Mãi ám ảnh quá khứ của vợ, tôi loay hoay tìm lối thoát cho mình

Tôi miệt mài tán tỉnh rồi cũng đến ngày em gật đầu đồng ý làm vợ tôi, tôi hạnh phúc sung sướng vô cùng, cảm xúc lúc đó của tôi khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Ngày yêu nhau tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì về vợ, nhìn em đoan chính, nhu mì, hiền thục khiến tôi đặt trọn vẹn niềm tin vào em. Tình yêu của tôi dành cho em mãnh liệt với tất cả những gì tôi có, vì thế tôi hạ quyết tâm lấy em làm vợ.

Nhưng rồi có một sự cố xảy ra - mẹ tôi bị ốm liệt giường, một tay vợ nâng lên đỡ xuống mà chẳng nề hà, khó chịu chút nào. Mẹ tôi vì thế mà càng yêu thương con dâu nhiều hơn, nhưng mẹ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay sẽ được bế cháu, cháu trai hay gái cũng được. Vì thế, chúng tôi đã “thả cửa” sớm để có con trước kế hoạch. Nhưng một năm trôi qua mà vợ vẫn không có tin vui. Điều này làm tôi rất lo lắng.

Đêm tân hôn, khi nhìn thấy gọt máu ấy, tôi càng trân trọng em nhiều hơn, lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc và đầy tiếng cười, chúng tôi đi du lịch khắp nơi để tận hưởng khoảnh khắc vợ chồng son. Công việc của tôi cũng tốt, thu nhập khá ổn, sau khi có vợ tôi chỉ nghĩ đến việc tu chí làm ăn, luôn nghĩ làm sao cho vợ có cuộc sống tốt nhất.

Vậy nên tôi bảo vợ đi khám, tôi cũng đi khám. Nhưng chưa kịp đi khám tôi đã nghe được bí mật động trời của vợ qua cuộc nói chuyện với cô bạn thân “Trước đây tao phá thai 2 lần, tao sợ là do chuyện đó nên bây giờ khó có con. Tao lo lắm, giờ mẹ chồng mong ngóng có cháu nên tao càng suốt ruột”.

Nằm cạnh vợ tôi không còn muốn chuyện ấy vì quá ám ảnh quá khứ của em

Tôi như chết lặng, tai ù đi không tin vào những gì mình nghe, cô vợ hiền lành, đoan chính của mình lại có một quá khứ kinh khủng như thế. Vậy cái màng trinh đêm tân hôn, giọt máu đêm đó là giả ư? Có phải em đã lừa dối tôi suốt thời gian qua?

Từ hôm đó, tôi ngầm tìm hiểu vợ, điều tra quá khứ của vợ. Càng điều tra tôi càng ám ảnh quá khứ kinh hoàng của vợ, em từng là bồ nhí của đại gia, là chuyên viên kinh doanh bất động sản nên có nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi, em đã tận dụng vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình để kiếm tiền - đồng tiền mà em đổi thân xác để có được. Hóa ra là thế, giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Càng nhìn vợ, lòng tôi lại càng đau, tôi tự hỏi “khuôn mặt xinh đẹp ấy, tính cách ấy tại sao lại có thể có quá khứ tồi tệ đến vậy”. Đêm nào tôi cũng bị ám ảnh bởi cái quá khứ ấy của vợ. Chuyện vợ chồng tôi cũng không muốn nữa. Nằm bên cạnh vợ mà lòng tôi thấy tức tối, chỉ muốn chửi mắng. Nhưng nhìn em nũng nịu tôi lại không làm được, tôi cũng không muốn vạch trần quá khứ đen tối đó của em. Quá khứ ấy khiến tôi không đêm nào ngon giấc.

Tôi không biết làm cách nào để quên đi quá khứ của vợ

Tôi ước giá như mình không biết sự thật này thì giờ đây mình vẫn hạnh phúc. Tôi phân vân và đắn đo lắm, không biết phải làm sao. Tôi vẫn yêu vợ rất nhiều nên sẽ tha thứ cho cô ấy nhưng tôi không biết phải làm sao để vết sẹo tổn thương trong lòng bớt nhức nhối.