Bạn sẽ áp dụng ngay nếu như biết tại sao ăn khoai lang lại giảm cân

Luyện tập 19/01/2023 11:05

Tại sao ăn khoai lang lại giảm cân là thắc mắc của nhiều người vì nó là thực phẩm giàu tinh bột. Bạn sẽ biết được lý do và cách sử dụng khoai lang đúng nhất khi đọc bài viết này.

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Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, thức ăn giàu tinh bột và đường sẽ giúp bạn tăng cân nhanh chóng. Tuy nhiên chúng ta cũng biết, khoai lang cũng chứa hàm lượng cao tinh bột và cả chất đường bột, vậy tại sao ăn khoai lang lại giảm cân? Để giải quyết được nỗi băn khoăn này và cho bạn cách giảm cân hiệu quả nhất, bài viết này sẽ chỉ ra vì sao giảm cân với khoai lang lại cho kết quả như ý nhé. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Tại sao ăn khoai lang giúp giảm cân?

Khoai lang là một loại lương thực phổ biến ở nước ta từ rất lâu, nó chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, có thể dùng thay thế cơm gạo.

Khoai lang giàu dinh dưỡng nhưng lại giúp giảm cân hiệu quả
Khoai lang giàu dinh dưỡng nhưng lại giúp giảm cân hiệu quả! 

Trong khoai lang chứa nhiều loại vitamin A, B, C, protein, chất đường bột cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, magie, canxi,... Đây đều là những thành phần cần thiết cho mọi hoạt động sống của tế bào. Nó giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cũng như giúp các tế bào hoạt động tốt hơn.

Đặc biệt, lượng tinh bột trong khoai lang tuy nhiều nhưng hàm lượng của nó chỉ bằng 1/3 so với lượng cơm gạo tương đương. Do đó, dù bạn ăn khoai nhiều cũng không hề ảnh hưởng đến cân nặng mà ngược lại còn duy trì vóc chuẩn đẹp như ý nhất.

Đồng thời, trong khoai lang lại có sự góp mặt của lượng lớn chất xơ, đây là một loại chất không hòa tan và rất khó để tiêu hóa. Chất xơ khi dung nạp vào cơ thể sẽ tạo cảm giác no nhanh và lâu hơn. Bởi nó khó tiêu hóa nên cơ thể cần lấy nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa. Nếu như lượng calo lấy đi nhiều hơn so với năng lương nạp vào thì chỉ sau một thời gian ngắn, lớp mỡ thừa sẽ nhanh chóng biến mất và trả lại cho bạn vóc dáng eo thon, gợi cảm nhất.

Như vậy chúng ta đã biết được vì sao ăn khoai lang lại giúp giảm cân hiệu quả rồi. Nếu bạn muốn nhanh chóng sở hữu vòng eo gợi cảm nhất thì hãy thử áp dụng ngay cách gợi ý dưới đây của chúng tôi nhé.

Cách ăn khoai lang giúp giảm cân hiệu quả

Đối với các trường hợp muốn giảm cân cấp tốc thì người ta chọn cách ăn hoàn toàn chỉ khoai lang trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là phương pháp ép cân và nó cũng giảm đi trọng lượng đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bạn không nên sử dụng cách này, bởi nếu ăn chỉ khoai lang kéo dài, những người sức khỏe yếu sẽ rất dễ bị suy nhược, thiếu chất và sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, nếu bạn muốn giảm cân nhanh chóng với cách này thì chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn và đối với người thực sự khỏe mạnh.

Ăn khoai lang đều đặn mỗi ngày trước bữa ăn để giảm cân nhanh chóng
Ăn khoai lang đều đặn mỗi ngày trước bữa ăn để giảm cân nhanh chóng! 

Ngoài ra, để đảm bảo quá trình giảm cân với khoai lang diễn ra an toàn nhất. Bạn nên ăn kèm nó trong mỗi bữa ăn hoặc ăn 1 củ khoai lang trước bữa khoảng 15 phút. Khoai lang sẽ nhanh chóng tạo cảm giác no và khi tới bữa bạn sẽ không dung nạp thêm nhiều thức ăn nữa. Duy trì như vậy mỗi ngày thì đảm bảo cân nặng sẽ có sự cải thiện như ý.

Đối với người già, thì không nên ăn khoai lang vào bữa tối thì sẽ có nguy cơ bị đầy bụng, khó tiêu. Và nên ăn vào bữa trưa là tốt nhất.

Thực đơn ăn khoai lang giảm cân

Để giúp bạn có chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm cân hiệu quả bằng khoai lang, dưới đây là 2 thực đơn hàng ngày mà bạn nên tham khảo và áp dụng trong quá trình cải thiện cân nặng của mình.

Thực đơn ăn uống giúp giảm cân hiệu quả với khoai lang
Thực đơn ăn uống giúp giảm cân hiệu quả với khoai lang! 

Thực đơn 1: 

- Buổi sáng: 1 củ khoai lang, 1 ly sữa tươi không đường. 

- Buổi trưa: 1 củ khoai lang, 1 chén cơm, 1 dĩa salad rau củ, nước lọc.

- Buổi tối: 2 củ khoai lang, 1 trái trứng luộc, 1 dĩa rau luộc.

Thực đơn 2: 

- Buổi sáng: 1 củ khoai lang, sinh tố chuối không đường.

- Buổi trưa: Súp khoai lang, 1 chén cháo, 1 trái trứng luộc.

- Buổi tối: 2 củ khoai lang, salad rau củ.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế đồ ăn kèm với khoai lang trong mỗi bữa sao cho đảm bảo ít năng lượng nhưng giàu chất xơ và vitamin. Cụ thể có thể dùng sinh tố, nước ép trái cây, rau củ luộc, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo... Bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, năng lượng calo thấp chính là bữa ăn thông minh giúp quá trình giảm cân của bạn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Lưu ý khi giảm cân bằng khoai lang

Để hỗ trợ quá trình giảm cân với khoai lang hiệu quả. Bạn nên lưu ý những điểm sau:

- Giảm dùng thức ăn chứa nhiều dầu mỡ và chất đạm.

- Không ăn thức ăn nhanh, bánh ngọt nhiều.

- Bổ sung nhiều rau củ, trái cây cho các bữa ăn.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và nhớ tập luyện thể thao cho sức khỏe tốt và đốt cháy năng lượng nhanh chóng.

Trên đây câu trả lời chi tiết cho câu hỏi tại sao ăn khoai lang lại giảm cân và cách giảm cân hiệu quả bằng khoai lang cho các chị em. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích cho các chị em nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm sở hữu vóc dáng nuột nà, đẹp như ý!

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