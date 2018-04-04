Đau đầu kinh niên cũng chữa khỏi nhờ thường xuyên luyện tập 3 bài tập này trước khi đi ngủ

Để giảm thiểu những cơn đau đầu cũng như cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn hãy thử áp dụng những bài tập đơn giản dưới đây vào mỗi tối trước khi ngủ để thư giãn toàn thân.

Những người mắc chứng đau đầu kinh niên thường bị những cơn đau đầu hoành hành, nhất là khi thời tiết thay đổi. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến bạn mất ngủ triền miên, dẫn đến tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, não bộ khó tập trung, suy giảm trí nhớ…

Bạn ngồi trên sàn với tư thế hai chân duỗi thẳng. Sau đó từ từ co chân trái lại, giữ lưng thẳng. Hít vào thật sâu bằng mũi rồi thở vươn toàn thân về phía trước, gập người lại sao cho đầu càng sát đầu gối càng tốt. Giữ nguyên tư thế trong vòng 1 phút rồi đổi bên. Thực hiện khoảng 10 lần liên tục như vậy để đạt hiệu quả tốt nhất.

Bài tập này có tác dụng tích cực trong việc chữa đau đầu và giảm căng thẳng hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn giúp cải thiện chức năng hoạt động của gan và thận, cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa trầm cảm.

Bài tập này rất tốt cho những người mắc chứng đau đầu kinh niên - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cái cày

Bài tập này giúp cải thiện hiệu quả tình trạng đau đầu, đau nửa đầu. Đồng thời giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi, kích thích cơ quan bụng và tuyến giáp.

Bạn nằm ngửa trên sàn, hai tay để dọc theo thân người, chân duỗi thẳng. Bắt đầu bài tập bằng cách tỳ hai tay xuống thảm, dùng lực ở bụng đưa hai chân lên cao và qua đầu sao cho các ngón chân chạm sàn là được. Giữ tư thế trong khoảng 30 giây hoặc nhiều hơn nếu có thể, sau đó trở về tư thế ban đầu.

Khi mới luyện tập, bạn có thể dùng tay để đỡ phía dưới phần lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngồi gập mình

Bài tập này giúp cải thiện trí nhớ, giảm thiểu những cơn đau đầu và lo lắng hiệu quả. Ngoài ra, thường xuyên luyện tập động tác này còn giúp điều trị huyết áp, tốt cho gan thận, buồng trứng và tử cung.

Bạn ngồi trên sàn, giữ lưng thẳng, hai chân áp sát vào nhau và duỗi thẳng. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra đồng thời duỗi dài toàn thân về phía trước, càng thấp càng tốt. Giữ tư thế trong khoảng 1 phút và thực hiện khoảng 10 lần liên tục.

Tư thế này không chỉ giúp giảm đau đầu mà còn có khả năng tăng cường trí nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi thực hiện các bài tập chữa đau đầu

Bổ sung đủ nước cho cơ thể: Nên bổ sung đủ nước cho cơ thể trước và sau khi luyện tập. Cơ thể thiếu nước là một trong những nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu.

Không luyện tập ngay sau khi ăn no: Việc luyện tập ngay sau khi ăn no sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và làm giảm hiệu quả bài tập. Tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng những món ăn nhẹ và nên dùng trước giờ tập khoảng 1-2 tiếng.

Trên đây là những bài tập chữa đau đầu hiệu quả bạn có thể thực hiện ngay tại nhà mỗi tối trước khi ngủ để khắc phục và giảm thiểu những cơn đau.