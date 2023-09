Có nên lấy khoé móng chân không?

Do bàn chân của chúng ta phải thường xuyên tiếp xúc với mặt đất, chứa rất nhiều vi trùng thường trú nên khi lấy khóe móng chân không đúng cách chúng có thể xâm nhập sâu vào da cùng một lúc. Vì thế, để có một bộ móng chân đẹp thì khi lấy mé móng chân chúng ta cần lưu ý những điều sau:

- Khi cắt xong cần rửa sạch chân bằng nước ấm rồi lau khô chân.

Bên cạnh đó, để vi khuẩn không để trú ngụ và sinh sôi trong khóe móng bạn hãy:

- Thường xuyên rửa chân sạch sẽ hàng ngày. Chà vệ sinh bàn chân bằng xà bông và bàn chải có lông mịn.

- Hạn chế đi chân đất để cát bụi không dính vào các khóe móng chân.

- Không đi giày, dép quá chật khiến cho các ngón chân bị tổn thương, khóe móng chân mọc lệch, còm vào trong da thịt.

- Thường xuyên thay tất, luôn giữ cho chân khô ráo.

Không nên lấy khóe móng chân sát và sâu vào phần thịt

Lưu ý:

- Nếu bạn thấy khóe móng quặp sâu vào thịt, móng bị cong vòng lên thì bạn không nên tự ý cắt khóe móng chân. Bởi tình trạng này rất khó xử lý nếu như bạn không am hiểu và chưa có kinh nghiệm khi xử lý tại nhà. Do đó, nếu bạn chưa bao giờ xử lý tình trạng này, bạn hãy đến gặp bác sĩ ngay để có biện pháp can thiệp hiệu quả.

- Tuyệt đối không nên ra các cửa hàng làm nail để nhờ nhân viên xử lý khóe móng quặp, bởi rất dễ gặp rủi ro. Mọi người cứ nghĩ rằng cắt bỏ ngay phần móng quặp sẽ hết khó chịu, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Đến khi móng dài lại sẽ tiếp tục chọc vào thịt.

Khi cắt khóe móng chân tưởng chừng như đơn giản nhưng sự thật không không phải vậy. Nếu lấy khóe móng chân không đúng cách có thể gây ra các hiểm họa khôn lường sau đây:

- Đau nhức: Hậu quả đầu tiên bạn phải gánh chịu khi lấy khóe móng chân không đúng cách đó là bị đau nhức, ngứa ngáy, khó chịu do phần móng bị lấy quá sâu và sát vào phần thịt.

- Viêm nhiễm: Lấy khóe móng quá sát và quá sâu khi chúng ta di chuyển rất dễ gây chảy máu, đồng thời tạo điều kiện cho các vi khuẩn, nấm gây bệnh xâm nhập, hậu quả là viêm nhiễm, chảy mủ, mắc các bệnh nấm chân, nấm móng…

- Ảnh hưởng đến đôi chân: Lấy móng chân không đúng cách có thể ảnh hưởng tới cả bàn chân, thậm chí là cả đôi chân của chúng ta, gây cản trở việc đi lại, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Khi đó, việc chữa trị sẽ rất khó khăn và tốn kém.

Cần phải cẩn thận khi lấy khóe móng chân

Vì vậy, khi cắt móng chân không đúng cách bị sưng mủ, đau nhức cách tốt nhất là nhờ tới sự can thiệp của bác sĩ để bảo đảm an toàn, tránh được nguy cơ hoại tử.