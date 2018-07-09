Muốn lấy lại vóc dáng nhưng ngán rau xanh, trái cây, học ngay thực đơn ăn kiêng bằng tôm vừa ngon miệng vừa giảm cân hiệu quả này

Theo Boldsky, dưới đây chính là những điều tuyệt vời giúp thực đơn ăn kiêng bằng tôm mang đến hiệu quả giảm cân cao, an toàn và dễ áp dụng.

Tôm là thực phẩm giàu dưỡng chất, ít calo và chất béo, do đó đây chính là lựa chọn tuyệt vời giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn.

Tôm chứa lượng lớn protein rất tốt cho việc tái tạo cơ bắp. Đồng thời, một chế độ ăn giàu protein sẽ hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả.

Tôm chứa rất ít chất béo, chỉ có 0,16 gam trong mỗi con. Đây là nguồn cung cấp chất béo chưa no dồi dào giúp cải thiện sức khỏe tổng thể hiệu quả. Nếu bạn đang muốn giảm cân, tôm là lựa chọn ít chất béo hoàn hảo. Kết hợp chúng với các loại rau ít calo khác như măng tây, đậu nướng, bắp cải, khoai lang... sẽ mang đến thực đơn giảm cân trên cả tuyệt vời.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, protein làm tăng lượng năng lượng trong cơ thể, do đó đốt cháy nhiều calo hơn, tạo cảm giác no lâu giúp giảm cân hữu hiệu.

Tôm chứa axit béo Omega-3

Tôm cũng là một nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời. Đây là loại chất béo không bão hòa đa có thể giúp giảm viêm, đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Theo các nghiên cứu, axit béo omega-3 sẽ đốt cháy, làm giảm đáng kể lượng chất béo, mỡ thừa trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Lượng chất béo omega-3 dồi dào trong thịt tôm chính là thần dược thúc đẩy quá trình giảm cân - Ảnh: Internet

Lợi ích dinh dưỡng của tôm

Tôm rất giàu chất béo không bão hòa giúp giảm lượng cholesterol trong máu, cải thiện hệ tim mạch, huyết áp.

Món ăn này giàu Vitamin và khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, Vitamin A, E... Tôm cũng chứa lượng đáng kể Vitamin B12, B6 và niacin giúp cơ thể sản xuất năng lượng, sản xuất hồng cầu và duy trì hệ thần kinh, cải thiện trí nhớ.

Tôm cũng giàu sắt, kẽm, selen, đồng và magiê - những khoáng chất cần thiết trong quá trình tạo ra hồng huyết cầu. Ngoài ra, kẽm và selen đều có khả năng thúc đẩy hoạt động của hệ miễn dịch. Đồng, phốt pho và magiê tăng cường quá trình trao đổi chất và duy trì hệ xương chắc khỏe.

Salad tôm là món ăn tuyệt vời vừa kích thích vị giác vừa ít calo thích hợp để giảm cân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tôm rất giàu dinh dưỡng, chúng cũng có hàm lượng natri cao. Điều này có thể dẫn đến tăng nguy cơ loãng xương, bệnh tim và tăng huyết áp. Do đó, muốn giảm cân bằng thực phẩm này một cách an toàn nhất, bạn nên theo dõi thông tin bên dưới.

Cách ăn và nấu tôm đúng cách

Tôm có thể được tiêu thụ bằng cách nướng, hấp và xào, nhưng salad là lựa chọn tuyệt vời nhất. Món ăn từ thực phẩm này sẽ có mùi tươi, hơi tanh và có vị ngọt thanh. Tuy nhiên, bạn nên tránh chọn những con tôm trông khô hoặc bong tróc vỏ.

Cách nấu tôm để giảm cân

1. Salad

Phương pháp nấu ăn này bao gồm luộc chín tôm rồi bóc sạch vỏ cho ra chiếc bát lớn. Sử dụng các loại thảo mộc, rau xanh, củ, quả tươi, nước chanh và hành lá băm nhỏ cho vào cùng với tôm, trộn đều. Cuối cùng, thêm một ít dầu mè, vài hạt muối là có thể thưởng thức ngay.

2. Hấp

Hấp là phương pháp chế biến đơn giản, giữ được lượng dưỡng chất từ thực phẩm. Bạn có thể cho tôm, các loại rau như mùi tây, hành tây, cà rốt, khoai lang... thái lát cho vào vỉ rồi hấp trong lò nướng. Ngoài ra, hấp bằng hơi nước cũng là lựa chọn bạn có thể áp dụng.

Tôm hấp cùng rau củ quả là món giàu dưỡng chất hỗ trợ giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

3. Xào

Nấu tôm trong dầu sẽ thêm sự phong phú hơn cho nó. Đun nóng dầu ở nhiệt độ thấp và sau đó thêm tôm. Tiếp tục nấu chúng trong chảo cho đến khi chúng cứng và loại bỏ khỏi nhiệt.

Ăn theo thực đơn với tôm cùng rau củ quả này khoảng 1 tuần, không chỉ cân nặng dư thừa giảm đi đáng kể mà cơ bắp còn săn chắc, thọn gọn hơn nhiều.