Cùng là đàn bà sao cứ làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông

Cùng là đàn bà sao cứ mãi làm khổ nhau vì một người đàn ông không xứng đáng. Tranh chấp, giành giật người đó cho bằng được rồi cuối cùng đau khổ cũng là tự mình gánh lấy.

Đàn bà là một “sinh vật” khó hiểu nhất trên trái đất này. Cùng là phận đàn bà nhưng lại làm khổ nhau. Khi chồng ngoại tình thì vợ sẽ tìm cách đánh ghen, dằn mặt cô bồ. Nhưng khi vợ ngoại tình thì người chồng sẽ đánh, mắng người vợ chứ không phải là nhân tình. Sau đó, phần lớn đàn ông sẽ chọn ly hôn với người vợ ngoại tình, nhưng đàn bà lại chọn cách níu kéo và tha thứ, tìm cách khiến người đàn bà kia “biến” khỏi cuộc sống của chồng mình. Cùng là đàn bà sao lại làm khổ nhau vì 1 người đàn ông không đáng Nhưng họ không biết rằng, người đàn ông đó hoàn toàn không xứng đáng được tha thứ, nếu họ yêu bạn thật lòng thì sẽ không ngoại tình và làm bạn tổn thương dù là vì lý do nào đi chăng nữa. Đàn bà tranh giành một người đàn ông không xứng với tình cảm của mình dành cho họ. Đàn bà tự biến mình thành một con hổ dữ hiếu thắng sẵn sàng cắn xé đối thủ để bảo vệ người đàn ông và tự cho rằng chính người kia quyến rũ chồng mình và không buông tha. Nhưng tại sao lại không nghĩ được họ cũng là một trong những nạn nhân của người chồng đạo đức giả của bạn.

Trái tim của anh ta có quá nhiều vách ngăn, vì thế sẽ dành cho rất nhiều người, không phải người con gái này thì sẽ là người con gái khác. Do đó, bạn đi đánh ghen bao giờ mới hết. Tại sao không cùng nhau nghĩ cách để trừng trị một kẻ “đào hoa”, giả dối mà lại ra sức bảo vệ anh ta để làm tổn thương nhau. Làm như vậy có nghĩa là anh ta còn cơ hội để làm tổn thương phụ nữ rất nhiều. Hãy cùng nhau dạy cho người đàn ông giả dối một bài học Có lẽ khi yêu con gái thường rất mù quáng, vì thế họ bị huyễn hoặc bởi những cử chỉ thân mật là lời nói giả dối. Sau tất cả, những hành động của đàn bà bị cho là ngu ngốc, cũng chỉ là một con dối nằm trong tay một người đàn ông.

Vì thế, đàn bà à, ngu ngốc đủ rồi, sai đủ rồi, hãy tự nhìn nhận lại bản thân và con người anh ta để thấy được cái xấu của anh ta cũng như nhìn thấy sự ngu ngốc của mình. Bạn ngu ngốc ở chỗ trao nhầm con tim, trao nhầm tấm lòng chân thành của mình cho một kẻ không ra gì, có lỗi với bản thân. Hãy buông bỏ người đàn ông xấu xa đó để bản thân bước vào cánh cửa mới, tìm kiếm hạnh phúc mới dành cho bạn, chứ không phải đi giành giật với người khác và không còn phải nếm trải những tổn thương của sự giả đối. Do đó, cùng là đàn bà thì cớ sao phải làm khổ nhau thay vào đó hãy thương sót cho nhau vì cùng bị lừa rối bởi một người đàn ông. Hãy giúp nhau vượt qua nỗi đau cùng bị lừa gạt về tình cảm để mạnh mẽ hơn. Hãy cảm ơn nhau vì chính các bạn đã giúp cho đối phương nhận ra bộ mặt giả dối của người đàn ông mà bạn nghĩ rằng đó là một nửa hoàn hảo của mình, để anh ta hết đất diễn và nhanh chóng biến ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Hãy buông bỏ để bản thân tìm kiếm tình yêu mới Mặc dù để buông bỏ người đàn ông xấu xa đó là không dễ, nhưng chỉ cần bỏ cái tôi và sự cố chấp của bản thân thì chắc chắn đàn bà sẽ làm được. Như vậy, đàn bà mới có thể thoát khỏi khiếp “con dối” bị điều khiển cảm xúc của người đàn ông xấu xa. Đàn bà hãy yêu, nhưng hãy yêu một người đàn ông xứng đáng, hãy tìm hiểu đối phương thật kỹ để không phải đặt con tim nhầm chỗ.

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