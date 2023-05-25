Trộn muối trắng với dầu gội và dùng theo cách này sẽ thu được lợi ích bất ngờ

Mẹo vặt trong bếp 25/05/2023 13:47

Muối trắng và dầu gội là nguyên liệu nhà ai cũng thích. Việc trộn 2 nguyên liệu này với nhau giúp bạn giải quyết vô số rắc rối trong gia đình.

 

1. Vì sao bạn nên trộn muối vào dầu gội?

Muối trắng là một loại gia vị mà hầu hết gia đình nào cũng đều sử dụng. Muối vừa có thể làm sạch đồ, để tắm, massage hoặc ngâm chân. Trong khi đó, dầu gội lại giúp làm sạch tóc.

Bạn có biết rằng trộn đầu gội với muối trắng giúp tóc mềm mượt, giảm bết dính. Ngoài ra, việc trộn muối trắng với dầu xả cũng kích thích mọc tóc, khắc phục tình trạng tóc yếu, rụng, chẻ ngọn.

Muối có khả năng làm sạch hơn so với chỉ gội nước thường, thậm chí có thể tốt hơn một vài loại dầu gội. Gội đầu bằng nước muối kết hợp dầu gội sẽ tạo ra hỗn hợp làm sạch tóc và da đầu hiệu quả, loại bỏ các vi khuẩn cũng như các tác nhân gây gàu và rụng tóc… Ngoài ra, gội bằng muối đúng cách giúp các nang tóc khỏe lại và mọc nhanh chóng hơn. Nhờ vậy mà kích thích tóc mọc dài nhanh hơn so với bình thường.

Trộn muối trắng với dầu gội và dùng theo cách này sẽ thu được lợi ích bất ngờ - Ảnh 1
Muối vừa có thể làm sạch đồ, để tắm, massage hoặc ngâm chân. - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn chăm sóc tóc bằng hỗn hợp muối trắng và dầu gội

Chuẩn bị:

- 3 thìa muối trắng (có thể thay thế bằng muối Epsom hoặc muối hồng Himalaya)

- 2 thìa dầu gội thông thường

Thực hiện:

- Trộn muối và dầu gội theo tỷ lệ 1:1 hoặc 3:2 để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

- Gội qua đầu bằng nước ấm, dùng hỗn hợp trên thoa đều từ chân tới ngọn tóc và da đầu

- Massage da đầu và tóc nhẹ nhàng trong khoảng 3 – 5 phút. Sau đó, dùng khăn mềm để quấn tóc lại và ủ trong 15 – 20 phút

- Cuối cùng bạn gội lại bằng dầu xả với nước sạch.

Phương pháp này chỉ hiệu quả khi sử dụng với tần suất hợp lý, khoảng 2 lần/tuần. Bạn không nên dùng móng tay gãi mạnh khi gội đầu vì có thể gây tổn thương da đầu, phá hỏng các nang tóc khiến tóc rụng nhiều hơn.

Trộn muối trắng với dầu gội và dùng theo cách này sẽ thu được lợi ích bất ngờ - Ảnh 2
Phương pháp này chỉ hiệu quả khi sử dụng với tần suất hợp lý, khoảng 2 lần/tuần. - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngoài ra muối có nhiều công dụng khác trong cuộc sống như

Làm trắng răng

Việc sử dụng kem đánh răng có chứa tinh thể muối biển có tác dụng làm trắng răng, cải thiện men răng. Không chỉ vậy, nó còn giúp bạn kháng khuẩn răng miệng một cách hiệu quả, điều này đồng nghĩa lợi (nướu) của bạn cũng được bảo vệ an toàn khỏi sự tấn công của vi khuẩn.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần pha nước muối loãng để súc miệng mỗi ngày, giúp sát trùng răng miệng và cho bạn hơi thở thơm tho.

Trộn muối trắng với dầu gội và dùng theo cách này sẽ thu được lợi ích bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đánh bay mụn đầu đen

Muối tinh hay muối biển chứa nhiều khoáng chất sẽ làm giảm mụn đầu đen.

Cách làm rất đơn giản, bạn dùng tinh thể muối nhuyễn hòa trong nước thoa lên mặt đã được rửa sạch. Sau khi đợi khoảng 5 - 10 phút thì massage nhẹ nhàng để các tinh thể muối rớt dần xuống. Cuối cùng, rửa mặt lại bằng nước lạnh.

Những tinh thể muối rớt xuống đó sẽ lấy đi chất bẩn và những cồi mụn. Da mặt bạn sẽ sạch mụn sau vài lần sử dụng. Đây là một cách làm đẹp da mặt mà không hề tốn kém.

Loại bỏ mảng bám trên răng

Nếu chưa từng nghe về phương pháp này, bạn nên tìm hiểu ngay. Bởi chỉ cần thêm một chút muối vào dung dịch kem đánh răng hàng ngày, răng của bạn sẽ được tăng mức bảo vệ, được khử trùng, loại bỏ vết bẩn và trắng sáng hơn rất nhiều.

Giảm đau họng

Muối hay đúng hơn là nước muối pha loãng có tác dụng kỳ diệu để điều trị chứng đau họng. Bởi súc miệng với nước muối sẽ làm lỏng chất nhầy, giảm sưng và ngăn ngừa vi khuẩn trong cổ họng bạn.

 

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