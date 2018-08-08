Thói quen trước khi đi ngủ phanh phui tình cảm vợ chồng

Có thể đôi bạn sẽ viện cớ rằng do tính chất công việc bắt buộc phải làm đêm, hay vì những sở thích riêng như xem phim, xem bóng đá, nghịch điện thoại, chơi điện tử… nên không đi ngủ cùng nhau, chứ không phải là do vợ chồng lạnh nhạt thì đây chỉ là cái cớ thôi nhé!

Đôi bạn hãy nhớ lại tình cảm vợ chồng vào đêm tân hôn, có cảm giác ra sao khi chung một giường, có phải thật hồi hộp, thú vị và đặc biệt phải không? Còn bây giờ thế nào, có giống như trước đây nữa không? Nếu không và đôi bạn còn có 6 thói quen trước khi đi ngủ sau đây, báo động tình cảm vợ chồng xuống dốc, cần thay đổi ngay để cứu vãn mọi việc trước khi quá muộn nhé.

Nếu còn yêu thương nhau, đôi bạn cần phải sắp xếp thời gian làm việc, ngủ nghỉ thật hợp lý để có thể đi ngủ cùng nhau, củng cố tình cảm, gắn kết tình yêu, bền chặt như thở ban đầu.

Nhưng chính cái cớ này sẽ khiến cho tình cảm của vợ chồng càng ngày càng xa hơn, cả hai dần không còn cảm thấy hứng thú muốn được ôm ấp và yêu thương đối phương nữa. Sợi dây tình cảm ngày càng mỏng manh, dễ đứt.

Không hay trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ

Thời điểm trước khi hai vợ chồng đi ngủ, cùng nằm trên giường chính là lúc hoàn hảo nhất để tâm sự, sẻ chia sau một ngày bận rộn, hối hả với hàng trăm thứ việc. Khi làm điều này, vợ chồng sẽ hiểu nhau và cảm thông hơn, đôi bên sẽ cảm thấy gần gũi hơn gấp nhiều lần. Do dó, nếu đôi bạn thường xuyên đi ngủ mà không bao giờ nói chuyện với nhau điều này nói lên tình cảm vợ chồng đang thiếu sự kết nối, cảm thấy đối phương không thực sự hiểu mình.

Chơi điện thoại nhiều hơn là dành thời gian cho bạn đời

Nếu một trong 2 bạn dành quá nhiều thời gian cho việc dùng điện thoải để xem phim, lướt facebook thay vì dành thời gian riêng tư cho nhau trước khi đi ngủ để nói những lời âu yếm, chia sẻ tâm sự. Một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy đối phương là người thừa trong cuộc đời của mình.

Trước khi đi ngủ mà hai vợ chồng hay trò chuyện chứng tỏ tình cảm rất bền chặt

Còn nếu đôi bạn dành nhiều thời gian cho nhau trước khi đi ngủ, có nghĩa là đã vứt bỏ mọi sự ồn ào của cuộc sống để yêu thương nhau và hâm nóng lại tình yêu của mình. Cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ sâu hơn, cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn.

Không còn hứng thú trong “chuyện ấy”

Chuyện ấy là một nhu cầu tất yếu trong đời sống vợ chồng, nó là điều căn bản để giữ gìn hạnh phúc. Do đó, nếu đôi bạn cảm thấy không hứng thú với “chuyện ấy” trước khi đi ngủ có nghĩa là tình cảm đang có vấn đề, không còn mặn nồng nữa. Giải pháp tốt nhất cho chuyện này là đôi bạn cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau để hâm nóng tình yêu, có những tư thế mới để có cảm hứng hơn trong chuyện ấy.

Hai người nằm cùng một giường nhưng không ôm ấp nhau

Trước khi đi ngủ không ôm ấp nhau chứng tỏ tình cảm lạnh nhạt

Nếu hai bạn nằm cùng một giường nhưng không ôm ấp nhau, chứng tỏ tình cảm đang đi xuống dốc, dễ giận hờn nhau, điều này ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ vợ chồng. Chính thói quen này đã phanh phui tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước nữa, dễ dẫn đến ly hôn rất cao.

Đi ngủ trong cơn giận dữ, chưa được giải tỏa

Đi ngủ trong cơn giận dữ sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe và đời sống tình cảm, tinh thần. Do đó, đôi bạn hãy cố gắng tìm cách giải quyết những vấn đề trước khi đi ngủ, để tinh thần được thoải mái và thư giãn, dễ chìm vào giấc.

Để duy trì tình yêu hôn nhau bền vững thì đôi bạn cần phải thay đổi những thói quen không tốt này trước khi đi ngủ, để tình cảm không nhạt nhẽo, xa cách và hôn nhân dần mất đi sự gắn kết.