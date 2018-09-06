Cách làm tăng ham muốn cho chồng để sung mãn cả đêm vẫn khí thế hừng hực

Chuyện vợ chồng 06/09/2018 14:46

Để cuộc “yêu” thêm thú vị và thăng hoa, là vợ khôn bạn cần phải tâm lý và biết cách làm tăng ham muốn cho chồng. Như vậy, đời sống vợ chồng mới viên mãn, dễ “đơm hoa kết trái”.

Nếu bạn vừa là vợ và cũng vừa là người tình tuyệt vời với chồng thì “chuyện ấy” sẽ luôn là khoảnh khắc ngọt ngào như thủa mới yêu. Để làm được như vậy, bạn cần có chút sáng tạo để chàng tăng ham muốn và yêu thương bạn nhiều hơn.

Bạn hãy thì thầm vào tai chồng để mời gọi

Hãy mời gọi chồng để khơi gợi ham muốn
Hãy mời gọi chồng để khơi gợi ham muốn

“Chuyện ấy” sẽ vượt xa những tưởng tượng và suy nghĩ của bạn chỉ bằng một lời mời gợi thì thầm đầy tính khơi gợi. Bạn hãy ghé sát tai chồng và nói: “Anh ơi, em muốn. Người em đang nhũn ra vì anh đây này”. Chắc chắn rằng khi nghe được câu này, sự ham muốn của chàng đã được kích thích lên tận não. Kèm theo với sự mời gọi, bạn hãy tinh nghịch và sexy một cách táo bạo càng có sức khơi gợi một cách mãnh liệt hơn. Sau đó, bạn hãy cắn nhẹ, ngậm hoặc hôn nhẹ sau dái tai của chồng điều này sẽ làm chàng kích thích đến quên hết mọi chuyện, khiến chàng “bừng bừng cảm giác” muốn “xông trận” ngay lập tức.

Hãy hôn chồng một cách vũ bão

Hãy chủ động
Hãy chủ động "yêu" chồng

Bạn hãy hôn chồng một cách vũ bão đây là một tuyệt chiêu làm tăng ham muốn cho anh ấy cực kỳ hiệu quả. Nụ hôn mãnh liệt khiến cho cảm xúc dâng trào mạnh, khiến anh ấy không thể khước từ lời mời hấp dẫn từ bạn. Bạn hãy hôn chàng quyết liệt, rồi liếm vòng quanh môi chàng như liếm một cây kem ngon lành, tạo cho chàng có cảm giác bao trùm, khoái cảm dâng tới tột độ.

Sau đó, hãng cùng chồng chơi trò “mèo vườn chuột” để tạo cảm giác rạo rực, bạn hãy mơn trớn các điểm G trên cơ thể chồng đồng thời hãy nấc hơi hoặc thở thật hổn hển. Điều này tạo cho chàng cái cảm giác tuyệt vời, thèm khát và muốn chiếm trọn cơ thể bạn.

Hãy cho chàng mãn nhãn với hình thể nóng bỏng của bạn

Sau màn hôn vũ bão, bạn hãy áp sát cơ thể mình vào người chồng, rồi từ từ cởi đồ trên người ra, để chàng để chiêm ngưỡng vòng 1 đẫy đà và thân hình nóng bỏng của bạn. Tiếp theo bạn hãy va chạm vòng 1 với da thịt của chồng, sức nóng sẽ lan tỏa, cảm giác này sẽ làm cho chồng phấn khởi lâng lâng. Sau đó, bạn cũng hãy từ từ cởi đồ cho chồng, vuốt ve mơn trớn trên thân thể chàng. Hôn nhẹ ngực chàng – đây cũng là “mảnh đất thần tiên” của chàng, khiến chàng tăng ham muốn, run rẩy vì sung sướng. Sau đó, hãy xoa bàn tay bên hông chàng, nhẹ nhàng như đang massage để tạo cho chàng cảm giác máu dồn lên não, hạnh phúc đến cực độ.

Xem phim nóng cùng chồng là liều thuốc doping rất mạnh

Xem phim lãng mạn để tăng ham muốn cho chồng
Xem phim lãng mạn để tăng ham muốn cho chồng

Nếu bạn ngại chủ động như những cách trên thì hãy thử rủ chồng cùng xem phim nóng để làm tăng ham muốn cho chồng. Xem phim sẽ có những cảnh âu yếm, thân mật của các nhân vật chính sẽ là liều thuốc kích thích khơi dậy ham muốn "yêu" cho cả bạn và chồng. Khi xem đến các cảnh lãng mạng, chắc chắn cơ thể chồng cũng đang rất rạo rực, bạn hãy rờ nhè nhẹ bằng mười đầu ngón tay trên người chồng. Di chuyển khắp người, cuối cùng là mơn trớn “cậu nhỏ”, với kiểu “lần mò” để khám phá như vậy, chồng sẽ thấy như mười con kiến bò trên người, tạo kích thích nhẹ nhàng, thoải mái. Điều này tạo sự mới mẻ trong hạnh phúc lứa đôi.

Sau khi đã tăng ham muốn cho chồng rồi, vậy còn chờ gì nữa mà bạn không đẩy nhanh tốc độ để cả hai cùng nhập cuộc, tận hưởng điều tuyệt vời mang lại từ cơ thể của nhau.  

Tâm lý người chồng trong 'chuyện ấy' khi vợ mang thai như thế nào

Tâm lý người chồng trong 'chuyện ấy' khi vợ mang thai như thế nào

Ông bà ta thường dặn khi vợ chửa cấm gần gũi, thấy vợ vất vả mang bầu nên chồng rất ít khi đòi hỏi, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác "búc xúc" cần được giải tỏa nếu không tâm lý sẽ không thể thoải mái.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm cho chồng ham muốn cách làm chồng sung mãn cách làm chồng mê

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?