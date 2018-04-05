Tập thể dục đều đặn nhưng cân nặng mãi chẳng chịu giảm, bạn đã mắc những sai lầm này khi chọn áo thể thao

Luyện tập 05/04/2018 15:24

Bạn lên kế hoạch luyện tập để giảm cân và đang cần tìm một bộ quần áo phù hợp. Hãy tránh những sai lầm dưới đây khi lựa chọn áo tập để không gây hại sức khỏe cũng như giúp bạn giảm cân nhanh hơn nhé!

Bên cạnh chế độ luyện tập đều đặn và khoa học, việc lựa chọn trang phục phù hợp cũng hết sức quan trọng. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, đau nhức khi tập thì rất có thể bạn đã mắc sai lầm trong việc lựa chọn áo tập.

Theo các nghiên cứu, lựa chọn áo tập đúng cách sẽ giúp giữ dáng cho cơ thể, giảm nguy cơ gặp tổn thương dây chằng, mô cơ... khi luyện tập.

Dưới đây là những sai lầm khi lựa chọn áo tập bạn cần tránh:

Những sai lầm khi lựa chọn áo tập

Mua một chiếc áo tập cho mọi môn tập

Sarah Pace - huấn luyện viên sức khỏe và PT có chứng chỉ của ACE (American Council on Exercise – hội đồng luyện tập Hoa Kỳ) cho biết với từng bộ môn thể dục, bạn sẽ cần những chiếc áo tập khác nhau.

Đặc biệt khi luyện tập các bộ môn cường độ cao như HIIT, chạy bộ… bạn nên chọn một chiếc áo tập có độ nâng để hạn chế chuyển động. Ngược lại, đối với những bài tập cường độ thấp như yoga và pilates, bạn lại cần những chiếc áo cho phép mức độ cử động linh hoạt hơn, ít tạo áp lực chèn ép đến ngực hơn.

Tập thể dục đều đặn nhưng cân nặng mãi chẳng chịu giảm, bạn đã mắc những sai lầm này khi chọn áo thể thao - Ảnh 1
Tùy thuộc từng bộ môn luyện tập mà bạn nên lựa chọn những chiếc áo phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Chọn áo sai kích cỡ

Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ nếu biết rằng mỗi chúng ta đều cần đo cỡ ngực mỗi năm để lựa chọn một chiếc áo tập phù hợp vì cơ thể của phụ nữ luôn thay đổi. Bạn có thể đang mặc một chiếc áo tập không vừa với thân người nếu cứ mặc một cỡ áo từ năm này qua năm khác.

Tốt nhất, trước khi mua một chiếc áo tập, bạn nên đến cửa hàng để được đo chính xác kích cỡ, từ đó lựa chọn được một chiếc áo thể thao phù hợp. Những người có vòng ngực lớn nên lựa chọn loại encapsulation sprots bra vì loại này có thêm phần vải bảo vệ và thiết kế phù hợp hơn, tạo sự hỗ trợ chắc chắn cho phần ngực để tránh tổn thương.

Tập thể dục đều đặn nhưng cân nặng mãi chẳng chịu giảm, bạn đã mắc những sai lầm này khi chọn áo thể thao - Ảnh 2
Bạn nên chọn một chiếc áo tập đúng kích cỡ để tránh tổn thương khi luyện tập - Ảnh minh họa: Internet

Không chú ý đến chất liệu áo tập

Chất liệu áo tập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của bạn. Khi thực hiện các bài tập, cơ thể sẽ ra rất nhiều mồ hôi, điều bạn cần là lựa chọn một chiếc áo tập được làm từ chất liệu thấm hút tốt và có độ co giãn nhất định.

Bên cạnh đó, việc không chú ý đến chất liệu khi chọn mua áo tập còn có thể khiến bạn bị dị ứng, khiến da nổi mẩn đỏ, ngứa... rất khó chịu.

Tập thể dục đều đặn nhưng cân nặng mãi chẳng chịu giảm, bạn đã mắc những sai lầm này khi chọn áo thể thao - Ảnh 3
Chất liệu của áo tập rất quan trọng, bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn áo ngực theo giá tiền

Theo Sarah Pace, giá tiền của một chiếc áo tập không thể chứng minh rằng nó có thực sự phù hợp với bạn hay không. Có rất nhiều loại áo tập đắt tiền nhưng lại không hề phù hợp với bộ môn luyện tập của bạn. Chính vì vậy, điều bạn cần quan tâm là chất lượng của chiếc áo và lựa chọn phù hợp kích cỡ của bản thân.

Trên đây là những sai lầm nhiều người thường mắc phải khi lựa chọn trang phụ thể thao mà bạn cần tránh. Một chiếc áo tập tốt sẽ mang lại vóc dáng khỏe khoắn, bảo vệ vòng 1 và tránh những tổn thương không đáng có trong quá trình luyện tập.

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