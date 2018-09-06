Cách làm tăng ham muốn cho chồng để sung mãn cả đêm vẫn khí thế hừng hực

Để cuộc “yêu” thêm thú vị và thăng hoa, là vợ khôn bạn cần phải tâm lý và biết cách làm tăng ham muốn cho chồng. Như vậy, đời sống vợ chồng mới viên mãn, dễ “đơm hoa kết trái”.

Nếu bạn vừa là vợ và cũng vừa là người tình tuyệt vời với chồng thì “chuyện ấy” sẽ luôn là khoảnh khắc ngọt ngào như thủa mới yêu. Để làm được như vậy, bạn cần có chút sáng tạo để chàng tăng ham muốn và yêu thương bạn nhiều hơn. Bạn hãy thì thầm vào tai chồng để mời gọi Hãy mời gọi chồng để khơi gợi ham muốn “Chuyện ấy” sẽ vượt xa những tưởng tượng và suy nghĩ của bạn chỉ bằng một lời mời gợi thì thầm đầy tính khơi gợi. Bạn hãy ghé sát tai chồng và nói: “Anh ơi, em muốn. Người em đang nhũn ra vì anh đây này”. Chắc chắn rằng khi nghe được câu này, sự ham muốn của chàng đã được kích thích lên tận não. Kèm theo với sự mời gọi, bạn hãy tinh nghịch và sexy một cách táo bạo càng có sức khơi gợi một cách mãnh liệt hơn. Sau đó, bạn hãy cắn nhẹ, ngậm hoặc hôn nhẹ sau dái tai của chồng điều này sẽ làm chàng kích thích đến quên hết mọi chuyện, khiến chàng “bừng bừng cảm giác” muốn “xông trận” ngay lập tức.

Hãy hôn chồng một cách vũ bão Hãy chủ động "yêu" chồng Bạn hãy hôn chồng một cách vũ bão đây là một tuyệt chiêu làm tăng ham muốn cho anh ấy cực kỳ hiệu quả. Nụ hôn mãnh liệt khiến cho cảm xúc dâng trào mạnh, khiến anh ấy không thể khước từ lời mời hấp dẫn từ bạn. Bạn hãy hôn chàng quyết liệt, rồi liếm vòng quanh môi chàng như liếm một cây kem ngon lành, tạo cho chàng có cảm giác bao trùm, khoái cảm dâng tới tột độ. Sau đó, hãng cùng chồng chơi trò “mèo vườn chuột” để tạo cảm giác rạo rực, bạn hãy mơn trớn các điểm G trên cơ thể chồng đồng thời hãy nấc hơi hoặc thở thật hổn hển. Điều này tạo cho chàng cái cảm giác tuyệt vời, thèm khát và muốn chiếm trọn cơ thể bạn.

Hãy cho chàng mãn nhãn với hình thể nóng bỏng của bạn Sau màn hôn vũ bão, bạn hãy áp sát cơ thể mình vào người chồng, rồi từ từ cởi đồ trên người ra, để chàng để chiêm ngưỡng vòng 1 đẫy đà và thân hình nóng bỏng của bạn. Tiếp theo bạn hãy va chạm vòng 1 với da thịt của chồng, sức nóng sẽ lan tỏa, cảm giác này sẽ làm cho chồng phấn khởi lâng lâng. Sau đó, bạn cũng hãy từ từ cởi đồ cho chồng, vuốt ve mơn trớn trên thân thể chàng. Hôn nhẹ ngực chàng – đây cũng là “mảnh đất thần tiên” của chàng, khiến chàng tăng ham muốn, run rẩy vì sung sướng. Sau đó, hãy xoa bàn tay bên hông chàng, nhẹ nhàng như đang massage để tạo cho chàng cảm giác máu dồn lên não, hạnh phúc đến cực độ. Xem phim nóng cùng chồng là liều thuốc doping rất mạnh Xem phim lãng mạn để tăng ham muốn cho chồng Nếu bạn ngại chủ động như những cách trên thì hãy thử rủ chồng cùng xem phim nóng để làm tăng ham muốn cho chồng. Xem phim sẽ có những cảnh âu yếm, thân mật của các nhân vật chính sẽ là liều thuốc kích thích khơi dậy ham muốn "yêu" cho cả bạn và chồng. Khi xem đến các cảnh lãng mạng, chắc chắn cơ thể chồng cũng đang rất rạo rực, bạn hãy rờ nhè nhẹ bằng mười đầu ngón tay trên người chồng. Di chuyển khắp người, cuối cùng là mơn trớn “cậu nhỏ”, với kiểu “lần mò” để khám phá như vậy, chồng sẽ thấy như mười con kiến bò trên người, tạo kích thích nhẹ nhàng, thoải mái. Điều này tạo sự mới mẻ trong hạnh phúc lứa đôi. Sau khi đã tăng ham muốn cho chồng rồi, vậy còn chờ gì nữa mà bạn không đẩy nhanh tốc độ để cả hai cùng nhập cuộc, tận hưởng điều tuyệt vời mang lại từ cơ thể của nhau.

Tâm lý người chồng trong 'chuyện ấy' khi vợ mang thai như thế nào Ông bà ta thường dặn khi vợ chửa cấm gần gũi, thấy vợ vất vả mang bầu nên chồng rất ít khi đòi hỏi, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác "búc xúc" cần được giải tỏa nếu không tâm lý sẽ không thể thoải mái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-tang-ham-muon-cho-chong-de-sung-man-ca-dem-van-khi-the-hung-huc-296173.html