Cứ ăn 4 loại quả này thường xuyên, vóc dáng sẽ thon gọn, săn chắc sau thời gian ngắn

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/01/2020 05:35

Theo nhận định từ các chuyên gia, 4 loại quả dưới đây có tác dụng giảm cân hiệu quả nhất, chỉ cần bổ sung chúng mỗi ngày, bạn sẽ sớm lấy lại vóc dáng thon gọn.

Kết hợp trái cây, đặc biệt là các loại quả giàu chất xơ và ít calo vào chế độ ăn uống hàng ngày là cách tuyệt vời để giảm cân và kiểm soát sự thèm ăn một cách hiệu quả. 

Tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, Shefinds đã chọn ra được 4 loại quả giảm cân hiệu quả nhất mà mọi người nên bổ sung mỗi ngày.

Bưởi

Bưởi là loại trái cây phổ biến đối với những người đang trong quá trình giảm cân bởi nó chứa hàm lượng calo vô cùng thấp. Thói quen ăn bưởi mỗi ngày giúp giảm mỡ thừa trong cơ thể, cải thiện số đo vòng eo và cân bằng huyết áp cho những người đang ăn kiêng.

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Không chỉ giảm cân hiệu quả, bưởi còn rất giàu vitamin C tốt cho sức khỏe và làn da - Ảnh: Internet

Táo

Táo là loại quả tuyệt vời cho chế độ ăn uống của mỗi người. Bổ sung một quả táo mỗi ngày có thể ngăn ngừa được rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Giống như các loại trái cây khác được đề cập trong danh sách này, táo có lượng calo thấp và giàu chất xơ nên mang đến tác dụng giảm cân hữu hiệu.

Thêm vào đó, ăn táo có thể giúp bạn no lâu hơn, từ đó ức chế các cơn thèm ăn giúp bạn giảm cân bền vững.

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Táo là một trong những loại quả có tác dụng giảm cân hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Cam

Cam là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng có khả năng ngăn ngừa tăng cân một cách tối ưu.

Vốn giàu chất xơ và ít carbs, những loại trái cây họ cam quýt đều rất lý tưởng để những người đang trong giai đoạn giảm cân bổ sung mỗi ngày.

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Ăn hoặc uống nước ép cam mỗi ngày giúp giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh: Internet

Quả mâm xôi

Mâm xôi là một loại trái cây khác bạn nên thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nếu đang có mong muốn giảm cân. Vì loại quả này chứa ít calo và giàu chất xơ không hòa tan rất tốt để đào thải chất béo, đốt cháy mỡ thừa.

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Mâm xôi giúp giảm cân, cân bằng lượng đường trong máu và rất tốt cho người mắc bệnh về tim mạch - Ảnh: Internet

Bổ sung những loại quả giảm cân hiệu quả trên vào chế độ ăn uống mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả, săn chắc mà chẳng cần tập luyện hay nhịn ăn.

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