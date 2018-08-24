Bí quyết quyến rũ chàng qua điện thoại xóa tan mọi khoảng cách

Nếu không có điều kiện ở gần nhau, bạn có thể quyến rũ chàng qua điện thoại bằng những lời nói ngọt ngào thể hiện khao khát dâng trào. Điều này, sẽ mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, xóa tan mọi khoảng cách khiến hai người gần nhau hơn.

Để quyến rũ chàng qua điện thoại thì giọng nói của bạn phải thật nhẹ nhàng, ấm áp, cộng thêm với chút tự tin để bộc lộ sự ham muốn bằng lời lẽ nóng bỏng qua điện thoại. Như vậy, chàng mới cảm nhận được sự ấm áp và nồng nhiệt của bạn. Giờ thì bạn hãy nhấc điện thoại lên, nói chuyện một cách thân mật đầy nghệ thuật quyến rũ theo gợi ý dưới đây: Quyến rũ chàng qua điện thoại như thế nào? Quyến rũ chàng qua điện thoại là một nghệ thuật hâm nóng tình yêu Hãy quyến rũ chàng bằng những lời nói hoa mĩ, nhưng có phần hơi trần trụi để đối phương cảm thấy thật lòng và gần gũi. Bạn hãy nói với anh ấy rằng mình rất nhớ anh ấy. Nếu anh xuất hiện trước mặt em ngay bây giờ chắc chắn rằng em sẽ không “buông tha” cho anh. Những lời nói “lả lơi” sẽ kích thích trí tưởng tượng và dây thần kinh của chàng rất nhiều. Sau đó, bạn hãy thỏ thẻ về khát khao được ôm ấp trong vòng tay mạnh mẽ của chàng, rằng bạn đang buồn bởi thiếu “hơi” của anh ấy. Cảm giác khao khát và ham muốn mạnh mẽ của câu nói này sẽ tăng thêm phần dũng khí cho bạn, đồng thời anh ấy sẽ thấy hấp dẫn hơn trong cuộc nói chuyện của hai người.

Bạn hãy hỏi anh ấy: “Có biết em đang mặc gì không” để gợi sự tò mò. Chắc chắn rằng, anh ấy sẽ gọi video để nói chuyện với bạn ngay. Để bản thân cảm thấy quyến rũ và tự tin, bạn nên chọn một bộ đồ mát mẻ mà mình ưng ý nhất, vừa đủ kín đáo nhưng vẫn có thể khoe được nét đẹp hình thể của mình. Như vậy, chàng sẽ bị thu hút và bị bạn quyến rũ, không thể dứt ra khỏi cuộc nói chuyện. Bạn hãy tự tin khi nói chuyện bằng video với anh ấy Sau đó, bạn hãy hỏi han đến cảm xúc lúc này của chàng. Bạn hãy hỏi những câu hỏi đóng có hoặc không để giúp chàng cảm thấy thoải mái và dễ nói ra tâm trạng của lòng mình. Đồng thời, hãy tâm sự những điều thầm kín về chuyện “yêu”. Điều này cũng thể hiện bạn đã nắm được hoàn toàn những suy nghĩ của chàng. Cuối cùng, bạn hãy khen chàng về khả năng làm chuyện ấy, đây chính là liều doping giúp chàng thêm tự tin khi bộc lộ khao khát mãnh liệt hơn của bản thân trước bạn. Kèm theo đó bạn hãy nũng nịu một chút để mang lại cho chàng cảm xúc chân thật.

Cân bằng tình hình để chàng không cảm thấy hụt hẫng Sau khi đã nói chuyện qua điện thoại, quyến rũ chàng khơi gợi lên cảm xúc thì bạn cần cân bằng lại cảm xúc, để khi mọi thứ được đẩy lên cao rồi vẫn không bị hụt hẫng. Bạn hãy hỏi chàng những câu hỏi mang tính sự thật: “Anh đã sẵn sàng để vui vẻ với em ngay chưa”, lúc này là thời điểm tuyệt vời nhất để bạn kết thúc cuộc gọi “tình yêu”. Trước khi tắt máy, bạn đừng quên hứa hẹn với chàng về thời gian tận hưởng “trái ngọt” của hai người. Quyến rũ chàng qua điện thoại khiến chàng luôn có cảm giác bạn ở bên Tóm lại, quyến rũ chàng qua điện thoại là một nghệ thuật khá dễ thực hiện. Cách này giúp bạn gửi đến chàng ngàn lời yêu thương cũng như ham muốn bản năng tới chàng. Chàng sẽ cảm nhận được tấm lòng của bạn và trong trái tim luôn luôn khao khát, nhung nhớ, chỉ chờ ngày được gặp nàng để thỏa nỗi nhớ mong. Bạn hãy nhớ rằng, khi ở xa, nếu bạn không biết cách quyến rũ chàng qua điện thoại thì đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho người khác tiến vào mối quan hệ của hai bạn. Do đó, trong mọi hoàn cảnh, bạn hãy là người chủ động quyến rũ, hâm nóng tình cảm để giữ chặt trái tim chàng.

Những cách làm cho con trai ghen khiến chàng phải yêu bạn nhiều hơn “Ghen” là một thứ gia vị nêm nếm cho tình yêu của đôi bạn thêm bền chặt. Do đó, thay vì cố gắng được người ấy chú ý thì bạn hãy biết cách làm cho con trai ghen sẽ thú vị hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hãy biết nêm nếm thứ gia vị này cho vừa tay, đừng để quá kẻo sẽ phản tác dụng.

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