc nâu thì có khả năng củ khoai đó đã bị nhiễm nấm mốc. Một số người khi ăn phải loại khoai mọc mầm bị nấm mốc sẽ bị đau bụng, nôn mửa, chóng mặt, hoa mắt...Một số người có đường tiêu hóa yếu như trẻ em, người già thì không nên ăn khoai lang mọc mầm.

Cách dùng khoai lang mọc mầm đúng cách

Để tận dụng khoai lang mọc mầm vừa an toàn cho sức khỏe vừa tiết kiệm chi phí thì bạn cần phải sơ chế đúng cách trước khi sử dụng. Cách xử lý khoai lang mọc mầm cũng rất đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian. Đầu tiên, bạn cần phải gọt bỏ hoàn toàn phần vỏ khoai và khoét bỏ phần mầm. Sau đó rửa sạch khoai rồi ngâm vào nước muối pha loãng khoảng 30 phút. Cuối cùng bạn chỉ cần vớt ra và có thể chế biến như bình thường.

Cách dùng khoai lang mọc mầm đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Cách sơ chế khoai lang mọc mầm như thế này sẽ giúp loại bỏ các độc tố cũng như các chất có hại cho sức khỏe, ngăn ngừa nguy cơ gây hại đối với người sử dụng.

Hướng dẫn ăn khoai lang đúng cách

Cách chọn khoai lang

Khi mua khoai lang, bạn nên chọn những củ khoai còn tươi, cứng và không bị bầm dập. Bạn nên chọn những củ có kích thước vừa phải, không không quá to cũng không quá nhỏ. Vì những củ to thường sẽ có nhiều xơ hơn, khi ăn sẽ không ngon.

Bạn nên chọn những củ khoai còn tươi, cứng và không bị bầm dập - Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản

Bạn nên bảo quản khoai lang ở nơi thoáng mát, tránh để ở chỗ ẩm thấp. Không được dùng túi nilon để bọc kín khoai hay để khoai trong tủ lạnh. Vì nhiệt độ tủ lạnh sẽ khiến khoai mau héo, mất mùi vị đặc trưng và bị hỏng nhanh hơn.

Nếu bạn bảo quản khoai lang ở nhiệt độ thích hợp thì có thể sử dụng được từ 7 – 10 ngày. Khoai lang cũng sẽ không mọc mầm, vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và mùi vị thơm ngon.

Bạn nên bảo quản khoai lang ở nơi thoáng mát, tránh để ở chỗ ẩm thấp - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến

Bạn có thể chế biến khoai lang bằng cách luộc, nướng hoặc hấp. Hạn chế ăn khoai lang xào, rán nhiều dầu mỡ, vì như vậy sẽ làm hàm lượng tinh bột trong khoai lang bị biến tính, gây khó tiêu hóa và đầy hơi. Nếu bạn ăn sống khoai lang thì sẽ dễ bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy.

Không nên tích trữ khoai lang quá nhiều và quá lâu

Có rất nhiều người có thói quen mua mua thực phẩm với số lượng lớn để tích trữ sử dụng dần và không tốn nhiều thời gian đi mua sắm. Đối với khoai lang, nếu bạn tích trữ nhiều và để quá lâu sẽ làm xuất hiện tình trạng khoai mọc mầm và lãng phí.

Nếu thấy khoai lang mọc mầm thì bạn nên sử dụng ngay, không bảo quản lâu hơn. Ngoài ra, bạn cũng chỉ nên tích trữ khoai lang với số lượng vừa phải, vừa đủ dùng trong vài ngày. Như vậy thì khoai sẽ không bị hư, mọc mầm hoặc xuất hiện nấm mốc.

Những loại rau củ không nên ăn khi mọc mầm

Đứng đầu trong danh sách rau củ quả mọc mầm không nên ăn đó chính là khoai tây. Chất độc solanine có trong mầm khoai tây cao gấp 50 lần khoai tây bình thường, đây là con số vượt xa tiêu chuẩn cho phép.

Bạn cũng không nên ăn hạt đậu phộng đã nảy mầm vì có thể gây ung thư. Đậu phộng mọc mầm hoặc bị mốc sẽ sinh ra lượng lớn độc tố aflatoxin. Đây chính là chất độc tố có khả năng gây nên bệnh ung thư gan, đã được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo.

Chất độc solanine có trong mầm khoai tây cao gấp 50 lần khoai tây bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Củ sắn khi mọc mầm cũng sẽ chứa rất nhiều chất độc. Chất độc trong củ sắn mọc mầm có thể gây tiêu chảy, nôn ói, đau tức ngực và thậm chí là tử vong. Ngoài ra, khi chế biến củ sắn bạn cũng nên gọt bỏ vỏ và 2 phần đầu củ rồi đem ngâm trong nước vo gạo khoảng 1 tiếng trước khi dùng.

Như vậy, qua những thông tin chia sẻ trên chắc hẳn cũng đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc rằng khoai lang mọc mầm có ăn được không cũng như cách sử dụng khoai lang tốt cho sức khỏe. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.