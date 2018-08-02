Tâm lý phụ nữ độc thân luôn sợ ràng buộc bởi các mối quan hệ

Tâm sự gia đình 02/08/2018 13:57

Tâm lý phụ nữ đã phức tạp, tâm lý phụ nữ độc thân còn phức tạp hơn. Họ không muốn bị ràng buộc bởi các mối quan hệ, nhưng lại sợ hãi khi phải cô đơn lúc về già.

Phụ nữ độc thân vì họ luôn cho rằng mình có thể chăm sóc cho chính bản thân mình mà chẳng cần đến ai phải giúp đỡ cả. Nhưng điều này rất hiếm phụ nữ làm được. Bởi con người ta, ngoài lúc khỏe mạnh còn có ốm đau bệnh tật, lúc đó đâu có thể tự chăm sóc bản thân. Lúc ấy nếu không có ai ở bên, bạn sẽ thấy rất cô đơn và mất phương hướng không biết mình sống trên đời này để làm gì.

Tâm lý phụ nữ độc thân rất phức tạp
Tâm lý phụ nữ độc thân rất phức tạp

Tâm lý phụ nữ độc thân rất phức tạp đến lạ lùng, đôi lúc họ thấy cuộc sống của họ luôn đầy ắp niềm vui, tự do và hạnh phúc, chẳng bị ai quản thúc, cũng chẳng sợ bị ràng buộc bởi các mối quan hệ phức tạp như mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, rồi sự mệt mỏi khi có chồng phải gánh vác thêm một “núi” việc. Họ thấy độc thân vốn dĩ là một cách thức sống thú vị của phụ nữ hiện đại, sống thực tế và đó là cách để yêu bản thân.

Tuy nhiên, họ cũng sợ hàng xóm, láng giềng dị nghị vì lớn tuổi rồi không chịu lấy chồng, thành gái ế. Họ sợ bố mẹ buồn và lo lắng, sợ phải nghe những lời cằn nhằn từ phía gia đình, nên đôi khi cũng muốn chọn một người đàn ông nào đó rồi lấy đại làm chồng. Tuy nhiên, họ cũng sợ nếu lấy nhầm chồng, sinh con ra lại làm khổ con, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Vì thế, phương án cuối cùng họ chọn vẫn là sống độc thân.

Phụ nữ sống độc thân vì họ sợ phải đối mặt với tổn thương sau khi kết hôn
Phụ nữ sống độc thân vì họ sợ phải đối mặt với tổn thương sau khi kết hôn

Tỷ lệ phụ nữ độc thân ở Việt Nam ngày càng tăng. Rất nhiều phụ nữ vẫn sống một mình, họ không chịu kết hôn chỉ vì lo lắng đến nguy cơ ly hôn về sau này. Đặc biệt, những người phụ nữ có hoàn cảnh nhạy cảm như sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn hoặc chứng kiến cảnh nàng dâu bị mẹ chồng đối xử tệ bạc thì tâm lý độc thân ngày càng càng phổ biến.

Một khi đã chứng kiến phải cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc của người thân, bạn bè... họ sẽ trở nên thu mình, sợ một ngày nào đó bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy và bị tổn thương. Nên họ nói “Không” với hôn nhân để không phải đối phó với những đau khổ trong tương lai. Do đó, chủ nghĩa độc thân ngày càng được nhiều phụ nữ tôn thờ.

Trong tâm lý phụ nữ độc thân họ rất sợ mất đi tự do. Vì thế sợ khi bước vào hôn nhân sẽ bị ràng buộc với những quy chuẩn nghiêm ngặt về giờ giấc. Lúc đó không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân, thay vì buổi sáng trang điểm lộng lẫy đi làm, một chút môi hồng, một chút nước hoa, tóc tết gọn gàng cho gương mặt bừng sáng, tươi trẻ cộng giày cao gót, sơ mi, váy, tự tin bước xuống phố, đến công sở, cảm thấy ngày làm việc tràn đầy năng lượng thì lại đầu bù, tóc rối, uể oải, mệt mỏi, quần áo xộc xệch, không có sức sống.

Tâm lý của phụ nữ độc thân thật khó chiều
Tâm lý của phụ nữ độc thân thật khó chiều

Do đó, họ chỉ thích một mình, một nhà, một thế giới riêng, tha hồ làm những điều mình muốn mà không sợ ai để ý. Ngày nay, phụ nữ hiện đại đều có công việc của riêng mình, nên họ ngày càng thích độc thân không muốn kết hôn mang lại nhiều phiền toái cho mình.

Tuy nhiên, họ cũng rất sợ khi về già, lúc mình xấu xí, sức khỏe yếu không có ai bên cạnh sẽ rất cô đơn. Cuộc sống sẽ rất lạc lõng, lúc tâm hồn sẽ bị già cỗi. Do đó, có thể thấy tâm lý của phụ nữ độc thân thật phức tạp, thật khó chiều chuộng.

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