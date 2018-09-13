Vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối chớ nên coi thường

Tình dục không chỉ là để duy trì nòi giống hay khoái cảm trong phút chốc, mà còn là hoạt động giúp thắt chặt tình cảm vợ chồng, giữ vững hạnh phúc hôn nhân. Vì thế mà nhiều cặp vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối sẽ dễ nảy sinh lục đục, bất đồng quan điểm dẫn đến ly hôn.

Tình yêu là điều kiện đầu tiên để dẫn dắt hai bạn đi đến bên nhau và quyết định sống chung một nhà. Tuy nhiên nó không phải là điều kiện duy nhất để dẫn đến một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc. Thực tế hiện nay đã chứng minh được điều đó, khi sống chung với biết bao nhiêu điều phức tạp, tình yêu chỉ còn là một phần vô cùng nhỏ trong đó, còn tình dục mới là sợi dây gắn kết và giữ gìn tình yêu. Đặc biệt, trong cuộc sống vợ chồng, sẽ có những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Khi ấy, tình dục là liều thuốc bổ và là giải pháp để vợ chồng làm hòa nhanh nhất, ngọt ngào nhất. Do đó, người ta thường nói vợ chồng giận nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Không hòa hợp chuyện chăn gối vợ chồng hay lục đục Chỉ cần một cái ôm thật chặt, thủ thỉ nhỏ nhẹ, lửa yêu ngọt ngào bùng lên giữa hai người sẽ xóa tan đi tất cả mọi giận hờn. Cuộc yêu nóng bỏng diễn ra sẽ khiến các cặp đôi dễ ngọt ngào với nhau và thấu hiểu cho nhau hơn. Hơn nữa, hòa hợp về chuyện ấy, người bạn đời sẽ luôn luôn hấp dẫn trong mắt một nửa còn lại. Một khi đã thấy vợ hoặc chồng mình hấp dẫn thì tội gì phải đi ngoại tình cho mệt.

Vẫn còn khá nhiều người cứ nghĩ tình dục là chuyện nhỏ, nhưng thực ra nó không nhỏ một chút nào. Bởi khi tình yêu đủ lớn hai bạn có thể vượt qua bao sóng gió để đến bên nhau, nhưng chuyện tình dục không hòa hợp lại có thể “đè bẹp” và giết chết tình yêu đó. Khi “thiếu thốn” tình dục thì con người ta sẽ sinh ra dục vọng ngoài ý muốn. Vì thế đã có không ít các cặp đôi ngậm ngùi ly hôn chẳng phải là vì kinh tế hay chuyện mẹ chồng nàng dâu, cũng chẳng ai lăng nhăng mà chỉ vì không hợp nhau trong “chuyện ấy”. Không hòa hợp chuyện ấy có thể giết chết tình yêu của đôi bạn “Chuyện ấy” chỉ đơn thuần là cảm xúc và sự thăng hoa. Chuyện ấy không hòa hợp có nghĩa là không có cảm xúc, không thăng hoa thì làm sao tình cảm có thể phát triển. Vì thế sự xa cách trong tình dục lâu ngày dẫn đến tình cảm rạn nứt ngoài đời thật. Qua một thời gian hai vợ chồng không còn thấy ở nhau niềm vui, sự mới mẻ, tình yêu cũng bắt đầu “lụi tàn”, đến khi hôn nhân tan vỡ, người ta mới bàng hoàng nhận ra sự khiếm khuyết của mình trong vấn đề này.

Vì vậy, trong hôn nhân, tình yêu thôi sẽ không đủ mà vợ chồng còn phải hợp nhau cả trong chuyện ấy. Không tin các bạn cứ thử hỏi mà xem, vợ chồng nào hợp nhau khoản đấy cũng thấy yêu nhau hơn, cảm xúc thăng hoa hơn và tình cảm sâu nặng, có cãi nhau, giận hờn nhau nhưng rất khó bỏ nhau. Còn vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối thì dễ “ông ăn chả, bà ăn nem” lắm. Tình dục quan trọng như cơm ăn, nước uống nên làm sao có thể bảo người ta nhịn ăn, nhịn uống suốt phần đời còn lại. Hơn nữa, đối với một người trưởng thành, tình dục là quyền con người, là món quà tuyệt vời của tạo hóa, là chất xúc tác bền bỉ của tình yêu và đóng nhiều vai trò hơn thế. Đặc biệt, tình dục là điều riêng tư, là liều thuốc quyến rũ, là sự đam mê trong mối quan hệ vợ chồng. Vì thế khi vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối sẽ dễ dàng mang theo cả tình yêu, trách nhiệm san sẻ cho ai đó bên ngoài. Thiếu tình dục thì mối quan hệ của vợ chồng không còn là tình yêu đúng nghĩa Thiếu tình dục, mối quan hệ giữa hai vợ chồng chẳng còn là tình yêu đúng nghĩa. Lúc này, hai bạn đơn thuần chỉ là người đóng góp tiền nhà, tiền điện nước mỗi tháng, người vợ chỉ là người cho mình bữa cơm nóng, chiếc áo phẳng mỗi ngày. Cuộc sống như vậy sẽ nhàm chán, đến khi nào không thể chịu đựng nổi thì một trong hai người sẽ tự động ra đi.

Mãi ám ảnh quá khứ của vợ, tôi loay hoay tìm lối thoát cho mình Nằm cạnh vợ, tôi không thể nào ngừng nghĩ tới những người đàn ông trước kia của cô ấy. Tôi ám ảnh quá khứ của vợ đến nỗi chỉ mong có một lối thoát nào đó cho bản thân mình.

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