Nổi khổ khi yêu một cô gái có nhiều người theo đuổi

Phụ nữ yêu 30/08/2018 14:13

Lỡ yêu một cô gái có nhiều người theo đuổi bạn sẽ phải “căng não” và rất mệt mỏi để đánh đuổi các vệ tinh quanh nàng. Vậy có nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu hay không hoặc cần phải làm gì để có thể chiến thắng!

Khi yêu một cô gái có nhiều vệ tinh theo đuổi bạn cần phải quyết chí xông lên bởi “đồn càng nhiều địch càng hấp dẫn”, sự chiến thắng của bạn sẽ rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, để là người chiến thắng, bạn không chỉ cần có tình yêu chân thành, say đắm mà còn phải hiểu được tâm lý nàng. Như vậy bạn mới có thể đưa ra “chiến thuật” chính xác, chiếm được tình cảm của nàng. Đồng thời, bạn cũng cần phải nắm bắt một cách nhanh nhạy, khách quan về các “đối thủ” đang bủa vây xung quanh, khai thác điểm yếu để họ tự động rút lui.

Các cô gái thông minh, xinh đẹp thường có nhiều người theo đuổi
Các cô gái thông minh, xinh đẹp thường có nhiều người theo đuổi

Khi yêu một cô gái có nhiều người theo đuổi bạn cần chấp nhận rằng bạn không phải là duy nhất. Nhưng bạn phải cố gắng thể hiện rằng bạn là người duy nhất xứng đáng với cô ấy như vậy cô ấy mới chủ động dành thời gian nói chuyện với bạn. Muốn làm được điều này, bạn phải tạo được ấn tượng đặc biệt với cô ấy, khiến bản thân nổi bật giữa đám đông. Chính ấn tượng này sẽ tạo ra cơ hội cho bạn dễ dàng tiếp cận với cô ấy.

Bạn hãy cho cô ấy thấy được cá tính riêng của mình, bởi con gái rất sợ cảm giác có một đám người theo đuổi, nhưng ai cũng giống nhau. Vì thế, thay vì tặng nàng những món quà quá nặng về vật chất, bạn hãy thử tìm hiểu về sở thích của nàng là gì để tạo ra những món quà bất ngờ và chân thành.

Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên rằng cần phải “hạ gục” những đối thủ của mình một cách quang minh chính đại. Làm được như vậy, trái tim nàng mới trao trọn cho bạn. Do đó, bạn đừng bao giờ giờ nói xấu đối thủ trước mặt nàng, thay vào đó hãy giúp nàng tự nhận ra điểm xấu đó. Bạn sẽ “hao tâm tổn sức” về điều này, nhưng đây là một cách cực kỳ hữu hiệu để bạn có thể lấy được tình cảm của nàng nhanh nhất.

Một cô gái có nhiều người theo đuổi bạn sẽ mệt mỏi để đánh bại đối thủ
Một cô gái có nhiều người theo đuổi bạn sẽ mệt mỏi để đánh bại đối thủ

Có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, do đó bạn đừng bao giờ đánh giá thấp các vệ tinh xung quanh nàng. Ngoài việc để tự nàng nhận ra những điểm không tốt ở những vệ tinh đang vây bám xung quanh thì bạn cũng nên khiến cho đối thủ của mình tự bỏ cuộc. Bạn hãy khiến cho các vệ tinh xung quanh nàng cảm thấy chán nản vì tiêu chí của nàng quá cao. Có thể nói công cuộc “đánh đuổi” các vệ tinh xung quanh nàng không hề đơn giản.

Hơn nữa, ngay cả khi nàng đã trở thành bạn gái của bạn thì việc “loại bỏ” các vệ tinh xung quanh nàng vẫn phải tiếp tục. Bởi kể cả khi nàng công khai mình đã có nơi có chốn thì vẫn nhiều anh chàng sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thử thách để “đánh đồn có địch”. Như vậy, bạn luôn luôn ở trong trạng thái sợ bạn gái mình như bông hoa đẹp bị nhiều tên rình rập muốn hái trộm.

Bạn phải luôn vun đắp tình cảm để không mất nàng
Bạn phải luôn vun đắp tình cảm để không mất nàng

Vì vậy, khi yêu một cô gái có nhiều người theo đuổi bạn đừng ghen với các vệ tinh của cô ấy và không được cho phép mình lôi thôi, lếch thếch vì dù ít nhiều đều có phần “yêu bằng mắt”, cũng đừng bao giờ lơ là bỏ mặc nàng, mà hãy luôn vun đắp cho tình cảm đong đầy. Dù có chuyện gì xảy ra bạn hãy sát cánh bên nàng và lo lắng chăm sóc cho người mình yêu, hãy tạo cho nàng cảm giác an toàn khi ở bên mình. Như vậy thì dù có bao nhiêu vệ tinh theo đuổi đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ để ý.

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