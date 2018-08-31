Con trai yêu bằng mắt là như thế nào?

Phụ nữ yêu 31/08/2018 15:19

“Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” câu này quả không có sai. Bởi việc bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài từ vóc dáng cho tới diện mạo được xem là yếu tố đầu tiên trong việc lựa chọn đối tượng của cánh mày râu.

Đàn ông yêu bằng mắt là có cái lý của họ. Họ yêu bằng mắt vì họ yêu cái đẹp. Vì thế một người con gái đẹp luôn có sức hút lớn đối với đàn ông. Do đó, phụ nữ cần phải đẹp, trước tiên là đẹp bên ngoài, đẹp về hình thể thì mới có sự thu hút. Chính từ cái đẹp này người đàn ông mới muốn khám phá con người bên trong, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ.

Đàn ông muốn chinh phục phụ nữ đẹp
Đàn ông muốn chinh phục phụ nữ đẹp

Cách yêu này của đàn ông không thể đánh giá là đúng hay sai mà phải nhìn vào quan điểm thực tiễn của mỗi cá nhân để nhận xét. Do đó, một vấn đề nào đó cũng cần phải nhìn từ nhiều góc độ. Chính vì thế, con trai yêu bằng mắt là như thế nào bạn cần phải tìm hiểu kỹ, chứ đừng nhìn bằng trực quan để đánh giá phiến diện.

Con trai yêu bằng mắt là như thế nào?

Con trai yêu bằng mắt không có nghĩa là bất cứ người con gái đẹp nào họ cũng thích và sẽ có cảm tình. Mà yêu bằng mắt ở đây có nghĩa là dù người con gái họ yêu không xinh đẹp bằng người khác, nhưng đối với họ cô ấy vẫn là nhất. Và khi cô ấy biết cố gắng trau chuốt cho ngoại hình thì họ lại càng yêu người con gái ấy nhiều hơn. Lúc này họ sẽ thấy người con gái ấy có sự thu hút, tạo sự tò mò để họ nhìn sâu vào tâm hồn.

Con trai yêu bằng mắt vì họ yêu cái đẹp
Con trai yêu bằng mắt vì họ yêu cái đẹp

Do đó, nếu một người nào đó “đánh bài chuồn” khi gu thẩm mỹ của họ không hợp với nhan sắc của chúng ta thì bạn cũng đừng buồn. Cũng đừng vội đánh giá con người bên trong của họ. Bởi sắc đẹp chỉ là yếu tố xúc tác giúp nam giới quyết định đi vào con đường “chinh phục” trái tim nàng. Còn điều có thể giữ chân được nam giới hay không chính là sự chân thành của người phụ nữ. Vì thế, con trai yêu bằng mắt là một quy luật bất biến, chỉ cần nhìn theo hướng tích cực thì mọi chuyện sẽ tươi đẹp.

Đàn ông yêu bằng mắt nên phụ nữ phải biết làm đẹp

Ai cũng có quyền yêu cái đẹp, vì thế đàn ông yêu bằng mắt đâu có gì là sai. Do đó, con gái cần phải chăm chút cho ngoại hình của mình hơn. Đẹp ở đây là sự gọn gàng, chỉn chu, ngăn nắp, chứ không phải trét cả tạ phấn son lên người để tô điểm cho cái mặt.

Sắc đẹp là yếu tố giúp đàn ông quyết định có nên chinh phục phụ nữ hay không
Sắc đẹp là yếu tố giúp đàn ông quyết định có nên chinh phục phụ nữ hay không

Làm đẹp chứ không có nghĩa là đua đòi, không có nghĩa bạn phải phẫu thuật thẩm mỹ. Đẹp đúng hoàn cảnh, thực tế thì đàn ông mới đánh giá đúng và nhìn nhận ra giá trị của người phụ nữ. Do đó, dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, phụ nữ cũng hãy biết chăm chút cho diện mạo, biết ăn vận một chút để làm đẹp cho mình. Điều này thể hiện bạn đang tôn trọng bản thân mình và cả người yêu mình. Hơn nữa, đàn ông luôn bị thu hút bởi cái đẹp, đặc biệt đàn ông luôn tự hào khi mình có vợ đẹp. Vì thế, bên cạnh tính cách, trí tuệ hay phong cách sống thì sắc đẹp chính là một lợi thế của phụ nữ. Nên nhiều người đàn ông “chết lên chết xuống” vì cái đẹp.

Đặc biệt, là một người đàn ông tinh tế, họ luôn có cái nhìn đánh giá đúng về sắc đẹp của phụ nữ. Và sắc đẹp chính là nguồn cảm hứng đầu tiên để khơi gợi lên cảm giác ham muốn được khám phá của cánh mày râu. Nên chẳng có gì khó hiểu khi họ đặc biệt chú ý đến ngoại hình của phái đẹp trong lần đầu chạm mặt. 

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