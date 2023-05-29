5 mẹo giúp loại bỏ mùi tanh của hải sản, bà nội trợ nào cũng nên biết

Mẹo vặt trong bếp 29/05/2023 09:06

Hải sản là loại thực phẩm được nhiều người yêu thích vì có nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, chế biến đa dạng nhiều món đa dạng. Thế nhưng, làm thế nào để có thể giảm bớt được độ tanh của loại thực phẩm này thì ít ai biết được.

Nước chanh

Bạn chỉ cần nhỏ một lượng nước chanh thích hợp vào các món hải sản sẽ giúp khử mùi tanh đơn giản và nhanh chóng lại có vị thơm hấp dẫn. Cách này thích hợp áp dụng với sò điệp, hàu, cá nướng và phi lê chiên.

Bạn cũng có thể thay chanh bằng giấm trắng cũng có tác dụng tương tự. Bạn bôi một lượng giấm trắng vừa đủ lên da cá, để một lúc rồi rửa sạch, thấm khô là có thể chế biến được.

Với những con hàu tươi căng mọng có mùi tanh nồng, bạn chấm với nước cốt chanh sẽ ngon hơn nhiều.

5 mẹo giúp loại bỏ mùi tanh của hải sản, bà nội trợ nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối

Muối là loại gia vị luôn sẵn có trong bếp. Vậy nên, mọi người nhớ dùng muối để thoa bề mặt hải sản, độ chừng 5-10 phút rửa lại với nước sạch, để ráo là đảm bảo loại bỏ được phần nào mùi tanh. Với những loại hải sản nặng mùi thì mọi người có thể tẩm muối và để thời gian lâu hơn, nhưng cỡ 20 phút đổ lại là được.

5 mẹo giúp loại bỏ mùi tanh của hải sản, bà nội trợ nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng giấm

Chính tính chất hòa tan của axit axetic nên chẳng những rất hữu ích trong nhà bếp mà giấm ăn còn được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và khử mùi. Bên cạnh đó axit axetic còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ nên có thể khử được rất nhiều mùi hôi khó chịu do vi khuẩn hay nấm mốc tạo ra.

Vì thế, bạn chỉ cần chế một chút giấm lên tay, thoa đều khắp các kẽ tay, móng tay để giấm giúp bạn khử mùi tanh của hải sản. Vì giấm rất nhanh bay hơi nên khi dùng rửa tay nó sẽ giúp kéo theo hết tất cả mùi ám trên tay một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cách này bạn không nên sử dụng quá nhiều giấm vì giấm có tính axit khá cao (cao hơn cả chanh).

5 mẹo giúp loại bỏ mùi tanh của hải sản, bà nội trợ nào cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng trà hoặc bã cà phê

Với bã cà phê bạn chà xát lên tay khoảng 1 phút rồi rửa lại với nước.

Với trà bạn chỉ cần nửa chén nước trà đặc vắt nửa quả chanh vào rồi rửa tay bằng nước đó là mùi tanh sẽ lập tức biến mất.

Dùng rượu

Đầu bếp lâu năm tiết lộ, dùng rượu kết hợp với bột bắp khi ướp hải sản là cách loại bỏ mùi tanh hiệu quả. Hoặc mọi người có thể cho rượu vào món ăn khi đang nấu, chính nhờ nhiệt độ cao sẽ làm rượu bay hơi, mang theo mùi tanh của hải sản.

5 mẹo giúp loại bỏ mùi tanh của hải sản, bà nội trợ nào cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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