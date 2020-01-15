5 cách làm vòng một nảy nở, săn chắc từ những nguyên liệu tự nhiên, các nàng đã biết chưa?

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/01/2020 05:35

Khuôn ngực phẳng lì khiến bạn tự ti khi diện những bộ trang phục gợi cảm. Đừng lo lắng, hãy áp dụng những bí quyết tăng kích thước vòng 1 tự nhiên dưới đây.

Bí quyết tăng kích thước vòng 1 mà không cần can thiệp bởi dao kéo chắc chắn sẽ khiến nhiều chị em nghi ngờ, tuy nhiên chỉ bằng những cách đơn giản này, chúng ta có thể cải thiện size vòng 1 nhanh chóng.

1. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày hoặc nhiều hơn càng tốt

Nước là một trong những dưỡng chất giúp sản sinh các biểu bì ở ngực, kích thích làm tăng vòng 1 tự nhiên mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi ngày, chị em nên uống đủ 2 lít nước hoặc nhiều hơn càng tốt, tăng cường thêm các loại nước ép để làm to vòng 1 hiệu quả.

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Nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

2. Tích cực ăn các loại đậu

Các loại đậu như đậu tương, đậu đen... đều chứa hàm lượng dưỡng chất có khả năng tăng kích thước vòng 1. Chị em có thể uống bột đậu mỗi ngày, ăn đậu phụ vào mỗi buổi sáng hoặc nấu các loại chè đậu đều được, vừa tốt cho sức khỏe lại giúp cải thiện vòng 1 dần dần.

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Các loại đậu rất tốt để tăng size vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

3. Bổ sung mỗi ngày 1 quả chuối

Chuối là thực phẩm giúp vòng 1 thêm căng đầy và săn chắc. Nguyên nhân là vì trong loại quả này có chứa lượng lớn chất xơ giúp kích thích phát triển mô ngực.

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Bổ sung mỗi ngày 1 quả chuối giúp vòng 1 nảy nở - Ảnh minh họa: Internet

Chị em nên ăn mỗi ngày 1 quả chuối hoặc xay nhuyễn quả chuối rồi đắp lên bầu ngực (đảm bảo vòng 1 to lên đáng kể chỉ sau 1 tháng).

4. Ăn bưởi

Các loại nước ép như cam, bưởi... đều rất hữu hiệu trong việc làm to vòng 1. Chị em có thể ăn bưởi mỗi ngày để kích thích tuyến vú phát triển. Ngoài ra, bưởi còn giúp giảm cân, giữ dáng vô cùng hiệu quả.

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Bưởi có nhiều tác dụng làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

5. Các loại nước hầm

Thông thường, cách làm này được sử dụng cho phụ nữ sau sinh để kích thích tuyến sữa. Nhưng chị em muốn cải thiện vòng 1 cũng có thể áp dụng hàng tuần. Bạn có thể bổ sung thêm nước hầm xương với đu đủ xanh, khoai tây vào thực đơn ăn uống.

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Canh hầm với đu đủ khoai tây giúp làm to vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các bí quyết tăng kích thước vòng 1 cực đơn giản và an toàn, bạn có thể áp dụng ngay.

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